महिलाओं में विटामिन बी12 की कमी हो सकता है घातक! जानिए कैसे करें इसकी पूर्ति

Vitamin B12 deficiency : महिलाओं में बी12 की कमी होना काफी आम बात है, जिसकी वजह से थकान की समस्या बनी रहती है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

Vitamin B12 deficiency in Women : महिलाओं में थकान होना आम बात है, इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, अगर आपको थकान के साथ-साथ मूड स्विंग्स हो रहे हैं और बाल गिर रहे हैं और स्किन में भी बदलाव हो रहे हैं, तो इसकी वजह शरीर में विटाामिन बी 12 की कमी हो सकती है। दरअसल, यह पोषक तत्व आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के साथ-साथ कई अन्य कामों के लिए भी ज़रूरी है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने के साथ-साथ दिमाग और ओवरऑल हेल्थ को सही रखने में बहुत फायदेमंद होता है। इस आर्टिकल में हम आपको विटामिन बी 12 के फायदे और इसकी कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं महिलाओं के शरीर में विटामिन बी12 कम होने पर किन-किन समस्याओं के होने का खतरा रहता है?

विटामिन B12 क्यों जरूरी है?

डॉक्टर्स के मुताबिक, विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, यह पानी में घुलनशील विटामिन है जो मेटाबॉलिज़्म में अहम भूमिका निभाता है। यह रेड ब्लड सेल्स के निर्माण, तंत्रिका कार्य, डीएनए संश्लेषण और एनर्जी को बनाए रखने में काफी मददकरता है। इसके अलावा, B12 RBC के निर्माण में मदद करके बालों को हेल्दी रखता है। इसलिए बालों के झड़ने और पतले होने से रोकने में मदद मिलती है।

विटामिन बी12 की कमी को कैसे किया जा सकता है दूर?

विटामिन बी12 के सोर्स के बारे में बात करें, तो अंडे, मांस, दूध या दूध से बनी चीजें, सीप और पोल्ट्री जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स B12 के मुख्य स्रोत हैं। डॉक्टर्स की मानें, तो अगर बी 12 की कमी पुरानी हो जाए, तो इससे थकान और कमजोर लंबे समय तक बनी रह सकती है। इससे एनीमिया, चक्कर आना और दिल की धड़कन तेज़ होने की समस्या हो सकती है।

विटामिन B12 की कमी महिलाओं को कैसे हानि पहुंचाती है?

महिलाओं में यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए उनके शरीर में विटामिन बी12 की पूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं-

पीरियड्स का अनियमित होना

शरीर में विटामिन बी12 कम होने पर ब्रेन फॉग जैसे- चिंता, डिप्रेशन होने का खतरा रहता है।

रहता है। इसकी कमी होने पर पैरों में जलन भी हो सकती है।

इसके अलावा, बालों का झड़ना, पतला होना और समय से पहले सफ़ेद होने की दिक्कत हो सकती है।

इसके अलावा पीरियड्स के दौरान खून में कमी आ जाती है, गैस या पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं या फिर PCOS दिक्कतें, लंबे समय तक एंटासिड का उपयोग, गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में बी 12 की कमीहोने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जा सकती है। हालांकि, अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई है, तो हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है।

