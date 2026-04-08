क्या आपको पता है कि 1 दिन में कितनी बार पादना करना सही है?

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how many times a day it is normal to fart : गैस छोड़ना यानी की पादना एक बहुत ही सामान्य बात है। जब पेट फूलने लगता है तो पाद आना आम बात हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग पादने को शर्म से जोड़कर देख लेते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वह दिन में 4 से 5 बार पाद रहे हैं, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि बार- बार पादना हमारे खराब पाचन तंत्र को दर्शाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 दिन में कितनी बार पादना सही होता है? ज्यादा पादने पर कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
किसी व्यक्ति को पाद आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें शामिल है-
ज्यादा पाद आने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
डॉ. वसीम रमजान डार का कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आमतौर पर 10 से 25 बार गैस पास कर सकता है। यह प्रक्रिया ही आम भाषा में पाद कही जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को पाद आना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। 1 दिन में पाद आने की संख्या व्यक्ति की डाइट, लाइफस्टाइल और पाचन क्षमता पर निर्भर करती है। कुछ लोगों में यह संख्या थोड़ी ज्यादा या कम भी हो सकती है। सही खानपान अपनाने के बाद अगर आपको 10 से 20 बार पाद आने की समस्या हो रही है, तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन इससे ज्यादा बार पाद आना चिंता की बात हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि पाद आने के साथ
बहुत तेज बदबू, पेट में लगातार दर्द, बार-बार डकार आना, कब्ज या दस्त की समस्या हो रही है, तो यह चिंता की बात हो सकती है।
डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य पाद आ रही है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी नहीं हैं। लेकिन पादने के साथ आपको पेट में दर्द, पाद के दौरान गंदी बदबू, दस्त और उल्टी की समस्या हो रही है। तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। पादने के साथ अगर आपको अन्य लक्षण भी नजर आ रहे हैं, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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