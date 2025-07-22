शरीर को अलग-अलग प्रकार का खाना पचाने में कितना समय लगता है?

Digestion Mai Kitna Time lagta Hai: खाना खाते समय हम इस बात पर ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे पचाने में कितनी परेशानी हो सकती है। आइए आपको बताते हैं शरीर को खाना पचाने में कितना समय लगता है।

Khana Pachane Mai Kitna Time Lagta hai: हम सभी रोज न जाने कितनी तरह का खाना खाते हैं और अपने पेट के साथ नाइंसाफी करते हैं। जी हां ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? बिना ये जानें कि आप जो खा रहे हैं पेट को उसे पचाने में कितनी दिक्कत व समय लगता है, आप जो चाहे ठूस लेते हैं। आखिर में क्या होता है, कभी पेट दर्द तो कभी मल त्यागने में दिक्कत। आपको इस बार में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले अलग-अलग खाद्य पदार्थों का डाइजेशन प्रोसेस कैसा है।

बहुत ही कम लोगों को अपने पाचन से जुड़ी बातों के बारे में पता होता है। इसलिए हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम कुछ भी खाते हैं और फिर तबीयत खराब हो जाती है। इसी बात को जानने के लिए हमने नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश गुप्ता से बात की। उन्होंने हमें शरीर के लीक्वीड, सेमी लिक्विड और हार्ड फूड को पचाने से जुड़ी बहुत ही सार्थक जानकारी उपलब्ध करवाई। आइए हम विस्तार से जानते हैं उन्होंने क्या बताया।

1. तरल आहार और पेय पचाने में कितना समय लगता है?

हम तरह का खाना पचाने की एक समय अवधी होती है, जिसे अंतर्गत हमारा शरीर पेट में गए भोजन को पचाता है। जब हमने डॉक्टर से तलर आहार के विषय पर बात की और पूछा कि इसे पचाने में कितना समय लगता है तो उन्हें ये बताया-

पहले जानें तरल आहार क्या होते हैं? (what are liquid Food And Drink)

तरल आहार वे होते हैं जिन्हें आसानी से पिया जा सके- जैसे पानी, सूप, जूस, पतला दलिया या पतली खिचड़ी। इनमें फाइबर कम होता है और इन्हें शरीर जल्दी पचा लेता है। जब शरीर को हाइड्रेशन या आराम की जरूरत होती है, तो ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं।

तरल आहार को पचने में कितना समय लगता है? (how much Time liquid foods take to digest)

अगर आप किसी भी तरह के लिक्विड फूड या ड्रिंक का सेवन करते हैं तो उसे पचने में 30 से 60 मिनट का समय लगता है। पानी और जूस जैसे साफ तरल तेजी से पचते हैं। जबकि दलिया या दाल का सूप थोड़ा समय लेते हैं।

अगर तरल आहार न पचे तो? (what happens when liquid food does not digest)

कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पेट में लिक्विड फूड रुक नहीं पाता है या पच नहीं पाता है। ऐसे में पेट फूलना, गैस, उल्टी या दस्त हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा रहे तो कमजोरी और डिहाइड्रेशन की आशंका होती है। इसलिए जब दस्त लगते हैं तो हमें कहा जाता है कि सिर्फ पतला दलिया ही खाएं।

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लिक्विड फूट कब लेना चाहिए? (When Should You Take More Liquid Foods?)

कुछ लोग अपने इनटेक में लीक्वीड ज्यादा रखते है, लेकिन ये बीमारी, थकान, सर्जरी के बाद, गर्मी में या वर्कआउट के बाद लिया जाना फायदेमंद होता है। उपवास के दौरान भी ये अच्छा विकल्प हैं।

कब तरल आहार नहीं लेना चाहिए? (In which condition we should not take liquid foods)

डायबिटीज के मरीज मीठे जूस से बचें। किडनी की बीमारी में भी तरल की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए। लगातार सिर्फ तरल आहार लेने से पोषण की कमी हो सकती है। इसलिए ज्यादा मात्रा में भी लिक्विड का सेवन न करें।

2. सेमी-सॉलिड फूड पचाने में शरीर को कितना समय लगता है

कई बार हमारे पेट में ना ही लिक्वीड पचाने की क्षमता होती है और न ही ठोस पदार्थ, ऐसे में डॉक्टर से सलाह मिलती है कि आप सेमी सॉलिड फूड्स पर ध्यान दें और उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर महेश ने इस विषय पर क्या बताया है।

