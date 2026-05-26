आयुर्वेद में अनिद्रा की समस्या का इलाज कैसे किया जाता है और यह दवाओं से अच्छा विकल्प क्यों है?

आज के समय में नींद की समस्या लोगों में काफी बढ़ रही है और लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दवाओं से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भरोसा करने लगे हैं। इस लेख में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स से अनिद्रा के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 26, 2026 4:10 PM IST

Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh

Insomnia treatment in Ayurveda (Image credit: chatgpt)

किसी भी समस्या का इलाज करने के लिए आयुर्वेद का दृष्टिकोण काफी अलग होता है, जिसमें किसी भी समस्या को ठीक करने से पहले उसकी जड़ यानी जिस कारण से वह समस्या पैदा हुई है, उसका इलाज किया जाता है। अनिद्रा की समस्या के लिए भी कुछ ऐसा ही है। आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु सिंह के अनुसार आयुर्वेद में अनिद्रा (Insomnia) न केवल एक नींद न आने की समस्या है, बल्कि शरीर और मन के बीच एक असंतुलन का संकेत है। खासकर वात और पित्त दोष बढ़ने, मानसिक तनाव, अत्यधिक चिंता, अनियमित दिनचर्या, कमजोर पाचन (अग्नि), और “मन-बुद्धि” की अशांति को इसका मुख्य कारण बताया जाता है। आधुनिक दवाएं कई बार तुरंत नींद तो दिला देती हैं, लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य जड़ कारण को सुधारना होता है इसलिए लोग इसे लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं।

आयुर्वेद में अनिद्रा

अनिद्रा की समस्या का का इलाज करने के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले समस्या की अंदरूनी जड़ का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद मानता है कि नींद न आने की समस्या आमतौर पर निम्न कारणों से होती है जैसे

वात वृद्धि (सूखापन, बेचैनी, घबराहट)

पित्त वृद्धि (गर्मी, चिड़चिड़ापन, रात में बार-बार जागना)

मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होना

देर रात तक जागने की आदत

ज्यादा मोबाइल-स्क्रीन का उपयोग

कमजोर पाचन क्रिया

हार्मोनल असंतुलन

आयुर्वेद में पहले समस्या के अंदरूनी कारण की पहचान की जाती है और उसके बाद अंदरूनी कारण के इलाज पर काम किया जाता है। धीरे-धीरे जब अंदरूनी कारण यानी रूट कॉज (Root Cause) ठीक होने लगता है, तो नींद आने की प्रक्रिया भी प्राकृतिक रूप से अपने आप ठीक होने लगती है। इस तरीके से किया गया इलाज आमतौर पर स्थायी होता है और दोबारा अनिद्रा जैसी समस्याएं होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।

Ayurveda Herbs for Insomnia (Image credit: chatgpt)

अनिद्रा के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां

अगर किसी व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या है, तो उसके अंदरूनी कारण का पता लगाने के बाद फिर उसके अनुसार ही इलाज शुरू किया जाता है। इस समस्या के इलाज के लिए आमतौर पर निम्न औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है -

अश्वगंधा - इसकी मदद से मानसिक समस्याओं को ठीक किया जाता है, क्योंकि यह कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने में मदद करती है और शरीर को शांत (रिलैक्स) करती है। अश्वगंधा के फायदे हैं कि इसके सेवन से तनाव व एंग्जायटी जैसी समस्याएं दूर होने लगती है, जिससे नींद की समस्या भी अपने आप दूर हो जाती है।

इसकी मदद से मानसिक समस्याओं को ठीक किया जाता है, क्योंकि यह कोर्टिसोल हार्मोन को कम करने में मदद करती है और शरीर को शांत (रिलैक्स) करती है। हैं कि इसके सेवन से तनाव व एंग्जायटी जैसी समस्याएं दूर होने लगती है, जिससे नींद की समस्या भी अपने आप दूर हो जाती है। ब्राह्मी - आयुर्वेद के अनुसार दिमाग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्राह्मी सबसे प्रभावी और शक्तिशाली जड़ी-बूटियों में से एक है। ब्राह्मी का सही और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से दिमाग की ध्यान लगाने की क्षमता (Focus and Concentration) को बढ़ाता है, जिससे स्लीप क्वालिटी अपने आप अच्छी होने लगती है।

