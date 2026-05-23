बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या करें? जानिए क्यों बच्चों को ज्यादा होता है खतरा

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 23, 2026 1:05 PM IST
देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। गर्मी में हीट स्ट्रोक के कारण बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त जैसी कई बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को होने वाली यह बीमारियां न सिर्फ शारीरिक रूप से तोड़ देती है, बल्कि इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे बच्चों को हीटवेव यानी की लू से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।
बड़ों की तुलना में बच्चों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कमजोर होता है। उनके शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है और वे लंबे समय तक धूप या गर्मी सहन नहीं कर पाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, गर्मी में बच्चों के शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और शरीर से पसीना भी ज्यादा निकलता है। गर्मी में जो बच्चे बाहर खेलते हैं उनमें लू लगने की समस्या ज्यादा होती है।
लू लगने से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है।
Disclaimer: गर्मी के मौसम में बच्चों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही लू जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। ऐसे में बच्चों को सही खानपान, सही मात्रा में पानी पिलाकर उन्हें लू लगने से बचाया जा सकता है। बच्चों को लू लगने पर घरेलू उपायों को अपनाने की बजाय डॉक्टर से बात करके इलाज करवाएं।