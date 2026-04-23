लंबे समय तक पॉटी न करना हेल्थ पर डाल सकता है असर, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

Potty Na Hone Se Kya Hota Hai: अगर आपको भी लंबे समय तक पॉटी नहीं आती है तो इसे अनदेखा न करें, यह आपके शरीर में कुछ बड़ी समस्याओं को पैदा कर सकती है।

पॉटी करने में दिक्कत

Jyada Din Tak Potty Na Hone Par Kya Kare: आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि कई दिनों तक पॉटी न आई हो। ऐसे पेट सूखने के कारण होता है। इसके अलावा कभी-कभी लोग इसलिए भी अपनी पॉटी रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के घर का टॉयलेट इस्तेमाल करना पसंद नहीं होता या फिर वह ऐसी जगह होते हैं जहां साफ-सफाई का कोई नामोनिशान नहीं होता है। लेकिन अगर इन में से कोई रीजन न हो और अपने घर पर ही 3-4 दिन से पॉटी न की हो तो यह समस्या वाली बात है।

कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि खाना खाने के बाद वह पाचन तंत्र से गिरकर बाहर निकलने में कितना समय लेता है। यही वजह है कि हम बिना सोचे खाते रहते हैं, लेकिन जब मल त्याग का समय आता है तो पेट दर्द, भारीपन या बेचैनी शुरू हो जाती है। इसे लेकर नारायणा हेल्थ सिटी, बैंगलोर के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण आर ने हमारे साथ विस्तार से जानकारी शेयर की, जो अब हम आपको बताने वाले हैं।

खाना पचने में कितना समय लगता है?

सामान्य तौर पर, खाना मुंह से लेकर बाहर निकलने तक 24 से 72 घंटे का समय ले सकता है। पेट लगभग 2 से 4 घंटे में खाली हो जाता है। छोटी आंत की बात करें तो यह अगले 6 से 8 घंटे में खाने को प्रोसेस करती है। इसके बाद बड़ी आंत बाकी समय लेती है, जहां पानी का ज्यादा हिस्सा सोखा जाता है।

वैसे तो हर व्यक्ति में यह समय अलग हो सकता है, लेकिन कुछ लोग खाना खाने के 14 घंटे के अंदर मल त्याग कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को 60 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। जरूरी बात सिर्फ समय नहीं है, बल्कि यह है कि इतनी देर तक मल रुका रहने से आंत के अंदर क्या असर हो रहा है, आइए जानते हैं।

आंत में रहने वाले सूक्ष्मजीवों का असर

हमारी बड़ी आंत में कई अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें आंत माइक्रोबायोटा कहा जाता है। इनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें खाने के बचे हुए हिस्से पर काम करने के लिए कितना समय मिलता है। जब मल जल्दी बाहर निकलता है, तो ये बैक्टीरिया फाइबर को तोड़ते हैं और ब्यूटाइरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट जैसे अच्छे तत्व बनाते हैं। ये तत्व आंत की दीवार को पोषण देते हैं, सूजन कम करने में मदद करते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं।

लेकिन जब मल बड़ी आंत में ज्यादा देर तक रुका रहता है, तो बैक्टीरिया अपना काम बदल लेते हैं। जब फाइबर खत्म हो जाता है, तो वे प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फिनोल और दूसरे हानिकारक तत्व बन सकते हैं। डॉक्टर रिसर्च का हवाला देते हुए बताते हैं कि लंबे समय तक मल रुकने पर ऐसे तत्व ज्यादा बनते हैं। इनमें से कई को कोलोरेक्टल कैंसर, किडनी रोग और शरीर में सूजन जैसी समस्याओं से जोड़ा गया है।

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कब्ज होना है बड़ी समस्या

कब्ज को सिर्फ छोटी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 3-4 दिन में एक बार पॉटी जाता है और ऐसा लंबे समय से हो रहा है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। लंबे समय तक धीमी आंत की गति कोलोरेक्टल कैंसर, दिल की बीमारियों और कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के जोखिम से जुड़ी हो सकती है। आंत और दिमाग के बीच गहरा संबंध होता है, इसलिए आंत की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है।

जल्दी-जल्दी पॉटी जाना भी अच्छा नहीं

लंबे समय तक पॉटी करने न जाना गलत है, लेकिन यह मानना भी गलत है कि जल्दी मल त्याग होना हमेशा सही होता है। बहुत तेज पारगमन, जैसे दस्त, IBS या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में देखा जाता है, शरीर को पोषक तत्व और पानी सोखने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इससे कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और आंत की अंदरूनी परत को नुकसान हो सकता है।

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क्या किया जा सकता है?

अच्छी बात यह है कि आंत की गति को सुधारा जा सकता है। फाइबर वाला खाना सबसे ज्यादा मददगार है। जई, दालें, फल और बीन्स घुलनशील फाइबर देते हैं। साबुत अनाज और सब्जियां अघुलनशील फाइबर देती हैं, जो आंत की गति बढ़ाती हैं। पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। रोजाना शारीरिक गतिविधि या वॉक करने से आंत की चाल बेहतर होती है। तनाव कम रखना भी जरूरी है, क्योंकि आंत तनाव का असर जल्दी दिखाती है।

निष्कर्ष- डॉक्टर खुद सलाह देते हैं कि अगर आप नियमित रूप से 4 या उससे ज्यादा दिन तक मल त्याग नहीं कर पाते हैं, या आपकी आदतों में लगातार बदलाव आ गया है, तो इसे नजरअंदाज न करें। आपका शरीर आपको कोई जरूरी संकेत दे रहा हो सकता है।