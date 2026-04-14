इंडक्शन पर बना खाना कितना हेल्दी है? एक्सपर्ट बता रहे हैं कौन से बर्तन करने चाहिए यूज

LPG गैस की कमी के कारण आप भी इंडक्शन पर खाना पका रहे हैं, लेकिन लगातार मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इंडक्शन पर पकाया हुआ खाना सेहत के लिए सही होता है? तो हम दे रहे हैं आपको इस सवाल का जवाब।

इंडक्शन कुकटॉप पर खाना पकाना काफी सुविधाजनक है।

इजरायल और ईरान युद्ध के बीच भारत में LPG सिलेंडर का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। LPG क्राइसिस के बीच कई लोग गैस चूल्हे को छोड़कर इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में भी इंडक्शन कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ रही है। गैस स्टोव के मुकाबले इंडक्शन कुकटॉप सुरक्षित, तेज और एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। इंडक्शन कुकटॉप बेशक से मुसीबत के दौर में लोगों के काम आ रहा हो, लेकिन इसको लेकर लोग कई तरह के सवाल करते हैं। इंडक्शन कुकटॉप को लेकर पहला सवाल यही होता है कि क्या इस पर पका हुआ खाना सेहत के लिए सही होता है? अगर इंडक्शन पर खाना पका रहे हैं, तो सेहत के लिहाज से कौन से धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत से।

क्या इंडक्शन पर खाना पकाना हेल्दी होता है?

प्रांजल कुमत का कहना है कि इंडक्शन कुकटॉप पर खाना पकाना बिल्कुल हेल्दी होता है। सिलेंडर वाले चूल्हे की तुलना में इंडक्शन पर खाना जल्दी पकता है, जिससे भोजन में मौजूद विटामिन और मिनरल्स ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। ज्यादा देर तक पकाने से जो पोषक तत्व नष्ट होते हैं, इंडक्शन में वह समस्या कम होती है। चूल्हे की तुलना में इंडक्शन पर खाने की कुकिंग के तापमान को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इंडक्शन पर खाना कम तेल में भी अच्छे से बन जाता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद होता है। इसलिए यह बिल्कुल सही है कि इंडक्शन पर खाना पकाना सेहत के लिए बिल्कुल हेल्दी होता है। लेकिन इंडक्शन पर खाना पकाते समय सही धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।

इंडक्शन पर खाना पकाना सेहत के लिहाज से बेहतर होता है।

इंडक्शन पर किस बर्तन में खाना पकाना चाहिए?

एक्सपर्ट बताती हैं कि इंडक्शन कुकटॉप पर वही बर्तन काम करते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। यानी बर्तन का बेस फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए।

1. स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel)

इंडक्शन पर खाना पकाने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन मजबूत, टिकाऊ और हेल्दी होते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना सामान्य रूप से पकता है। स्टील एक नॉन-रिएक्टिव (गैर-प्रतिक्रियाशील) धातु है। इसलिए स्टील के बर्तनों में खट्टे, मीठे और मसालेदार खाने के अंश घुलते नहीं है। इसके अलावा स्टील के बर्तनों के भोजन का पोषण भी सुरक्षित रहता है। इसलिए इंडक्शन पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाना सही है।

2. कास्ट आयरन (Cast Iron)

इंडक्शन पर खाना पकाने के लिए कास्ट आयरन के बर्तन भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। कास्ट आयरन के बर्तनों में खाना सही तरीके से पकता है और भोजन में आयरन के गुण भी आ जाते हैं। इसलिए यह सेहत के लिहाज से खाना पकाने के लिए सबसे सही बर्तन हैं। कास्ट आयरन के बर्तन हीट को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यह सब्जी, रोटी और तड़का के लिए अच्छा ऑप्शन हैं।

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3. एनामेल कोटेड बर्तन

इंडक्शन के लिए सुरक्षित एनामेल कोटेड बर्तन माने जाते हैं। इन बर्तनों पर एक खास तरह की कोटिंग की जाती है, जिससे भोजन एक सामान तरीके से पकता है। साथ ही, भोजन के विभिन्न प्रकार के गुण भी सामान्य रूप से बरकरार रहते हैँ।

इंडक्शन कुकिंग के हेल्दी टिप्स

LPG गैस की कमी के कारण अगर आप भी इंडक्शन पर अपने लिए और परिवार के अन्य लोगों के लिए खाना पका रहे हैं, तो भोजन के हेल्दी बनाने के लिए नीचे बताए गए टिप्स को फॉलो करें

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ज्यादा तापमान पर खाना न पकाएं नॉन-स्टिक बर्तनों का बिल्कुल न करें बर्तन हमेशा साफ रखें ताजा और कम प्रोसेस्ड फूड बनाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।