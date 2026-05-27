इबोला एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? जानें इससे बचाव के लिए क्या करें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : May 27, 2026 10:17 AM IST
Medically Verified By: Dr. Raman Kumar
Ebola Virus: इबोला वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कांगों में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनियाभर में लोग घबरा गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक इबोला के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए हर देश अपने बचाव की तैयारियां कर रहा है। भारत सरकार ने भी इबोला वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि इस वायरस को भारत में आने से रोका जा सके। इस समय लोगों के बीच में इबोला वायरस चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल भी है। इनमें से एक है कि इबोला वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं कि इबोला वायरस कैसे फैलता है?
WHO के अनुसार, इबोला वायरस एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लेकिन, यह कोरोना वायरस जितनी तेजी से नहीं फैलता है। यह वायरस सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से ही फैलता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के किसी तरल पदार्थ जैसे- खून, पेशाब आदि के संपर्क में आने से फैलता है। दरअसल, इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति की लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाया जता है। इनके संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी इबोला वायरस हो सकता है। हालांकि, इबोला वायरस कोविड-19 की तरह हवा से नहीं फैलता है। इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, सुई या कपड़ों के संपर्क से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के इन तरल पदार्थों के संपर्क में आने से इबोला वायरस फैल सकता है। जैसे-
सीडीसी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति इबोला वायरस के संपर्क में आता है तो उसके 8 से 10 दिन बाद लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में ये लक्षण 2 से 21 दिन के भीतर भी दिख सकते हैं।
इबोला वायरस के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं-
इबोला वायरस के गंभीर लक्षणों में शामिल हैं-
CDC के अनुसार, इबोला वारस से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे-
Disclaimer: इबोला वायरस इस समय तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोग चिंता से घिरे हुए हैं। लेकिन, घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है। अगर आपको इबोला वायरस के लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।