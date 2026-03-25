वजन घटाने के लिए कितना सही है Bariatric Surgery, जानें किन लोगों के लिए है फायदेमंद

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मोटापा सिर्फ फिगर को खराब नहीं करता है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। मोटापा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और जोड़ों में दर्द जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए वजन कम करना बहुत जरूरी होता है, लोग वजन कम करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। कोई एक्सरसाइज करता है, तो कोई योग करके वजन कम करता है। इतना ही नहीं, कई लोग तो वजन कम करने के लिए खाना-पीना भी कम कर देते हैं। लेकिन, उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में आजकल Bariatric Surgery काफी ट्रेंड कर रही है। कई सेलिब्रिटी भी इस सर्जरी की मदद से वजन कम कर रहे हैं। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो इस सर्जरी की मदद ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि यह सर्जरी एक वजन कम करने के लिए शॉटकर्ट है। लेकिन, आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ा मिथ है। इस सर्जरी की मदद से आसानी से वजन कम नहीं होता है, इसके लिए पूरे अनुशासन का पालन करना जरूरी होता है। यह एक गंभीर मेडिकल प्रोसेस है और सारी चीजों को फॉलो करने के बाद ही वेट लॉस में मदद मिलती है।
बैरियाट्रिक सर्जरी में पेट के आकार को छोटा किया जाता है और पाचन प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। इससे व्यक्ति कम खाता है, ताकि वजन नियंत्रित हो सके। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सर्जरी के बाद बिना मेहनत के वजन कम हो जाएगा।
सर्जरी के बाद वजन कम करने के लिए सख्त डाइट प्लान फॉलो करना होता है। शुरुआत में लिक्विड डाइट, फिर सॉफ्ट फूड और धीरे-धीरे सामान्य भोजन पर आना पड़ता है। अगर मरीज लापरवाही करता है, तो परिणाम मनचाहे नहीं मिल पाते हैं।
बैरियाट्रिक सर्जरी को आसान शॉर्टकट समझना एक बड़ी गलतफहमी है। यह एक प्रभावी और वैज्ञानिक उपचार जरूर है।
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