क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप दिन में कितनी बार पेशाब जाते हैं? बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वह दिन में कितनी बार पेशाब (how many times to go toilet) के लिए बाथरूम जाते हैं। कुछ लोग दिन में तीन से 4 बार ही पेशाब के लिए उठते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा बार। ये दोनों ही स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करती हैं, इसलिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि दिन में कितनी बार पेशाब जाना आपके लिए बिल्कुल सही होता है। आयुर्वेद की मानें तो एक व्यस्क आदमी को हर दो से ढाई घंटे में पेशाब (how many times to go toilet) के लिए जरूर उठना ही चाहिए। Also Read - किडनी फेल्योर की शुरुआत है पेशाब में इस चीज का निकलना! जानें कारण, लक्षण और बचाव के टिप्स

इसका मतलब ये है कि आपको दिन में कम से कम 10 बार तो पेशाब जाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा या कम बार पेशाब के लिए जाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकता है। Also Read - Urine and Health: पेशाब के 6 अलग-अलग रंग बताते हैं शरीर की परेशानियां, जानें किन कारणों से बदलता है आपके पेशाब का रंग

यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के अनुसार, एक व्यस्क एक दिन करीब 1.4 लीटर यूरिन उत्पादित करता है। हालांकि आपका शरीर 2 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है इसलिए यूरिन पास करना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पेशाब (how many times to go toilet) से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कुछ लोग पेशाब को रोककर रखते हैं, इस स्थिति को हल्के में लेने से आपकी समस्या और बड़ी हो सकती है और आप किसी गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं। Also Read - पुरुषों को कैसे करना चाहिए पेशाब? खड़े होकर या बैठकर

एक्सपर्ट के मुताबिक, आप जितनी देर तक पेशाब को रोककर रखते हैं ये आपके ब्‍लैडर में बैक्‍टीरिया को विकसित करने की संभावना को बढ़ा देता है, जिसके कारण कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। ज्यादा देर तक पेशाब रोकने की आदत से किडनी फेल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको जरूरत है कि समय-समय पर पेशाब जाएं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, आम तौर पर लोग एक दिन में 4–7 बार पेशाब जाते हैं और ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के खानपान और सेहत पर। अगर आप दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको पेशाब (how many times to go toilet) से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।

एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह कम पेशाब जाने से समस्याएं हो सकती हैं ठीक उसी तरह बार-बार पेशाब (how many times to go toilet) जाना ओवर एक्टिव ब्लेडर का लक्षण हो सकता है। ये स्थिति भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। इस स्थिति से बचाव के लिए जरूरी है कि अपने ब्लैडर को दुरुस्त रखा जाए।

आयुर्वेद की मानें तो आमतौर पर एक व्यक्ति को दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है, जिसमें से डेढ़ लीटर पानी हमारा शरीर यूज कर लेता है और बचा हुआ पानी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। पेशाब (how many times to go toilet) के लिए कब जाना है, हमारी रीढ़ में मौजूद नर्व दिमाग को संकेत भेजती है और दिक्कत तब होती है जब यह संकेत बार-बार आने लगते हैं। दिन भर में चार से आठ बार ऐसा होना जरूरी है क्योंकि ये मालूम रहता है कि हमारा यूरिन सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही पेशाब आ रहा है तो ये ओवर एक्टिव ब्लेडर का संकेत है और इसका इलाज करवाना जरूरी हो जाता है।