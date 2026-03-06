40 के बाद जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर जांच, जानिए मैमोग्राफी टेस्ट कैसे होता है और कितना खर्च आता है

फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका इलाज काफी हद तक सफल हो सकता है।

How is breast cancer screening done Which women need it and how much does it cost : आज के समय में महिलाओं में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। पहले ब्रेस्ट कैंसर के मामले 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में देखी जाती थी, लेकिन अब 30–40 वर्ष की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, देर से शादी और देर से मां बनना जैसे कई कारण ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं।

फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका इलाज काफी हद तक सफल हो सकता है। इसलिए समय-समय पर जांच कराना और शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

डॉ. विष्णु हरी बताते हैं कि कई बार शुरुआती चरण में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन महिलाओं को कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, जिन्हें महिलाओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

स्तन में किसी प्रकार की छोटी या बड़ी गांठ महसूस होना स्तन के आकार में अचानक से किसी प्रकार का बदलाव आना स्तन की त्वचा में सिकुड़न या गड्ढे पड़ना स्तन और उसके आसपास की त्वचा का लाल या मोटा होना निप्पल से खून या किसी प्रकार का लिक्विड पदार्थ निकलना निप्पल का अंदर की ओर धंसना स्तन या बगल में दर्द या सूजन आना

अगर किसी महिला को अपने अंदर यह लक्षण नजर आते हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इलाज शुरू करवाना चाहिए।

ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे होती है?

सर्वोदय अस्पताल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। इनमें कुछ जांचें शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए होती हैं और कुछ कैंसर की पुष्टि के लिए की जाती हैं।

You may like to read

1. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (Self Breast Examination)

यह ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान का सबसे आसान तरीका है। इसमें महिला खुद अपने स्तनों की जांच करती है ताकि किसी भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचाना जा सके।

कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन?

डॉक्टर महिलाओं को हर महीने में बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की सलाह देते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों का पता जल्दी चल सके। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट करने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

शीशे के सामने खड़े होकर दोनों स्तनों को ध्यान से देखें स्तन के आकार या त्वचा में किसी बदलाव को नोटिस करें उंगलियों से हल्के दबाव से स्तन और बगल के हिस्से को महसूस करें स्तन में किसी गांठ या कठोरता है या नहीं, इसका पता लगाने की कोशिश करें।

2. क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम (Clinical Breast Exam)

सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद महिला किसी प्रकार की कोई शंका लेकर सामने आती है, तब डॉक्टर उन्हें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम करने की सलाह देते हैं। इसमें डॉक्टर हाथों से स्तनों और बगल के हिस्से की जांच करते हैं ताकि किसी गांठ, सूजन या असामान्य बदलाव का पता लगाया जा सके।

डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि आमतौर पर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम की सलाह 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में हर 3 साल में और 40 वर्ष से अधिक उम्र में हर साल कराने की सलाह देते हैं।

3. मैमोग्राफी (Mammography)

मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। यह स्तन का एक विशेष प्रकार का एक्स-रे होता है, जिससे स्तन के अंदर की छोटी-छोटी गांठों या असामान्य कोशिकाओं का भी पता चल सकता है।

मैमोग्राफी क्यों जरूरी है?

मैमोग्राफी के जरिए शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है।

डॉक्टर बताते हैं कि इस टेस्ट के जरिए स्तनों में छोटी गांठों को भी पहचान सकती है।

महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर मैमोग्राफी करवाएं तो, कई बार लक्षण आने से पहले ही बीमारी पकड़ में आ जाती है।

मैमोग्राफी कितनी उम्र के बाद करानी चाहिए?

डॉक्टर के अनुसार, 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर 1 से 2 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करानी चाहिए, चाहे कोई लक्षण हो या न हो। अगर किसी महिला के परिवार में मां, दादी को ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें 35 वर्ष की उम्र के बाद ही मैमोग्राफी कराने शुरू करनी चाहिए।

4. ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड

डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि अल्ट्रासाउंड जांचमें ध्वनि तरंगों की मदद से स्तन के अंदर की तस्वीर बनाई जाती है। किसी भी महिला का ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह तब दी जाती है, जब स्तन में किसी प्रकार की गांठ बनी हुई नजर आती है। मैमोग्राफी में कुछ असामान्यता दिखाई दे और कम उम्र की महिलाओं में स्तन की संरचना घनी हो अल्ट्रासाउंड से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि गांठ ठोस है या स्तनों के अंदर किसी प्रकार का तरल पदार्थ तो नहीं भरा हुआ है।

5. ब्रेस्ट एमआरआई

एमआरआई (MRI) एक गहरी जांच है जिसमें शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो वेव्स की मदद से शरीर के अंदर की विस्तृत जानकारी दी जाती है। ब्रेस्ट एमआरआई आमतौर पर उन महिलाओं में की जाती है, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बहुत अधिक हो। यानि जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड व मैमोग्राफी के जरिए कैंसर का पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें ब्रेस्ट एमआरआई करवाने की सलाह दी जाती है।

किन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच जरूर करानी चाहिए?

डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम सामान्य से अधिक होता है। ऐसी महिलाओं को नियमित जांच जरूर करानी चाहिए।

40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं- जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। यही कारण है कि डॉक्टर 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को नियमित रूप से मैमोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं। परिवार में इतिहास हो- यदि मां, बहन या नानी-दादी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो परिवार की अन्य महिलाओं में भी इस तरह के कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। जिन महिलाओं के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें साल में 1 बार ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। डायबिटीज और मोटापा- मोटापा और डायबिटीज शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जिन महिलाओं को डायबिटीज है, उन्हें नियमित रूप से ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करवाना चाहिए। देर से मां बनने वाली महिलाएं- जिन महिलाओं की पहली डिलीवरी 30 वर्ष के बाद होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कम उम्र में मां बनने वाली महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है। हार्मोनल असंतुलन से ग्रस्त महिलाएं- लंबे समय तक हार्मोनल दवाओं का सेवन, पीसीओडी या अन्य हार्मोनल समस्याएं भी जोखिम को बढ़ा सकती हैं। खराब लाइफस्टाइल- जंक फूड का अधिक सेवन, एक्सरसाइज की कमी, धूम्रपान, शराब और मानसिक तनाव आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का प्रमुख कारण बन रहे हैं।

ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराने में कितना खर्च आता है?

ब्रेस्ट कैंसर की जांच की लागत अलग-अलग शहर और अस्पताल के अनुसार बदल सकती है। सामान्य तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की विभिन्न जांच के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है।

मैमोग्राफी- इस टेस्ट को करवाने के लिए ₹1500 से ₹3000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड- ₹1000 से ₹2500 तक ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड सामान्य तौर पर हो जाता है। एडवांस स्टेज पर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ₹ 4000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ब्रेस्ट एमआरआई - ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने वाले इस टेस्ट के लिए आपको ₹6000 से ₹15000 तक खर्च करने होंगे। बायोप्स- ₹5000 से ₹20000 या उससे अधिक खर्च आ सकता है।

हालांकि कई सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में यह जांच कम कीमत या मुफ्त में भी उपलब्ध होती है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय

हालांकि ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। महिलाएं डॉ. विष्णु हरि द्वारा शेयर किए टिप्स को अपनाकर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कर सकती हैं।

अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली को स्वस्थ रखने की कोशिश करें।

संतुलित खानपान अपनाएं। खाने में जंक फूड से परहेज करें।

रोजाना एक्सरसाइज करें। समय की कमी होने के बावजूद 15 मिनट वॉक जरूर करें।

अगर वजन ज्यादा है, तो इसे कम करने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज करें।

शराब और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल न करें।

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

अगर आप मां बनीं हैं, तो बच्चे को स्तनपान जरूर करवाएं। नेशनल लाइब्रेरी पर छपी एक रिपोर्ट बताती है कि जो महिलाएं शिशु को स्तनपान करवाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सामान्य महिलाओं की तुलना में कम होता है।

ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता क्यों जरूरी है?

डॉ. विष्णु हरि कहते हैं कि भारत में कई महिलाएं शर्म, डर या जानकारी की कमी के कारण समय पर जांच नहीं करातीं। इसी वजह से कई मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है। लेकिन यदि महिलाएं अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान दें, नियमित सेल्फ एग्जाम करें और 40 वर्ष के बाद मैमोग्राफी कराएं तो ब्रेस्ट कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि इसकी पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका सफल इलाज संभव है। इसलिए हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा जांच और 40 वर्ष के बाद नियमित मैमोग्राफी करना बेहद जरूरी है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।