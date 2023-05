उम्र के हिसाब से इतनी शराब पीना है खतरनाक, जानें क्या है इसपर एक्सपर्ट्स की राय

Side effect of alcohol: शराब यानी अल्कोहल एक नशीला पदार्थ है और असामान्य रूप से इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं किस उम्र में अल्कोहल ज्यादा नुकसानदायक होती है।

शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक (Side effects of drinking alcohol) है यह तो आपने भी बहुत जगहों पर लिखा हुआ पढ़ा ही होगा। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसे पीते हैं और इसके बिना रह नहीं पाते हैं। शराब पिए बिना रह न पाना ही शराब की लत होती (Alcohol abuse in hindi) है। The Lancet पर छपी एक नई रिपोर्ट्स के अनुसार ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना में कम उम्र वाले लोगों को शराब पीने से ज्यादा खतरा होता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि थोड़ी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने के खतरे को कम कर सकती है लेकिन अन्य कई रोगों के खतरे को बढ़ा भी सकती है। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सपर्ट्स उम्र के अनुसार शराब पीने के खतरे पर क्या कहते हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस उम्र में शराब पीने से कितना खतरा हो सकता है।

अलग-अलग स्थितियों पर करते हैं निर्भर

कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि शराब पीने से किसी व्यक्ति को जो जोखिम होते हैं, वह उसकी उसकी उम्र, लिंग और पहले से मौजूद बीमारियों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को पहले से मौजूद बीमारियां उसके जीवन शैली पर निर्भर करती है और उसकी जीवनशैली कहीं न कहीं निर्भर करती है कि वह किस क्षेत्र में रह रहा है।

204 देशों में की गई रिसर्च

विश्लेषण के लिए 204 देशों में एक स्टडी की गई और उसमें पाया गया कि 2020 में 1.34 अरब लोगों ने इतनी मात्रा में शराब का सेवन किया जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। स्टडी में पाया गया है 15 से 39 साल की उम्र के बीच के पुरुष ज्यादा असाधारण रूप से शराब का सेवन करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

कम उम्र के लोगों में ज्यादा खतरा

कम उम्र के लोगों में शराब पीने का खतरा ज्यादा पाया गया है। इस उम्र में दोस्तों व साथियों का दबाव भी काफी भूमिका निभाता है, जिनके साथ लोग प्रतिस्पर्धा या अन्य किसी वजह से अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा उम्र के लोगों में शराब पीने का कोई खतरा नहीं है। शराब उनके शरीर के अंगों जैसे लिवर व किडनी आदि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

खराब गुणवत्ता के अल्कोहल है खतरनाक

एक व्यक्ति शराब किस गुणवत्ता की पी रहा है, यह भी उसके स्वास्थ्य पर अलग प्रभाव डालता है। शारदा अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस बताया कि ज्यादातर लोग कॉलेज या ऑफिस के दौरान ही अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पैसे की कमी या कम सैलरी होने के कारण हमेशा सस्ती शराब या बीयर खरीदी जाती हैं, जो एक्यूट लिवर इंजरी (अचानक से होने वाली लिवर की क्षति) का कारण बनती हैं।