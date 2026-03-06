40 के बाद जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर जांच, जानिए मैमोग्राफी टेस्ट कैसे होता है और कितना खर्च आता है

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
- न्यूज
How is breast cancer screening done Which women need it and how much does it cost : आज के समय में महिलाओं में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। पहले ब्रेस्ट कैंसर के मामले 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में देखी जाती थी, लेकिन अब 30–40 वर्ष की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, देर से शादी और देर से मां बनना जैसे कई कारण ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका इलाज काफी हद तक सफल हो सकता है। इसलिए समय-समय पर जांच कराना और शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।
डॉ. विष्णु हरी बताते हैं कि कई बार शुरुआती चरण में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन महिलाओं को कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, जिन्हें महिलाओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर किसी महिला को अपने अंदर यह लक्षण नजर आते हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इलाज शुरू करवाना चाहिए।
सर्वोदय अस्पताल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। इनमें कुछ जांचें शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए होती हैं और कुछ कैंसर की पुष्टि के लिए की जाती हैं।
यह ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान का सबसे आसान तरीका है। इसमें महिला खुद अपने स्तनों की जांच करती है ताकि किसी भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचाना जा सके।
कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन?
डॉक्टर महिलाओं को हर महीने में बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की सलाह देते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों का पता जल्दी चल सके। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट करने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद महिला किसी प्रकार की कोई शंका लेकर सामने आती है, तब डॉक्टर उन्हें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम करने की सलाह देते हैं। इसमें डॉक्टर हाथों से स्तनों और बगल के हिस्से की जांच करते हैं ताकि किसी गांठ, सूजन या असामान्य बदलाव का पता लगाया जा सके।
डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि आमतौर पर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम की सलाह 20 से 40 वर्ष की महिलाओं में हर 3 साल में और 40 वर्ष से अधिक उम्र में हर साल कराने की सलाह देते हैं।
मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। यह स्तन का एक विशेष प्रकार का एक्स-रे होता है, जिससे स्तन के अंदर की छोटी-छोटी गांठों या असामान्य कोशिकाओं का भी पता चल सकता है।
मैमोग्राफी के जरिए शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाने में मदद मिलती है।
डॉक्टर बताते हैं कि इस टेस्ट के जरिए स्तनों में छोटी गांठों को भी पहचान सकती है।
महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर मैमोग्राफी करवाएं तो, कई बार लक्षण आने से पहले ही बीमारी पकड़ में आ जाती है।
मैमोग्राफी कितनी उम्र के बाद करानी चाहिए?
डॉक्टर के अनुसार, 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर 1 से 2 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर करानी चाहिए, चाहे कोई लक्षण हो या न हो। अगर किसी महिला के परिवार में मां, दादी को ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा है, उन्हें 35 वर्ष की उम्र के बाद ही मैमोग्राफी कराने शुरू करनी चाहिए।
डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि अल्ट्रासाउंड जांचमें ध्वनि तरंगों की मदद से स्तन के अंदर की तस्वीर बनाई जाती है। किसी भी महिला का ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह तब दी जाती है, जब स्तन में किसी प्रकार की गांठ बनी हुई नजर आती है। मैमोग्राफी में कुछ असामान्यता दिखाई दे और कम उम्र की महिलाओं में स्तन की संरचना घनी हो अल्ट्रासाउंड से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि गांठ ठोस है या स्तनों के अंदर किसी प्रकार का तरल पदार्थ तो नहीं भरा हुआ है।
एमआरआई (MRI) एक गहरी जांच है जिसमें शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो वेव्स की मदद से शरीर के अंदर की विस्तृत जानकारी दी जाती है। ब्रेस्ट एमआरआई आमतौर पर उन महिलाओं में की जाती है, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बहुत अधिक हो। यानि जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड व मैमोग्राफी के जरिए कैंसर का पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें ब्रेस्ट एमआरआई करवाने की सलाह दी जाती है।
डॉ. विष्णु हरि का कहना है कि कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम सामान्य से अधिक होता है। ऐसी महिलाओं को नियमित जांच जरूर करानी चाहिए।
ब्रेस्ट कैंसर की जांच की लागत अलग-अलग शहर और अस्पताल के अनुसार बदल सकती है। सामान्य तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की विभिन्न जांच के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
हालांकि कई सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में यह जांच कम कीमत या मुफ्त में भी उपलब्ध होती है।
हालांकि ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। महिलाएं डॉ. विष्णु हरि द्वारा शेयर किए टिप्स को अपनाकर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कर सकती हैं।
अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली को स्वस्थ रखने की कोशिश करें।
संतुलित खानपान अपनाएं। खाने में जंक फूड से परहेज करें।
रोजाना एक्सरसाइज करें। समय की कमी होने के बावजूद 15 मिनट वॉक जरूर करें।
अगर वजन ज्यादा है, तो इसे कम करने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज करें।
शराब और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल न करें।
अगर आप मां बनीं हैं, तो बच्चे को स्तनपान जरूर करवाएं। नेशनल लाइब्रेरी पर छपी एक रिपोर्ट बताती है कि जो महिलाएं शिशु को स्तनपान करवाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सामान्य महिलाओं की तुलना में कम होता है।
डॉ. विष्णु हरि कहते हैं कि भारत में कई महिलाएं शर्म, डर या जानकारी की कमी के कारण समय पर जांच नहीं करातीं। इसी वजह से कई मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है। लेकिन यदि महिलाएं अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान दें, नियमित सेल्फ एग्जाम करें और 40 वर्ष के बाद मैमोग्राफी कराएं तो ब्रेस्ट कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में लगाया जा सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि इसकी पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका सफल इलाज संभव है। इसलिए हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा जांच और 40 वर्ष के बाद नियमित मैमोग्राफी करना बेहद जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
