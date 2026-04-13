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Root Canal Treatment Ke Baad Dant Ki Care: रूट कैनाल ट्रीटमेंट (Root Canal Treatment) के बाद दांत को सुरक्षा देने के लिए उस पर 'कैप' या 'क्राउन' लगाना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। हालांकि, अधिकांश मरीज इसे 'हमेशा के लिए' एक समाधान मानकर भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि दांत की कैप एक फंक्शनल रिस्टोरेशन है, जिसे रोजमर्रा के खान-पान, चबाने और घिसने की कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
ज़ाइनोवा शाल्बी अस्पताल, घाटकोपर, मुंबई के जनरल डेंटिस्ट डॉक्टर विमला सुकुमारन अनुसार ‘दांतों की रिस्टोरेशन की उम्र हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। चूंकि हर मरीज का बाइट (काटने का तरीका), खानपान और मुंह का वातावरण अलग होता है, इसलिए कैप कितने समय तक चलेगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। इसके लिए भी प्राकृतिक दांतों की तरह नियमित निगरानी की जरूरत होती है।’ आइए हम विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
दांत की कैप आखिर क्यों घिसती है?
डेंटल कैप की उम्र कभी भी निश्चित या अनुमानित नहीं होती। यह किसी तय वर्षों के बजाय इन गतिशील कारकों पर निर्भर करती है-
इस्तेमाल किया गया मटेरियल- चाहे वह मेटल हो, पोर्सिलेन-फ्यूज्ड-टू-मेटल (PFM) हो, या जिरकोनिया/सिरेमिक, हर मटेरियल टूट-फूट के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है।
ब्रक्सिज्म (दांत पीसना)- यदि आप अनजाने में दांत पीसते या भींचते हैं (विशेषकर रात में), तो लगातार होने वाला घर्षण कैप को समय से पहले चटका सकता है या पतला कर सकता है।
खान-पान की आदतें- नियमित रूप से बहुत सख्त या चिपचिपा भोजन करने से कैप और दांत के बीच का बॉन्ड (जुड़ाव) कमजोर हो सकता है, जिससे सूक्ष्म दरारें आ सकती हैं।
ओरल हाइजीन- हालांकि कैप में खुद सड़न नहीं लगती, लेकिन उसके नीचे का असली दांत और आस-पास के मसूड़े अभी भी संक्रमण और मसूड़ों के ढीले होने (Recession) के प्रति संवेदनशील होते हैं।
डेंटिस्ट को कब दिखाएं?
चूंकि लैब-मेड कैप के लिए कोई गारंटी वाली अवधि नहीं होती, इसलिए आपको इन शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए-
यदि चबाते समय कैप थोड़ी भी अस्थिर महसूस हो, तो संभव है कि उसे चिपकाने वाला डेंटल सीमेंट निकल गया हो। यह एक 'रेड फ्लैग' है, क्योंकि इससे कैप के नीचे बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो बचे हुए असली दांत को अंदर ही अंदर सड़ा सकते हैं
क्या आपको मसूड़ों के किनारे पर काली रेखा या लगातार सूजन दिख रही है? यह संकेत दे सकता है कि कैप अब मसूड़ों के साथ सही से फिट नहीं बैठ रही है, या वहां मसूड़ों की कोई बीमारी पनप रही है।
अगर अचानक से कैप वाले दांत और उसके पास वाले दांत के बीच खाना फंसना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कैप का 'कॉन्टैक्ट पॉइंट' घिस गया है या वह अपनी जगह से खिसक गई है।
अपनी जीभ को कैप के ऊपर घुमाएं। यदि यह खुरदरी, उबड़-खाबड़ या नुकीली महसूस होती है, तो इसकी ऊपरी परत (विशेषकर सिरेमिक क्राउन में) झड़ गई हो सकती है। यह आपके गाल या जीभ को चोट पहुंचा सकता है और वहां प्लाक जमा कर सकता है।
भले ही रूट कैनाल वाले दांत में नसें नहीं होतीं, लेकिन आप आस-पास के लिगामेंट्स या हड्डियों में दर्दमहसूस कर सकते हैं। काटते समय दर्द होना कैप में फ्रैक्चर या जड़ के पास दोबारा संक्रमण का संकेत हो सकता है।
हालांकि डेंटल ट्रीटमेंट की उम्र का कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कदम इसकी मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं-
सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश- कठोरता से ब्रश करने से कैप की फिनिशिंग खराब हो सकती है और मसूड़े नीचे खिसक सकते हैं।
फ्लॉसिंग न छोड़ें- जहां कैप मसूड़ों से मिलती है, उस किनारे (Margin) को साफ रखना सबसे जरूरी है।
नाइट गार्ड- यदि आप दांत पीसते हैं, तो डेंटिस्ट से 'नाइट गार्ड' बनवाएं। यह कैप को अत्यधिक दबाव से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है।
नियमित निगरानी- साल में एक बार डेंटल चेकअप ही वह तरीका है जिससे 'खामोश' टूट-फूट को बड़ी समस्या बनने से पहले पकड़ा जा सकता है।
दांत की कैप एक कस्टम-मेड टूल है, यह आपके शरीर का स्थाई हिस्सा नहीं है। इसका प्रदर्शन पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य और आदतों से जुड़ा है। यदि आप अपने बाइट या कैप के महसूस होने के तरीके में कोई भी बदलाव देखते हैं, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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