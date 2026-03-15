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आज के समय में बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारा बढ़ा हुआ बीपी किडनी की हेल्थ पर गहरा असर डाल सकता है। जी हां, यह सच है और ऐसे में जरूरी है कि लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ दिखाई देने वाले कुछ आम लक्षणों पर ध्यान दें, जो किडनी को भी प्रभावित करते हैं। वैसे बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे Hypertension भी कहा जाता है, आज बड़ी संख्या में लोगों में देखा जा रहा है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक गंभीर होने पर यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसमें से किडनी भी है।
जिनोवा शाल्बी हॉस्पिटल मुंबई के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अमजद खान पठान का कहना है कि अब भी लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता की कमी है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करता है। किडनी का मुख्य काम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालना होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है, तो यह किडनी की अंदरूनी छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
"समय के साथ यह स्थिति Chronic Kidney Disease (CKD) के खतरे को बढ़ा सकती है और मरीजों में बीमारी तथा मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और उससे जुड़े अन्य लक्षणों पर भी ध्यान दें। कुछ चेतावनी संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि किडनी खतरे में हो सकती है। ये लक्षण किडनी की समस्या का संकेत हो सकते हैं।"
क्या आप जानते हैं कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर में तरल जमा होने लगता है? इसके कारण पैरों, टखनों या आंखों के आसपास सूजन दिखाई दे सकती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कई लोगों को पेशाब के पैटर्न में बदलाव दिखाई दे सकता है। जैसे रात में बार-बार पेशाब आना, जो किडनी पर दबाव का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में झाग या बुलबुले भी दिखाई दे सकते हैं। अगर पेशाब झागदार हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है, जो किडनी डैमेज का संकेतहो सकता है।
जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसके कारण व्यक्ति को लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है और रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी हो सकती है।
क्या आपको बार-बार भ्रम या कन्फ्यूजन महसूस होता है? यह केवल न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत नहीं होता, बल्कि किडनी से जुड़ी समस्याओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
सूखी और खुजली वाली त्वचा केवल मौसम में बदलाव या एलर्जी की वजह से ही नहीं होती। यह किडनी से जुड़ी समस्याओं का भी संकेत हो सकता है। जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं करती, उनमें शरीर में विषैले पदार्थों के जमा होने और फास्फोरस या कैल्शियम जैसे खनिजों के असंतुलन के कारण त्वचा सूखी और खुजलीदार हो सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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