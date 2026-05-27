इबोला एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? जानें इससे बचाव के लिए क्या करें

इबोला वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक इबोला के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। चलिए जानते हैं यह एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है और इबोला वायरस से बचने के लिए क्या करें।

Written By: Anju Rawat | Published : May 27, 2026 10:17 AM IST

Medically Verified By: Dr. Raman Kumar

ebola virus (image-AI)

Ebola Virus: इबोला वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कांगों में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनियाभर में लोग घबरा गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक इबोला के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए हर देश अपने बचाव की तैयारियां कर रहा है। भारत सरकार ने भी इबोला वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि इस वायरस को भारत में आने से रोका जा सके। इस समय लोगों के बीच में इबोला वायरस चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल भी है। इनमें से एक है कि इबोला वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं कि इबोला वायरस कैसे फैलता है?

क्या इबोला एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है?

WHO के अनुसार, इबोला वायरस एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लेकिन, यह कोरोना वायरस जितनी तेजी से नहीं फैलता है। यह वायरस सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से ही फैलता है।

इबोला एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के किसी तरल पदार्थ जैसे- खून, पेशाब आदि के संपर्क में आने से फैलता है। दरअसल, इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति की लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाया जता है। इनके संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी इबोला वायरस हो सकता है। हालांकि, इबोला वायरस कोविड-19 की तरह हवा से नहीं फैलता है। इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, सुई या कपड़ों के संपर्क से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के इन तरल पदार्थों के संपर्क में आने से इबोला वायरस फैल सकता है। जैसे-

उल्टी

खून

लार

मल

पेशाब

ब्रेस्ट मिल्क

वजाइनल डिस्चार्ज

वीर्य

इस तरह से नहीं फैलता इबोला वायरस

आपको बता दें कि इबोला वायरस, कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलता है।

यह किसी संक्रमित व्यक्ति के सिर्फ संपर्क में आने से नहीं फैलता है।

यह वायरस हवा के जरिए एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।

इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के पास से गुजरने से नहीं फैलता है।

अगर आप संक्रमित व्यक्ति के थोड़ी दूरी पर बैठे हैं, तो भी यह वायरस नहीं फैलता है।

इबोला वायरस के लक्षण क्या होते हैं?

सीडीसी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति इबोला वायरस के संपर्क में आता है तो उसके 8 से 10 दिन बाद लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में ये लक्षण 2 से 21 दिन के भीतर भी दिख सकते हैं।

इबोला वायरस के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं-

थकान और कमजोरी महसूस होना

तेज बुखार आना

सिरदर्द महसूस होना

मांसपेशियों में दर्द होना

इबोला वायरस के गंभीर लक्षणों में शामिल हैं-

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उल्टी और दस्त लगना

रक्तस्राव होना

पेट में तेज दर्द होना

त्वचा पर चकत्ते नजर आना

इबोला वायरस से बचने के लिए क्या करें?

CDC के अनुसार, इबोला वारस से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे-

इबोला से संक्रमित लोगों के रक्त, पेशाब, मल, लार, पसीना, उल्टी, ब्रेस्टमिल्क, वजाइनल डिस्चार्ज या वीर्य के संपर्क में आने से बचना चाहिए।

संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, बिस्तर, सुई या किसी अन्य चीजों कों छूने से बचना चाहिए।

कच्चा मांस खाने से बचें, साथ ही किसी मरे हुए जानवर के रक्त को छूने से भी बचें।

इबोला वायरस से ठीक हो चुके लोगों से तब तक शारीरिक संबंध बनाने से बचें, जब तक उनके वीर्य से वायरस पूरी तरह साफ न हो जाए।

Disclaimer: इबोला वायरस इस समय तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोग चिंता से घिरे हुए हैं। लेकिन, घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है। अगर आपको इबोला वायरस के लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।