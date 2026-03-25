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What is IUGR : प्रेग्नेंसी हर एक महिला के लिए एक सुखद भरा पल होता है। इस दौरान महिलाएं बहुत ही बेसब्री से अपने नन्हे से बच्चे का इंजार कर रही होती हैं, लेकिन इन 9 महीनों में उन्हें तमाम तरह की परेशानियां भी देखनी पड़ती हैं। हर महिला की प्रेग्नेंसी स्मूद हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ महिलाओं की प्रेग्नेंसी में कई तरह की परेशानियां आती हैं। उन्हें हर एक अल्ट्राउंड से पहले यह चिंता होती हैं कि कहीं उनके बच्चे के ग्रोथ में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। इसी चिंता में एक चिंंता बेबी का IUGR बता देना होगा। यह परेशानी मुख्य रूप से 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंसी के अल्ट्राउंड में देखने को मिलती है। अल्ट्राउंड के बाद अचानक जब डॉक्टर बताता है कि आपका बेबी IUGR है, तो ऐसे में अक्सर माता-पिता घबरा जाते हैं कि आखिर मेरे बच्चे का सही से विकास कैसे होगा? क्या वो आगे सेफ रहेगा? क्या उसकी डिलीवरी सही से हो पाएगी? ऐसा सोचते-सोचते अक्सर हम इटरनेट पर सर्च करने लग जाते हैं, जिसमें कई भ्रामक जानकारिया मिलती हैं, जिससे माता-पिता और ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, IUGR का सही से मैनेजमेंट हो सकता है और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी हो सकती है।
आपको बता दें कि IUGR (Intrauterine Growth Restriction) बच्चा होना कोई बीमारी नहीं हैं, यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास समय से कम होता है यानि गर्भ के अंदर बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही होती है। इस स्थिति को सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है और एक स्वस्थ बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. केकिन गाला से बातचीत की है। आइए जानते हैं IUGR का मैनेजमेंट कैसे होता है?
डॉक्टर का कहना है कि IUGR बेबी का कोई तुरंत इलाज नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही देखभाल और नियमित निगरानी से एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर का कहना है कि IUGR के ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को एक अच्छा वातावरण देना है और यह तय करना होता है कि बच्चे को कब जन्म देना सबसे सुरक्षित रहेगा।
नियमित और करीबी मॉनिटरिंग से IUGR के मेनेटमेंट की शुरुआत होती है। डॉक्टर समय-समय पर अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे के विकास को ट्रैक करते हैं। इसके साथ ही डॉप्लर स्टडी के जरिए यह जांचा जाता है कि प्लेसेंटा और गर्भनाल में ब्लड फ्लो सही तरीके से हो रहा है या नहीं।
इसके अलावा, बच्चे की हार्ट रेट पर भी नजर रखी जाती है ताकि यह समझा जा सके कि बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या नहीं। अगर डॉक्टर को किसी तरह की समस्या नजर आती है, तो डॉक्टर तुरंत डिलीवरी की सलाह देते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चा IUGR है, तो मां का स्वास्थ्य भी इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें संतुलित आहार, जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर आहार की जरूरत होती है। इस तरह के डाइट से शिशु के विकास में मदद मिलती है। साथ ही मां को पर्याप्त रूप से आराम करने की जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा IGUR है, तो प्रेग्नेंसी के दौरान बाईं करवट लेटें, इस कटवट में लेटने से गर्भाशय में ब्लड फ्लो बेहतर तरीके सो होता है, जिससे बच्चे को अधिक ऑक्सीजन और पोषण सही तरीके से मिल पाता है।
अगर मां को पहले से कोई बीमारी है, जैसे - हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की परेशानी है, तो उसे कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इन बीमारियों का सीधा असर शिशु के विकास पर पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से दवाएं लें और समय-समय पर अपनी जांच कराएं।
IUGR को मैनेज करने के लिए डॉक्टर नियमित रूप से कुछ चीजें फॉलो करने के लिए कह सकते हैं, जैसे-
कई बार ऐसी स्थिति आती है जब गर्भ में रहना शिशु के लिए ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर समय से पहले डिलीवरी कराने का निर्णय ले सकते हैं, ताकि बच्चे को बेहतर देखभाल मिल सके।
डॉक्टर कहती हैं कि IUGR का मैनेजमेंट एक संतुलन की प्रक्रिया है, जहां एक ओर गर्भ में शिशु के विकास को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं, दूसरी ओर यह भी ध्यान रखा जाता है कि सही समय पर सुरक्षित डिलीवरी हो। सही डॉक्टरी सलाह, पोषण और इमोशनल सपोर्ट से IUGR बेबीज हेल्दी हो सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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