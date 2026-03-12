प्रीमैच्योर बेबी कितने समय तक हॉस्पिटल में रहता है? डॉक्टर से जानिए माता-पिता कब ले जा सकते हैं घर

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
जब कोई बच्चा तय समय से पहले जन्म लेता है, तो उनके माता-पिता के मन में कई तरह की भावनाएं एक साथ आती हैं। इन दौरान उन्हें अपने नन्हे बच्चे को पहली बार देखने की खुशी होती है, लेकिन साथ में उसके स्वास्थ्य के प्रति कई तरह की चिंताएं भी होती है। जब माता-पिता अपने छोटे से बच्चे को इनक्यूबेटर में देखते हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल आता है, "हमारा बच्चा घर कब जा पाएगा?" सच यह है कि हर समय से पहले जन्मा बच्चे की ग्रोथ सामान्य बच्चे की तरह नहीं हुई होती है। ऐसे में अस्पताल में रहना उसके छोटे शरीर को अतिरिक्त देखभाल और समय देने के लिए जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रीमैच्योर बेबी को कबतक अस्पताल में रहना पड़ता है, तो इसका कोई सटीक जबाव नहीं है। क्योंकि यह बच्चे की ग्रोथ और जन्म कितने समय पहले हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। आइए डॉक्टर से समझते हैं इस बारे में विस्तार से-
मुंबई स्थिति नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल की गायनोक्लॉजिस्ट डॉ. केकिन गाला का कहना है कि समय से पहले जन्मे बच्चों के शरीर के कुछ अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। खासकर फेफड़े, पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से काम करना नहीं सीख पाते हैं। इसी वजह से कई बच्चों को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में रखा जाता है, जहां डॉक्टर और नर्स 24 घंटे उनकी निगरानी करते हैं। इस सुरक्षित माहौल में बच्चे को सांस लेने, दूध पचाने और शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद दी जाती है, ताकि वह धीरे-धीरे मजबूत हो सके।
डॉक्टर कहती हैं कि बच्चे की छुट्टी कब होगी, यह तय दिनों के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चे की स्थिति देखकर तय करते हैं कि वह घर जाने के लिए तैयार है या नहीं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि बच्चा बिना ज्यादा सहारे के आराम से सांस ले पा रहा है या नहीं।
खाना या दूध पीना भी एक अहम पड़ाव होता है, बच्चा चाहे स्तनपान करे या बोतल से दूध पिए, उसे ठीक से दूध लेना और वजन बढ़ाना जरूरी होता है। इसके अलावा, बच्चे को इनक्यूबेटर के बाहर भी अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि आमतौर पर कई प्रीमैच्योर बच्चे अस्पताल में तब तक रहते हैं जब तक वे अपनी मूल ड्यू डेट के आसपास नहीं पहुंच जाते। हालांकि, हर बच्चे में यह समय अलग-अलग हो सकता है।
NICU में रहते हुए भी माता-पिता अपने बच्चे की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के पास बैठना, उससे धीरे-धीरे बात करना या उसे स्किन-टू-स्किन (कंगारू केयर) में गोद में लेना, बच्चे के लिए बहुत सुकून देने वाला होता है। इससे न केवल बच्चे को सुरक्षित महसूसहोता है, बल्कि माता-पिता और बच्चे के बीच का भावनात्मक संबंध भी मजबूत होता है।
समय से पहले जन्मे बच्चे का अस्पताल में रहना दरअसल उसके लिए देखभाल, विकास और मजबूती का समय होता है। सही मेडिकल सपोर्ट, धैर्य और माता-पिता के प्यार के साथ ज्यादातर बच्चे धीरे-धीरे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वह दिन भी आ जाता है, जिसका हर परिवार इंतजार करता है—जब उनका नन्हा बच्चा आखिरकार घर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information