सेमी-सॉलिड फूड क्या होते हैं? (What are Semi Solid Foods)

डॉक्टर ने बताया कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो न पूरी तरह ठोस होते हैं, न ही पूरी तरह तरल, उन्हें सेमी सॉलिड फूड कहा जाता है। जैसे खिचड़ी, दलिया, उबले अंडे, दही, उबली सब्जियां या मैश किए आलू आदि।

पचने में कितना समय लगता है? (how much Time Semi Solid Foods take to digest)

इन सभी सेमी सॉलिड फूड को पचाने के लिए हमारा शरीर 1 से 2 घंटे लेता है। अगर फैट या फाइबर ज्यादा हो तो समय थोड़ा बढ़ सकता है। ये इसपर भी निर्भर करता है कि आप क्या और कितना खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि उतना ही खाओ जितना शरीर पचा सके।

अगर यह भोजन न पचे तो? (what happens when Semi Solid Foods does not digest)

इस तरह का सेमी सॉलिड फूड न पचे तो पेट भारी लग सकता है और गैस या कब्ज हो सकती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि पाचन धीमा है या एंजाइम कम है।

कब लेना चाहिए सेमी-सॉलिड खाना कब खाना चाहिए?

डॉक्टर ने बताया कि बीमारी के बाद, सर्जरी से उबरते समय, दांत की परेशानी या जब आपका पाचन कमजोर हो, तब सेमी सॉलिड खाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शरीर को आराम देता है और साथ ही ऊर्जा भी।

कब न खाएं सेमी सॉलिड फूड? (In which condition we should not take Semi Solid Foods)

डॉ. महेश ने बताया कि ‘अगर डॉक्टर ने सिर्फ तरल आहार की सलाह दी हो, या अगर पेट खराब है। दूध से बनी चीजें लैक्टोज इन्टॉलरेंस वालों के लिए दिक्कत दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजें खाने से बचें।

3. ठोस आहार यानी कि सॉलिड फूड पचाने में शरीर को कितना समय लगता है? (Solid Foods)

कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ खाद्य पदार्थों को खाने में बहुत ही परेशानी होती है और अगर जैसे-तैसे या शौक में खा लें तो उन्हें पचाते समय और मल के रूप में त्यागते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और इस तरह के ठोस भोजन को पचाने में शरीर कितना समय लेता है, आइए डॉक्टर से जानते हैं।

ठोस खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? (what are Hard/Solid Foods)

ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें चबाना जरूरी होता है- जैसे रोटी, चावल, सब्जियां, दालें, मांस, फल या मेवे। इनमें प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जो शरीर और पाचन को बेहतर बनाते हैं।

पचने में कितना समय लगता है? (how much Time Solid Foods take to digest)

इस तरह का ठोस खाने खाने के बाद आपके शरीर को 3 से 5 घंटे चाहिए होते हैं, ताकि अंदर गए भोजन को वो पचा सके। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर इन्हें धीरे-धीरे पचने वाला बनाते हैं, जिससे शरीर को स्थायी ऊर्जा मिलती है।

अगर यह भोजन न पचे तो? (what happens when Solid Foods does not digest)

हार्ड फूड कई लोगों के लिए खाने और पचाने में समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर ने बताया कि इस स्थिति में ‘एसिडिटी, पेट दर्द, गैस या कब्ज हो सकती है। साथ ही लंबे समय तक ऐसा रहने पर पाचन तंत्र और पोषण दोनों प्रभावित होते हैं।’

कब ठोस भोजन जरूरी होता है? (When Should You SHould Take More Solid Foods?)

जब व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, सक्रिय जीवन शैली हो और पाचन ठीक हो, जब इस तरह का हार्ड फूड खाना आपके लिए ठीक है। यह भोजन मांसपेशियों को मजबूत करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है।

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कब नहीं लेना चाहिए ठोस आहार? (in which condition we should not take Solid Foods)

बुखार, दस्त, उल्टी, सर्जरी या आंतों में सूजन जैसी स्थितियों में इसे टालना चाहिए। उस समय तरल या अर्द्ध-ठोस आहार यानी कि सेमी बेहतर होता है।