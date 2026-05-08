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हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? जानें, ये कैसे करते हैं काम

हार्ट में मौजूद वाल्व कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारे हार्ट में कितने वाल्व होते हैं और इसके क्या काम हैं। इस लेख में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। आइए सीनियर कार्डियलॉजिस्ट से जानते हैं इस बारे में-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 8, 2026 8:41 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Naveen Bhamri

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Heart Valve

How many valve in heart of human : हमारा दिल शरीर का सबसे अहम अंग है, जो बिना रुके दिन-रात काम करता है। यह हर मिनट करीब 60 से 100 बार धड़कता है और पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल के अंदर खून सही दिशा में कैसे बहता है और वापस उल्टा क्यों नहीं लौटता? इसका जवाब हम शालीमार बाग में स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के HOD और वाइस चेयरमैन, डॉ. नवीन भामरी से जानेंगे।

डॉक्टर भामरी कहते हैं कि हमारे हार्ट के चार वाल्व, जो किसी एकतरफा दरवाजे की तरह काम करते हैं। ये वाल्व सुनिश्चित करते हैं कि खून सही दिशा में आगे बढ़े और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन व पोषण पहुंच सके। हार्ट के ये चारों वाल्व हमारे हार्ट की कार्यप्रणाली को सही ढंग से बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन वाल्व के बारे में विस्तार से समझते हैं-

हार्ट में कितने वाल्व होते हैं?

डॉ. भामरी का कहना है कि हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, जो निम्न हैं-

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Heart Valve Image credit : ChatGPT

1. माइट्रल वाल्व (Mitral Valve)

यह वाल्व लेफ्ट एट्रियम यानि बाएं ऊपरी चैम्बर और लेफ्ट वेंट्रिकल यानि बाएं निचले चैम्बर के बीच मौजूद होता है। इसका मुख्य काम फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजन युक्त खून को लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाना है। साथ ही यह खून को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है।

2. ट्राइकस्पिड वाल्व (Tricuspid Valve)

यह वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है। शरीर से लौटकर आने वाला अशुद्ध खून इसी रास्ते से राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहां से इसे फेफड़ों तक भेजा जाता है ताकि इसमें फिर से ऑक्सीजन मिल सके।

3. एओर्टिक वाल्व

यह वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा के बीच होता है। इसका काम ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरे शरीर तक पहुंचाना है। यह वाल्व शरीर की ऊर्जा और अंगों की कार्यक्षमता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

4. पल्मोनरी वाल्व (Pulmonary Valve)

यह वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। यह अशुद्ध खून को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां खून को ऑक्सीजन मिलती है और फिर वह वापस दिल तक लौटता है।

कैसे काम करते हैं हार्ट के वाल्व?

दिल की हर धड़कन के साथ ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं। जब दिल सिकुड़ता है, तब वाल्व खुलते हैं और खून आगे बढ़ता है। जब दिल रिलैक्स करता है, तब वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि खून पीछे की ओर न लौट सके। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी वजह से स्टेथोस्कोप से सुनाई देने वाली लब-डब की आवाज आती है।

जब वाल्व में आ जाती है खराबी

अगर किसी कारण से वाल्व सही तरह से काम न करे, तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं-

  • रेगर्जिटेशन - जब वाल्व ठीक से बंद नहीं होता, तो खून पीछे की ओर लीक होने लगता है।
  • स्टेनोसिस - जब वाल्व संकरा हो जाता है और पूरी तरह खुल नहीं पाता, तो खून का प्रवाह बाधित हो जाता है।

इन समस्याओं के कारण मरीज को सांस फूलना, जल्दी थकान महसूस होना, सीने में दर्द, चक्कर आना और गंभीर स्थिति में हार्ट फेलियर जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

Disclaimer : डॉक्टर नवीन का कहना है कि अगर लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ, धड़कन तेज होना या लगातार थकान महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। इकोकार्डियोग्राम जैसी जांच से वाल्व की स्थिति आसानी से पता चल सकती है। सही समय पर इलाज से हार्ट को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More