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भारत में हर दिन बच्चे को जन्म देते समय कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है?

Maternal Mortality Rate Kitna Hai: आंकड़ों के मुताबिक भारत और विश्व भर में मैटर्नल मोरेलिटी रेट कम हुआ है। लेकिन यह क्या होता है और क्यों होता है, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 30, 2026 9:30 AM IST

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maternal morality Rate

कुछ सेकंड पहले जन्मे बच्चे को अपने हाथ में लेना, हर मां के लिए बेहतरीन फीलिंग होती है और अधिकतर महिलाएं इसे अनुभव करना चाहती हैं। लेकिन सभी की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के साथ भी वह अपनी जान गंवा बैठती हैं। जी हां, आपने फिल्मों या असल जिंदगी में भी ऐसा देखा होगा कि डॉक्टर घर वालों से कहते हैं कि बच्चे और मां में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। वहीं कई बार बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही कई मांएं गुजर जाती हैं।

इसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। पीआईबी, यानी कि प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो के अनुसार मातृ मृत्यु किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो और यह गर्भावस्था या उसके मैनेजमेंट से संबंधित या उससे बिगड़ी हुई किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन इंसीडेंट या फिर एक्सीडेंट से हुई मौत इसमें शामिल नहीं है।

बच्चे को जन्म देती महिलाओं की मृत्यू का कारण

मातृ मृत्यु के लगभग दो-तिहाई मामलों के लिए गंभीर रक्तस्राव जो ज्यादातर प्रसव के बाद होता है, संक्रमण जो आमतौर पर प्रसव के बाद होता है, गर्भावस्था के दौरान बीपी का हाई होना (प्री-एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया), प्रसव से संबंधित जटिलताएं और असुरक्षित गर्भपात हैं जिम्मेदार होते हैं।

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राष्ट्रीय नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार 2026 में मैटरनल मोरालिटी रेट 33,800 था जो 2020 में घटकर 25220 हो गया। यानी कि 2016-2020 में 8,580 माओं की जान बची। वहीं विश्व स्तर पर मेटर्मल मॉरलिटी के आंकड़ों की बात करें तो यह 38% तक कम हुआ है। 2022 तक 15-29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्यु का लगभग 7% हिस्सा है।

मैटरनल मोरालिटी का कारण

मेटर्नल मोरेलिटी का कारण मेटर्नल मोरेलिटी का कारण

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भारत में मातृ मृत्यु दर के रुझान

15 मई 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात शिशु टेटनस एलीमीनेट करने के लिए प्रमाणित किया। भारत में मातृ मृत्यु दर में भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। धीरे-धीरे इन आंकड़ों में सुधार दिख रहा है क्योंकि अब महिलाएं प्रेग्नेंसी से पहले, दौरान व बाद में अपनी व बच्चे की सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख रही हैं।

सोर्स लिंक-

  1. Trends in Maternal Mortality
  2. India’s Success in Reducing Maternal Mortality
  3. Trends in maternal mortality in India over two decades in nationally representative surveys
  4. Maternal mortality in India
  5. Maternal health

डिस्क्लेमर: मातृ मृत्यु के लगभग दो-तिहाई मामलों के लिए गंभीर रक्तस्राव जो ज्यादातर प्रसव के बाद होता है, संक्रमण जो आमतौर पर प्रसव के बाद होता है, गर्भावस्था के दौरान बीपी का हाई होना, प्रसव से संबंधित जटिलताएं और असुरक्षित गर्भपात हैं जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इस दौरान बच्चा और जच्चा स्वस्थ रहें, इसके लिए शुरुआत से ही उन्हें हेल्दी खिलाएं और उनकी देखभाल करें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More