Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Holi Ka Gulal Bachho Ke Lungs Ko Kaise Effect Karte Hai: इस होली पर जहां पूरे भारत में इको-फ्रेंडली गुलाल का चलन तेजी से बढ़ रहा है, वहीं डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि भारी मेटल और इंडस्ट्रियल डाई वाले सिंथेटिक रंग हर साल लोगों को क्लिनिक तक पहुंचा रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी कई राज्यों ने होली से पहले सुरक्षा सलाह जारी की है। लेकिन अपना सामान बेचने के लिए दुकानदार केमिकल वाले गुलाल को ही हर्बल बताकर बेच रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालों के ओपीडी, डर्मेटोलॉजी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर साल मरीजों की संख्या बढ़ी हुई दिखती है।
इस विषय पर अहमदाबाद के नारायणा हॉस्पिटल, के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. शची पंडित बताती हैं कि 'बड़ों की तुलना में, होली के समय बच्चों को लेकर सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस दौरान बच्चे मजे-मजे में खूब गुलाल उड़ाते हैं और अधिकतर समय घर से बाहर ही बिताते हैं। इससे होता यह है कि हवा में उड़ता गुलाल बच्चों फेफड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा त्वचा में सूजन, आंखों से पानी आना या सांस फूलने की शिकायत भी आती हैं।' डॉक्टरों का कहना है कि रंगों की खुशी में अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम किन हानिकारक चीजों के संपर्क में आ रहे हैं। आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
कई सस्ते सिंथेटिक रंगों में ऐसे इंडस्ट्रियल डाई और एल्कलाइन पिगमेंट मिलाए जाते हैं जो असल में कपड़ों के लिए बने होते हैं, इंसानों के लिए नहीं। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अलग-अलग लैब जांचों में इन रंगों में निम्न तत्व पाए गए हैं-
ये सभी तत्व हमारी स्किन की अंदर से रक्षा करने वाली बाहरी लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सूजन पैदा कर सकते हैं। इन रंगों की बारीक धूल हवा में तैरती रहती है, जिससे खेलते समय उसका सांस के जरिए अंदर जाना लगभग तय होता है।
एशियन हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. मानव मनचंदा से बात की। वह बताते हैं कि हर होली के मौसम में ब्रोंकियल इरिटेशन और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के केस बढ़ जाते हैं। रंगों वाली हवा में मौजूद बारीक कण फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों को अस्थमा है, उनमें यह सांस की नलियों में सूजन और तेज घरघराहट का कारण बन सकता है।
जिन बच्चों को अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस या जिन्हें सांस से जुड़ी पुरानी बीमारी है। इसके अलावा जिन बच्चों को एक्जिमा या सेंसिटिव स्किन है उन्हें भी होली में सावधान रहना चाहिए। अब बात यहां आती है कि हम सुरक्षित होली कैसे मना सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टरों ने क्या सलाह दी है।
होली यादें बनाने का त्योहार है, त्वचा या फेफड़ों को तकलीफ देने का नहीं। जागरूकता से त्योहार की खुशी कम नहीं होती, बल्कि बेहतर होती है। जब रंग सोच-समझकर चुने जाते हैं, तब होली वही रहती है जो होनी चाहिए, एक ऐसा दिन, जहां हंसी लंबे समय तक रहे, न कि रंगों से हुई परेशानी।
अगर हम लंग्स के अलावा किसी अन्य अंग की बात करें तो हवा में उड़ता गुलाल आंखों को अधिक प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर गुलाल खेलते समय बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि वह कहां रंग लगा रहे हैं। वह सीधे मुट्ठी भर गुलाल मुंह पर लगा देते हैं, जिससे गुलाल आंखों पर भी जाता है। यह सिंथेटिक रंगों के पार्टिकल कंजंक्टिवाइटिस का कारणबन सकते हैं, जिसमें लालिमा और पानी जैसा डिस्चार्ज होता है।
इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट, यानी आंख की सतह पर हल्की खरोंच आना। क्योंकि इन रंगों में अक्सर हार्मफुल केमिकल और कांच का चूरा मिला होने की संभावना होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information