शिशु के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? डॉक्टर से जानिए 0 से 2 साल के बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए

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Baby sleep hours 0 to 2 years : नींद शिशुओं के लिए न सिर्फ आराम का समय होता है, बल्कि यह उनके ग्रोथ, ब्रेन, डेवलेपमेंट और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर नए पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा पर्याप्त नींद ले रहा है या नहीं, खासकर जब शुरुआती महीनों में उनकी नींद का पैटर्न अनियमित हो, तो अक्सर माता-पिता परेशान हो जाते हैं।
मुंबई के नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल पीडियाट्रिक मेडिसिन, कंसल्टेंट डॉ. नेहल शाह का कहना है कि बच्चों को नींद की जरूरत उम्र के साथ बदलती रहती है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम यानि Sleep Cycle) विकसित होता है और नींद अधिक व्यवस्थित होने लगती है। इस लेख में हम जानेंगे उम्र के हिसाब से बच्चों को कितनी नींद की जरूरत होती है?
उम्र के साथ बच्चों के सोने का पैटर्न और घंटे बदलते रहते हैं। डॉक्टर से जानते हैं उम्र के हिसाब से बच्चे को कितने घंटे की नींद चाहिए?
डॉक्टर के हिसाब से नवजात शिशुओं को दिन-रात मिलाकर लगभग 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। इस समय उनका सोने-जागने का कोई तय पैटर्न नहीं होता है। इसलिए अगर आपका बच्चा 17 घंटे सो रहा है, तो घबराएं नहीं। इतने घंटे सोना, 0 से 3 महीने के बच्चे के लिए नॉर्मल है।
इस उम्र में शिशुओं को करीब 12 से 15 घंटे की नींद चाहिए। धीरे-धीरे उनके नींद का पैटर्न बनने लगता है और वे रात में लंबी नींद लेते हैं। साथ ही दिन में कुछ समय के लिए जागते हैं।
इस उम्र के बच्चे की नींद और ज्यादा नियमित होने लगती है। इस उम्र का बच्चा दिन में 2 से 3 बार झपकी लेता है। साथ ही रात में अच्छी नींद भी लेता है। यानि वे इस उम्र में दिन-रात के पैटर्न को अच्छी तरह से समझने लगते हैं।
इस उम्र में बच्चों को लगभग 11 से 14 घंटे के नींद की जरूरत होती है। वे दिन में 1 से 2 बार झपकी लेते हैं। साथ ही पूरी रात अच्छे से सोते हैं। हालांकि, कभी-कभार भूख के लिए जाग सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो, यह जरूरी नहीं होता है।
डॉक्टर का कहना है कि कुछ शिशु नींद में बार-बार जागते हैं, यह बिल्कुल सामान्य है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे-
ध्यान रखें कि बच्चों के स्लीप साइकल छोटे होते हैं, इसलिए वे बड़ों की तुलना में ज्यादा बार जागते हैं।
अगर आप बच्चों की नींद को अच्छा करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे-
रूटीन बनाएं - रोज एक ही समय पर अपने शिशु को सुलाएं और उठाएं। इससे बच्चे के सोने और जागने की एक रूटीन बन जाती है।
शांत माहौल रखें - शिशुओं के सोने का वातावरण हमेशा शांत, हल्की रोशनी वाला और आरामदायक रखें।
दिन-रात का फर्क सिखाएं - कुछ महीनों के बाद शिशुओं को दिन और रात के बीच का फर्क समझाएं। हमेशा ध्यान रखें कि दिन में रोशनी और गतिविधि रखें, रात में शांत माहौल हो।
स्क्रीन से दूर रखें - छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना बेहतर होता है
शिशुओं की नींद समय के साथ खुद-ब-खुद बेहतर होती जाती है। सही रूटीन और आरामदायक माहौल के साथ ज्यादातर बच्चे धीरे-धीरे हेल्दी स्लीप पैटर्न विकसित कर लेते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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