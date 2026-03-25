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वजन घटाने के लिए कितना सही है Bariatric Surgery, जानें किन लोगों के लिए है फायदेमंद

वजन घटाने के लिए लोग कई कोशिशे करते हैं। लेकिन, आप सिर्फ एक सर्जरी की मदद से वजन घटा सकते हैं। लेकिन, इस सर्जरी से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है।

वजन घटाने के लिए कितना सही है Bariatric Surgery, जानें किन लोगों के लिए है फायदेमंद
वेट लॉस के लिए सर्जरी

Written by Dr. Pankaj Sharma |Published : March 25, 2026 5:54 PM IST

मोटापा सिर्फ फिगर को खराब नहीं करता है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। मोटापा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और जोड़ों में दर्द जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए वजन कम करना बहुत जरूरी होता है, लोग वजन कम करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। कोई एक्सरसाइज करता है, तो कोई योग करके वजन कम करता है। इतना ही नहीं, कई लोग तो वजन कम करने के लिए खाना-पीना भी कम कर देते हैं। लेकिन, उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में आजकल Bariatric Surgery काफी ट्रेंड कर रही है। कई सेलिब्रिटी भी इस सर्जरी की मदद से वजन कम कर रहे हैं। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो इस सर्जरी की मदद ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि यह सर्जरी एक वजन कम करने के लिए शॉटकर्ट है। लेकिन, आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ा मिथ है। इस सर्जरी की मदद से आसानी से वजन कम नहीं होता है, इसके लिए पूरे अनुशासन का पालन करना जरूरी होता है। यह एक गंभीर मेडिकल प्रोसेस है और सारी चीजों को फॉलो करने के बाद ही वेट लॉस में मदद मिलती है।

बैरियाट्रिक सर्जरी में पेट के आकार को छोटा किया जाता है और पाचन प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। इससे व्यक्ति कम खाता है, ताकि वजन नियंत्रित हो सके। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सर्जरी के बाद बिना मेहनत के वजन कम हो जाएगा।

सर्जरी के बाद डाइट कंट्रोल है जरूरी

सर्जरी के बाद वजन कम करने के लिए सख्त डाइट प्लान फॉलो करना होता है। शुरुआत में लिक्विड डाइट, फिर सॉफ्ट फूड और धीरे-धीरे सामान्य भोजन पर आना पड़ता है। अगर मरीज लापरवाही करता है, तो परिणाम मनचाहे नहीं मिल पाते हैं।

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लाइफस्टाइल में बदलाव है जरूरी

  • इस सर्जरी के बाद वजन कम करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी जरूरी होता है।
  • वेट लॉस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें और फिजिकली एक्टिव जरूर रहें।
  • बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है। अपनी डाइट को हल्का रखना जरूरी होता है।

कौन करवा सकता है Bariatric Surgery?

  • आपको बता दें कि हर व्यक्ति के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी जरूरी नहीं होती है। हर मोटे व्यक्ति के लिए यह सर्जरी उपयुक्त नहीं होती है।
  • यह आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है, जिनका बीएमआई ज्यादा होता है।
  • अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं,लेकिन हो नहीं पा रहा है तो आप इस सर्जरी की मदद ले सकते हैं।
  • जब डायबिटीज या हाई बीपी जैसी समस्याओं की वजह से मोटापा होता है, तो इस सर्जरी को करवाया जाता है।

बैरियाट्रिक सर्जरी के फायदे क्या हैं?

  • इस सर्जरी को करवाने से मोटापा कम होता है। यह शुगर को कंट्रोल करती है और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।
  • इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है।

बैरियाट्रिक सर्जरी को आसान शॉर्टकट समझना एक बड़ी गलतफहमी है। यह एक प्रभावी और वैज्ञानिक उपचार जरूर है।

About the Author

डॉ. पंकज शर्मा

डॉ. पंकज शर्मा दिल्ली एक प्रसिद्ध जनरल, लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हैं। इस समय वह फोर्टिस ... Read More