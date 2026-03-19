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Kis Age Mai Kitne Ghante Sona Chahiye: उम्र कोई भी हो, वर्किंग डे पर हम सोते हैं तो 5-7 घंटे की नींद लेते हैं और वहीं अगर वीकेंड हो तो हम 9-10 बजे तक भी सोते रह जाते हैं। यह किसी के लिए तो फायदेमंद हो सकता है और किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह हम नहीं बल्कि आकाश हेल्थकेयर की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवित्रा शंकर का कहना है।
जब हमने उनसे पूछा कि क्या नींद भी उम्र के हिसाब से ली जाती है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ‘आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और पानी। खास बात यह है कि हर उम्र में नींद की जरूरत अलग-अलग होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते और यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं।’ आइए डॉक्टर से जानते हैं उम्र के हिसाब से किसे कितना सोना चाहिए।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं और उसी के अनुसार नींद का पैटर्न भी बदलता है-
हमने घंटों की तो बात कर ली, लेकिन इससे भी ज्यादा यहां यह समझने वाली बात है कि सिर्फ घंटों की गिनती ही मायने नहीं रखती, बल्कि नींद की गुणवत्ता (Quality Sleep) भी उतनी ही जरूरी है। यानी कि भले ही आप अगर 7-8 घंटे सो रहे हैं लेकिन यह नींद असमय है और बीच-बीच में खुल रही है और सिर दर्द का कारण बन रही है तो कोई फायदा नहीं। आप भले ही 5 घंटे सोएं लेकिन चेन और सुकून की नींद सोएं।
आजकल देर रात मोबाइल चलाना, OTT देखना या काम के कारण नींद को टालना आम हो गया है। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि कम नींद में भी काम चल सकता है, क्योंकि कई लोग वीकेंड पर ज्यादा सोकर इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है।
नींद का एक निश्चित समय न होना, बार-बार नींद टूटना और देर से सोना- ये सभी आदतें शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ देती हैं।
डॉक्टर कहती हैं कि ‘अक्सर लोग यह सोचते हैं कि 5-6 घंटे की नींद काफी है, लेकिन यह लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नींद की कमी से इम्युनिटी कमजोर होती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। हर व्यक्ति को अपनी उम्र और लाइफस्टाइल के हिसाब से 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए।’
अगर आप लगातार कम नींद लेते हैं, तो इसके कई गंभीर असर हो सकते हैं जैसे शरीर में थकान और मूड चिड़चिड़ा रहना, याददाश्त का कमजोर होना, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना, वजन बढ़ना, डायबिटीज का रिस्क होना और मानसिक तनाव और एंग्जायटी अधिक होना। अगर आप इन नुकसान से बचना चाहते हैं तो अच्छी नींद लें। आइए आपको बताते हैं अच्छी नींद कैसे लें।
अच्छी नींद पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, कैफीन जैसे चाय-कॉफी) रात में न लें, लाइट और जल्दी डिनर करें और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें।
आपका ध्यान रहे कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत है। सही उम्र में सही मात्रा में नींद लेना आपको बीमारियों से बचाने के साथ-साथ आपकी कार्यक्षमता और मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए ‘कम सोना- ज्यादा काम’ वाली सोच को बदलना जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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