आयुर्वेद के अनुसार दिमाग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी और शक्तिशाली जड़ी-बूटियों में से एक है। ब्राह्मी का सही और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से दिमाग की ध्यान लगाने की क्षमता (Focus and Concentration) को बढ़ाता है, जिससे स्लीप क्वालिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। जटामांसी - यह भी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो अनिद्रा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काफी प्रभावी मानी जाती है। जटामांसी में खास तत्व होते हैं, जो चिड़चिड़ापन को दूर करने और चंचल मन को शांत करने में काफी प्रभावी होती है।

यह भी एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो अनिद्रा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए काफी प्रभावी मानी जाती है। में खास तत्व होते हैं, जो चिड़चिड़ापन को दूर करने और चंचल मन को शांत करने में काफी प्रभावी होती है। तगर - जिन मरीजों को अनिद्रा की समस्या लंबे समय से हो रही है, तो उन्हें आयुर्वेद चिकित्सक तगर नाम की औषधियां भी दे सकते हैं, क्योंकि तगर में ऐसे खास तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर एक हल्के शामक (Mild Sedative) की तरह काम करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है।

जिन मरीजों को अनिद्रा की समस्या लंबे समय से हो रही है, तो उन्हें आयुर्वेद चिकित्सक तगर नाम की औषधियां भी दे सकते हैं, क्योंकि में ऐसे खास तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर एक हल्के शामक (Mild Sedative) की तरह काम करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है। शंखपुष्पी - जिन मरीजों को मानसिक रूप से ज्यादा थकान के कारण नींद की समस्या हो रही है, जैसे दिनभर कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग या पढ़ने वाले बच्चे आदि तो उनका इलाज शंखपुष्पी की मदद से किया जाता है। क्योंकि यह ओवर थिंकिंग को कम करने और मानसिक तनाव को शांत करने में मदद करती है, जिससे नींद अच्छी आती है।

Ayurveda practice for insomnia (Image Credit: chatgpt)

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पंचकर्म और बाह्य उपचार

अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ औषधियां नहीं बल्कि आयुर्वेद में कई बाहरी उपचार यानी एक्सटर्नल थेरेपी (External Therapies) भी की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं -

शिरोधारा - इस खास थेरेपी में माथे पर लगातार खास तरह के औषधीय तेलों की धारा डाली जाती है। आयुर्वेद में इस तकनीक की मदद से तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को रिलैक्स किया जाता है और मन को शांत किया जाता है।

इस खास थेरेपी में माथे पर लगातार खास तरह के औषधीय तेलों की धारा डाली जाती है। आयुर्वेद में इस तकनीक की मदद से तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को रिलैक्स किया जाता है और मन को शांत किया जाता है। पादाभ्यंग - यह भी अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए खास आयुर्वेदिक चिकित्सा मानी जाती है। इसें तेल से पैर के तलवों की खास तरीके से मालिश की जाती है, जिसमें मरीज की समस्या के अनुसार तेल चुना जाता है जैसे तिल, नारियल या अन्य औषधीय तेल आदि।

यह भी अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए खास आयुर्वेदिक चिकित्सा मानी जाती है। इसें तेल से पैर के तलवों की खास तरीके से मालिश की जाती है, जिसमें मरीज की समस्या के अनुसार तेल चुना जाता है जैसे तिल, नारियल या अन्य औषधीय तेल आदि। नस्य - आयुर्वेद में तनाव दूर करने और नींद को सुधारने के लिए इस खास आयुर्वेद चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खास औषधीय तेलों की कुछ बूंदें नाक में डाली जाती है। मरीज की समस्या के अनुसार इसमें औषधीय तेलों को चुना जाता है।

आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या में सुधार

आयुर्वेद ने ही अन्य चिकित्सा पद्धतियों को यह सिखाया है कि जीवनशैली आपके स्वास्थ्य का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए, अनिद्रा जैसी समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद मरीज को कुछ खास सलाह देता है जैसे -

रात में भारी भोजन न करना

सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद

नियमित सोने-जागने का समय

कैफीन कम करना

रात में भैंस का गर्म दूध

अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद मरीज की जीवनशैली पर काफी गहराई से काम करता है, जिसमें उसे ध्यान लगाना (Meditation), प्राणायाम करना और कई योगाभ्यास करना भी सिखाया जाता है जैसे अनुलोम-विलोम, योग निद्रा और भ्रामरी प्राणायाम आदि। नींद न आने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लोग अनिद्रा दवाओं की बजाय आयुर्वेद को इसीलिए चुनते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नींद लाने की बजाय मन को संतुलित करने पर भी काम किया जाता है, ताकि आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से सही समय पर सोने और जागने की आदत पड़ जाए।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल आयुर्वेद के अनुसार अनिद्रा से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।