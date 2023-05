एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जानिए किडनी रोगियों के लिए ज्यादा प्रोटीन क्यों है खतरनाक

How Much Protein is Required daily : प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं 1 दिन में कितनी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए?

How Much Protein is Required daily : मसल्स और हड्डियों के बेहतर विकास के लिए प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। साथ ही आपके शरीर को भरपूर रूप से ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से अधिक प्रोटीन का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। जी हां, अगर आप एक दिन में जरूरत से अधिक प्रोटीन लेते हैं, तो यह आपकी किडनी से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में प्रोटीन का सीमित मात्रा में सेवन करें। आइए जानते हैं 1 दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए (How much protein do you need every day ) और अधिक प्रोटीन लेने से सेहत पर पड़ने वाले असर क्या हैं?

एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? - How Much Protein is Required Daily

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरुष को प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। वहीं, हर एक महिला को प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन की जरूरत (how much protein is required daily) होती है। हालांकि, प्रेग्नेंसी में प्रोटीन की जरूरत 72 ग्राम बढ़कर हो सकती है। लेकिन अगर आप इससे अधिक प्रोटीन लेते हैं, तो यह आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।

किडनी रोगियों के लिए क्यों खतरनाक है ज्यादा प्रोटीन?

प्रोटीन का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी किडनी पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ रिसर्च की मानें तो एक उम्र के बाद अगर आप प्रोटीन का अधिक सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से शरीर में यूरिया एसिड बढ़ जाता है। इसकी वजह से यूरिन से कैल्शियम की मात्रा कम निकलती है। ऐसे में शरीर में अतिरिक्त कैल्शियम जमा हो जाता है, जो पथरी का कारण बन सकता है। ऐसे में प्रोटीन की अधिकता आपकी किडनी के लिए हेल्दी नहीं है।

ज्यादा प्रोटीन लेने के अन्य नुकसान? - Eating To much Protein Side Effects

पाचन से जुड़ी परेशानियां

अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती है। खासतौर पर अगर आप एनिमल प्रोडक्ट से प्रोटीन लेते हैं, जो इसकी वजह से कब्ज की परेशानी हो सकती है। साथ ही कई अन्य परेशानियां जैसे- अपच, एसिडिटी का कारण बन सकता है। ऐसे में सीमित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें।

बढ़ा सकता है दोबारा वजन

अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से आपका वजन दोबारा बढ़ सका है। दरअसल, प्रोटीन युक्त आहार के सेवन से आपको फूड क्रेविंग अधिक होती है, जो आपके मॉर्निंग रुटीन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में प्रोटीन का सीमित मात्रा में ही सेवन करें।

बोन्स पर डालता है असर

प्रोटीन का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी हड्डियों पर भी असर पड़ सकता है। शरीर में प्रोटीन की अधिकता बोन्स पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस डालता है, जो आपकी हड्डियों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही आपकी शारीरिक क्षमता भी प्रभावित होती है।

प्रोटीन का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका ( protein intake per day) सेवन करें। हालांकि, अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें।