आयुर्वेद में अनिद्रा की समस्या का इलाज कैसे किया जाता है और यह दवाओं से अच्छा विकल्प क्यों है?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 26, 2026 4:10 PM IST
Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh
किसी भी समस्या का इलाज करने के लिए आयुर्वेद का दृष्टिकोण काफी अलग होता है, जिसमें किसी भी समस्या को ठीक करने से पहले उसकी जड़ यानी जिस कारण से वह समस्या पैदा हुई है, उसका इलाज किया जाता है। अनिद्रा की समस्या के लिए भी कुछ ऐसा ही है। आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु सिंह के अनुसार आयुर्वेद में अनिद्रा (Insomnia) न केवल एक नींद न आने की समस्या है, बल्कि शरीर और मन के बीच एक असंतुलन का संकेत है। खासकर वात और पित्त दोष बढ़ने, मानसिक तनाव, अत्यधिक चिंता, अनियमित दिनचर्या, कमजोर पाचन (अग्नि), और “मन-बुद्धि” की अशांति को इसका मुख्य कारण बताया जाता है। आधुनिक दवाएं कई बार तुरंत नींद तो दिला देती हैं, लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य जड़ कारण को सुधारना होता है इसलिए लोग इसे लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प मानते हैं।
अनिद्रा की समस्या का का इलाज करने के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले समस्या की अंदरूनी जड़ का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद मानता है कि नींद न आने की समस्या आमतौर पर निम्न कारणों से होती है जैसे
आयुर्वेद में पहले समस्या के अंदरूनी कारण की पहचान की जाती है और उसके बाद अंदरूनी कारण के इलाज पर काम किया जाता है। धीरे-धीरे जब अंदरूनी कारण यानी रूट कॉज (Root Cause) ठीक होने लगता है, तो नींद आने की प्रक्रिया भी प्राकृतिक रूप से अपने आप ठीक होने लगती है। इस तरीके से किया गया इलाज आमतौर पर स्थायी होता है और दोबारा अनिद्रा जैसी समस्याएं होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।
Ayurveda Herbs for Insomnia (Image credit: chatgpt)
अगर किसी व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या है, तो उसके अंदरूनी कारण का पता लगाने के बाद फिर उसके अनुसार ही इलाज शुरू किया जाता है। इस समस्या के इलाज के लिए आमतौर पर निम्न औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है -
Ayurveda practice for insomnia (Image Credit: chatgpt)
अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ औषधियां नहीं बल्कि आयुर्वेद में कई बाहरी उपचार यानी एक्सटर्नल थेरेपी (External Therapies) भी की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं -
आयुर्वेद ने ही अन्य चिकित्सा पद्धतियों को यह सिखाया है कि जीवनशैली आपके स्वास्थ्य का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए, अनिद्रा जैसी समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद मरीज को कुछ खास सलाह देता है जैसे -
अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद मरीज की जीवनशैली पर काफी गहराई से काम करता है, जिसमें उसे ध्यान लगाना (Meditation), प्राणायाम करना और कई योगाभ्यास करना भी सिखाया जाता है जैसे अनुलोम-विलोम, योग निद्रा और भ्रामरी प्राणायाम आदि। नींद न आने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लोग अनिद्रा दवाओं की बजाय आयुर्वेद को इसीलिए चुनते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नींद लाने की बजाय मन को संतुलित करने पर भी काम किया जाता है, ताकि आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से सही समय पर सोने और जागने की आदत पड़ जाए।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल आयुर्वेद के अनुसार अनिद्रा से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।