क्या आपको पता है कि 1 दिन में कितनी बार पादना करना सही है?

पादना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कई बार लोगों को ज्यादा पाद आती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 1 दिन में कितनी बार पादना सामान्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

पादना शरीर का प्राकृतिक तरीका है अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने का।

how many times a day it is normal to fart : गैस छोड़ना यानी की पादना एक बहुत ही सामान्य बात है। जब पेट फूलने लगता है तो पाद आना आम बात हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग पादने को शर्म से जोड़कर देख लेते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वह दिन में 4 से 5 बार पाद रहे हैं, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि बार- बार पादना हमारे खराब पाचन तंत्र को दर्शाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 दिन में कितनी बार पादना सही होता है? ज्यादा पादने पर कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

पाद आने के मुख्य कारण क्या हैं?

किसी व्यक्ति को पाद आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें शामिल है-

खाने के साथ हवा का तेज आवाज के साथ निकलना आंतों में बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन होना पाचन प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा

ज्यादा पाद आने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

1 दिन में कितनी बार पादना सामान्य है?

डॉ. वसीम रमजान डार का कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आमतौर पर 10 से 25 बार गैस पास कर सकता है। यह प्रक्रिया ही आम भाषा में पाद कही जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को पाद आना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। 1 दिन में पाद आने की संख्या व्यक्ति की डाइट, लाइफस्टाइल और पाचन क्षमता पर निर्भर करती है। कुछ लोगों में यह संख्या थोड़ी ज्यादा या कम भी हो सकती है। सही खानपान अपनाने के बाद अगर आपको 10 से 20 बार पाद आने की समस्या हो रही है, तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन इससे ज्यादा बार पाद आना चिंता की बात हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि पाद आने के साथ

बहुत तेज बदबू, पेट में लगातार दर्द, बार-बार डकार आना, कब्ज या दस्त की समस्या हो रही है, तो यह चिंता की बात हो सकती है।

पाद आने की समस्या से कैसे करें

पाद आने की समस्या बार- बार आपको परेशान न करें, इसके लिए खाने को अच्छे से चबाकर खाएं। खाने को सही तरीके से अच्छे से चबाकर खाने से उसको पोषण सही तरीके से अवशोषित होता है। इससे पेट में गैस बनने की प्रक्रिया कम होती है और पाद कम होता है। पानी पिएं- पाद आने का मुख्य कारण है पेट में गैस बनाना। गैस बनने की समस्या से बचाव करने के लिए दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। सही मात्रा में पानी पीने से गैस कम बनती है। एक्सरसाइज करें - पाद की समस्या को दूर करने के लिए रोजाना 30 मिनट किसी प्रकार की एक्सरसाइज, वॉक या रनिंग जरूर करें। हल्की वॉक या योग करने से गैस की समस्या कम होती है।

पाद आने पर डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य पाद आ रही है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी नहीं हैं। लेकिन पादने के साथ आपको पेट में दर्द, पाद के दौरान गंदी बदबू, दस्त और उल्टी की समस्या हो रही है। तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। पादने के साथ अगर आपको अन्य लक्षण भी नजर आ रहे हैं, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

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Highlights

पादना बहुत ही सामान्य बात है।

पादने की समस्या गंभीर हो सकती है।

1 दिन में 10 बार पादना सामान्य है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।