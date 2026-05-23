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बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या करें? जानिए क्यों बच्चों को ज्यादा होता है खतरा

गर्मियों में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों को लू लगने का खतरा ज्यादा होता है। इस स्थिति में बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार की समस्या होती है। आइए जानते हैं बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 23, 2026 1:05 PM IST

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heatstroke

देश के विभिन्न राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। गर्मी में हीट स्ट्रोक के कारण बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त जैसी कई बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को होने वाली यह बीमारियां न सिर्फ शारीरिक रूप से तोड़ देती है, बल्कि इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे बच्चों को हीटवेव यानी की लू से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।

बच्चों को लू का खतरा ज्यादा क्यों होता है?

बड़ों की तुलना में बच्चों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कमजोर होता है। उनके शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है और वे लंबे समय तक धूप या गर्मी सहन नहीं कर पाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, गर्मी में बच्चों के शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और शरीर से पसीना भी ज्यादा निकलता है। गर्मी में जो बच्चे बाहर खेलते हैं उनमें लू लगने की समस्या ज्यादा होती है।

लू लगने से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है।

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बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या करें?

  1. पानी पिलाएं- लू का असर बच्चे के शरीर पर न पड़े इसके लिए बच्चों को दिनभर में पानी पिलाते रहें। पानी पिलाने से बच्चों का शरीर हाइड्रेट रहता है और लू के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। पानी के साथ-साथ गर्मी में बच्चों को नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS भी हाइड्रेशन के लिए पिलाया जा सकता है।
  2. हल्के कपड़े पहनाएं- बच्चों के शरीर का एनर्जी लेवल मौसम नहीं देखता है। गर्मी में बच्चे ज्यादा बाहर खेलते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सूती और ढीले कपड़े पहनाएं। इससे शरीर को हवा मिलती रहेगी और पसीना भी कंट्रोल रहेगा।
  3. धूप में न जाने दें- गर्मी में बच्चों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर खेलने न भेजें। यही समय सबसे ज्यादा गर्म होता है। बच्चों को शाम के समय ही बाहर खेलने के लिए भेजें।
  4. सिर ढक कर रखें- बच्चों को गर्मी में बाहर खेलने के लिए भेजते समय टोपी, छाता या गमछे का इस्तेमाल करें। इससे शरीर का तामपान संतुलित करने में मदद मिलेगी।
  5. हल्का खाना दें- गर्मी में बच्चे के शरीर का तापमान कम रहे और लू का खतरा कम हो इसके लिए उन्हें तरबूज, खीरा, खरबूजा और दही जैसी ठंडी चीजें खिलाएं।

बच्चों को लू से बचाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए?

  1. गर्मी में बच्चों को खाली पेट धूप में न भेजें।
  2. ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना न दें।
  3. बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या कैफीन देने से बचें।
  4. तेज धूप में ज्यादा देर तक खेलने न दें।

Disclaimer: गर्मी के मौसम में बच्चों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही लू जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। ऐसे में बच्चों को सही खानपान, सही मात्रा में पानी पिलाकर उन्हें लू लगने से बचाया जा सकता है। बच्चों को लू लगने पर घरेलू उपायों को अपनाने की बजाय डॉक्टर से बात करके इलाज करवाएं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More