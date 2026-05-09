भारत में रोजाना दर्ज होते हैं थैलेसीमिया के 25-40 मामले, बीमारी के बोझ तले दब रहा है भारत

Thalassemia Ke New Case: भारत दिन ब दिन थैलेसीमिया के मामलों में आगे बढ़ रहा है। रोजाना 25-40 मामले आमा सामान्य नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 9, 2026 6:35 AM IST

Thalassemia

Bharat Mai Thalassemia Kyu Badh Rha Hai: हर साल 8 मई को वैश्विक स्तर पर थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिसका सीधा-साधा उद्देश्य लोगों को इस जेनेटिक बीमारी के बारे में जागरूक करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कि भले ही थैलेसीमिया के प्रति लोग जागरूक कम हैं, लेकिन भारत में रोजाना इसके बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? बता दें कि भारत में थैलेसीमिया अब सिर्फ एक जेनेटिक बीमारी नहीं रहा है, बल्कि एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है।

सभी को यह पता होना चाहिए कि भारत धीरे-धीरे थैलेसीमिया के बोझ तले दबता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं और बड़ी संख्या में परिवार लंबे इलाज, बार-बार खून चढ़ाने और आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। दृष्टि आईएएस की रिसर्च और रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में रोजाना औसतन 25 से 40 नए थैलेसीमिया के मामले सामने आते हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। आइए अब हम थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से जानते हैं और कुछ आंकड़े खंगालते हैं।

पहले जानें थैलेसीमिया क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण मरीजों में गंभीर एनीमिया, कमजोरी, सांस फूलना और विकास में रुकावट जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। सीरियस कंडीशन वाले मरीजों को नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आइए आपको इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं।

थैलेसीमिया से जुड़ी भारत की स्थिति

थैलेसीमिया से जुड़ी भारत की स्थिति दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में गिनी जाती है। थैलेसीमिया बर्डन इन इंडिया पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 1.5 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल लगभग 10,000 से 12,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 25-40 नए मामले सामने आ रहे हैं, जोकि काफी भयावह है।

साथ ही रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि भारत में बीटा-थैलेसीमिया कैरियर की संख्या भी बहुत अधिक है। देश की लगभग 3-4% आबादी इस जेनेटिक कैरियर मानी जाती है। अनुमान लगाएं तो 3.5 से 4.5 करोड़ भारतीय थैलेसीमिया जीन के कैरियर हो सकते हैं। अगर दो कैरियर व्यक्तियों की शादी होती है, तो उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

थैलेसीमिया के फैलाव का मुख्य कारण

2024 में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन 'Current Status and Trends in Thalassemia Burden Across South, East and Southeast Asia' में कहा गया कि दक्षिण एशिया में थैलेसीमिया का बोझ लगातार बढ़ रहा है और भारत इसमें सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। रिसर्च कहती है कि जनसंख्या का आकार, सीमित स्क्रीनिंग और जागरूकता की कमी इस बीमारी के फैलाव के प्रमुख कारण हैं।

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बीटा थैलेसीमिया के मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उससे होने वाली लगातार कठिनाइयां होती हैं। 'मैनेजिंग थैलेसीमिया' रिपोर्ट में बताया गया कि कई बच्चों को हर 3-4 सप्ताह में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लंबे समय तक ट्रांसफ्यूजन लेने से शरीर में आयरन बढ़ने लगता है, जिससे लिवर, दिल और अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं।

थैलेसीमिया का इलाज और आर्थिक बोझ

थैलेसीमिया का खर्चा उठाना आर्थिक रूप से बहुत भारी बोझ होता है। मरीजों के परिवारों को इलाज, दवाइयों, जांच और अस्पताल के लगातार खर्च उठाने पड़ते हैं, जोकि बहुत अधिक होते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि वहां एक्सपर्ट की निगरानी में होने वाला इलाज और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सीमित है।

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

रिपोर्ट्स का मानना है कि समय रहते स्क्रीनिंग और जागरूकता बढ़ाकर इस बीमारी के बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट, प्रेग्नेंसी के दौरान जांच और जेनेटिक काउंसलिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत सरकार ने 'थैलेसीमिया बल सेवा योजना' जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

हालांकि, रिसर्च यह साफ दिखाती है कि सिर्फ इलाज पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि भारत को थैलेसीमिया के बढ़ते बोझ से राहत चाहिए, तो बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, जागरूकता और सुरक्षित रक्त व्यवस्था को मजबूत करना होगा। वरना आने वाले वर्षों में यह बीमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर और अधिक दबाव डाल सकती है।

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