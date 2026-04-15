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Periods Pain Hone Par Kya Kare: भारत में अधिकतर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पीरियड पेन (period pain) होता है और इसे सामान्य अनुभव की तरह माना जाता है। हमें घरों में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि ‘सबको होता है’, ‘शादी के बाद ठीक हो जाएगा’, या ‘प्रेग्नेंसी के बाद सब सही हो जाएगा।’ यह वह बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी महिलाएं सुनती आ रही हैं और अब तो लड़कियां खुद भी अपने दर्द को सवाल करने के बजाय सहने लगी हैं।
एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सोनारा बताते हैं कि अधिकतर देखा जाता है कि मां, दादी या बुआ, जिन्होंने खुद चुपचाप यह दर्द सहा, अनजाने में अगली पीढ़ी को भी यही सिखा देती हैं कि यह सब ‘नॉर्मल’ है। स्कूलों और कार्यस्थलों पर भी स्थिति अलग नहीं है। पीरियड के दौरान छुट्टी लेना आज भी कई जगह कमजोरी या ओवर-रिएक्शन माना जाता है। ऐसे माहौल में दर्द पर बात करना तो दूर, उसे गंभीरता से लेना भी मुश्किल हो जाता है। आइए आपको बताते हैं पीरियड्स पेन को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड पेन को अनदेखा करना ही सबसे बड़ी चूक होती है। तीव्र पीरियड पेन अक्सर सिर्फ ‘बैड डे’ नहीं होता, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकता है। जैसे- एंडोमेट्रियोसिस(endometriosis), PCOS, फाइब्रॉइड्स (fibroids), एडेनोमायोसिस (adenomyosis) और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID), इन सभी की शुरुआत कई बार सिर्फ ‘बहुत ज्यादा दर्द वाले पीरियड’ से ही होती है।
खास तौर पर एंडोमेट्रियोसिस, जो 10 में से 1 महिला को प्रभावित करता है, अक्सर सालों तक पहचान में नहीं आता। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भारत में इसके सही निदान (diagnosis) में औसतन 7-10 साल लग जाते हैं। इस दौरान महिलाएं दर्द के साथ जीती रहती हैं, बिना यह जाने कि उनके शरीर में आखिर हो क्या रहा है।
महिलाओं को शुरू से ही यह बताया जाता है पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है नॉर्मल है और हर महिला को होता है। सब सहते हैं और यह दर्द सब कुछ ही दिनों का होता है। इसी सोच की वजह से महिलाएं डॉक्टर से अपनी समस्या शेयर ही नहीं करती हैं। डॉक्टर संदीप इस प्रवृत्ति को एक गंभीर खामी मानते हैं। उनके अनुसार समस्या सिर्फ जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि शुरुआती स्तर पर दर्द को कम करके आंकने की आदत भी है।
डॉक्टर बताते हैं कि ‘अधिकतर रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट गंभीर मामलों में भी पीरियड पेन को सामान्य मान लेते हैं और तब तक गंभीरता से नहीं लेते, जब तक सोनोग्राफी में ‘चॉकलेट सिस्ट’ न दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि डीप इंफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस पहले ही गंभीर स्टेज तक पहुंच चुका होता है। भारत में 90 प्रतिशत से अधिक गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं।’ यह बयान सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं, बल्कि उस गैप की तरफ इशारा करता है जहां मरीज और सही इलाज के बीच सालों की दूरी बन जाती है।
पीरियड पेन को नजरअंदाज करने का असर सिर्फ कुछ दिनों की असुविधा तक सीमित नहीं रहता। यह कई तरह से प्रभावित करता है-
प्रजनन क्षमता पर पड़ता है असर- अनट्रीटेड एंडोमेट्रियोसिस, भारतीय महिलाओं में बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है।
समय- सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में कई साल निकल जाते हैं, जो फर्टिलिटी प्लानिंग के लिए अहम होते हैं। इसलिए अपने पीरियड पेन को नजरअंदाज न करें।
आर्थिक बोझ- आपको भले ही यह सामान्य लगे, लेकिन अगर कोई जल्दी पकड़ी जा सकती है तो बेहतर है। क्योंकि बीमारी जितनी देर से पकड़ी जाती है, इलाज उतना ही जटिल और महंगा हो जाता है।
मेंटल हेल्थ- लगातार पेट दर्द और उसे गंभीरता से न लिया जाना, एंग्जायटी और डिप्रेशन को जन्म दे सकता है।
करियर- अनमैनेज्ड पीरियड पेन के कारण कई महिलाएं हर साल अपने जरूरी और बड़े काम के दिन खो देती हैं। जैसे पीरियड्स होने पर मीटिंग, इंटरव्यू या ट्रिप को कैंसिल कर देना।
डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं, बल्कि सोच बदलने का सवाल भी है। अगर कोई महिला कहती है कि उसका पीरियड पेन उसे डेली लाइफ में समस्या पैदा कर रहा है तो उसे पेन किलर देकर चुप कराना समाधान नहीं है। डॉक्टर संदीप सोनारा का मानना है कि शुरुआती बातचीत और सही जांच कई बड़ी जटिलताओं को रोका जा सकता है।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि रूटीन गायनेकोलॉजिकल चेकअप (gynecological check-ups) को शादी से जोड़कर नहीं, बल्कि किशोरावस्था से सामान्य बनाने की जरूरत है। परिवारों को यह समझना होगा कि दर्द सहना मजबूरी नहीं, बल्कि जांच करवाना जरूरी है और सबसे अहम, लड़कियों को यह जानना होगा कि जो दर्द आपको रोक दे, वह नॉर्मल नहीं होता। कई बार सिर्फ एक सही डॉक्टर से हुई 10 मिनट की बातचीत, सालों की अनदेखी को रोक सकती है और एक महिला के स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर जीवन बदल सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
पीरियड्स में दर्द से आराम पाने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स, मैग्नीशियम रिच फूड्स और साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है।
आमतौर पर फाइब्राइड, पीसीओडी और एंडोमेट्रिओसिस जैसी बीमारियों में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द महसूस हो सकता है।
आमतौर पर टीनएज या 10-15 साल के बीच की उम्र में लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो सकते हैं।
अदरक में मौजूद गुण गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे पीरियड जल्दी आ सकता है। लेकिन इसका जरूरत से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए।
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