थायराइड रोग कैसे होता है और यह ग्रंथि कैसे काम करती है? जानें Thyroid Hormone के बारे में सबकुछ

थायराइड एक बहुत जरूरी एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो शरीर की कई जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। यह ग्रंथि गर्दन के सामने और तितली के आकार की होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से हार्मोन का निर्माण करती है, जो मेटाबॉलिज्म का उत्पादन और उसके उपयोग की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
Thyroid Disease in Hindi: थायराइड रोग एक आम, लेकिन गंभीर हार्मोनल समस्या है। यह रोग तब होता है, जब थायराइड ग्रंथि शरीर की जरूरत के अनुसार हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है। खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से थायराइर रोग विकसित होता है। थायराइड हार्मोन शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग और सिस्टम को प्रभावित करता है। क्योंकि इसका मुख्य कार्य ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना होता है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है। इसके बाद ये हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। थायराइड रोग आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोगों के मन में थायराइड से जुड़े कई सवाल रहते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं थायराइड कैसे काम करता है और इसकी जांच कैसे की जाती है?
मुख्य तौर पर थायराइड 4 प्रकार का होता है, इसमें शामिल हैं-
यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती है। इस स्थिति में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को थकान, वजन बढ़ना, ठंड अधिक लगना, त्वचा का रूखापन और बाल झड़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन का उत्पादन करने लगती है। इस स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। तेजी से वजन कम होना,दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट, ज्यादा पसीना आना और नींद की समस्या आदि इसके लक्षण होते हैं।
ग्वाइटर रोग एक वह स्थिति होती है, जब थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। यह आयोडीन की कमी या हार्मोनल असंतुलन की वजह से हो सकता है। इस स्थिति में गर्दन में गांठ या सूजन दिखाई दे सकती है।
जब थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है, तो इस स्थिति को थायराइडाइटिस कहा जाता है। यह स्थिति संक्रमण या ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के कारण होती है। इस स्थिति में हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है और बाद में कम भी हो सकता है।
थायराइड रोग का सबसे प्रमुख कारण आयोडीन की कमी होता है। आपको बता दें कि थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन एक बहुत जरूरी तत्व होता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है, तो थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इस स्थिति में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है।
आपको बता दें कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डरभी थायराइड रोग का एक बड़ा कारण माना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। इसकी वजह से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम या ज्यादा हो सकता है।
जब शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, तो थायराइड रोग विकसित हो सकता है। खासकर, प्रेग्नेंसी, मेनोपॉजी और पीरियड्स के दौरान हार्मोन में बदलाव होते हैं। इसकी वजह से थायराइड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है और थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का उत्पादन कम या ज्यादा कर सकती है।
जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो थायराइड रोग विकसित हो सकता है। नींद की कमी होने और अनियमित खान-पान भी थायराइड का कारण बन सकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में अनुवांशिक कारण भी थायराइड रोग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।
थायराइड हार्मोन शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। दरअसल, थायराइड का मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म का उत्पादन करना और ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करना होता है। जब थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है, तो ये हार्मोन रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।
थायराइड हार्मोन हार्ट हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इस हार्मोन का असर हृदय पर पड़ता है। यह दिल की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। जब थायराइड हार्मोन का स्तर कम या ज्यादा होता है, तो दिल की धड़कन भी प्रभावित होने लगती है। हार्मोन का ज्यादा स्तर दिल की धड़कन को तेज करता है और हार्मोन का कम स्तर दिल की धड़कन को धीमा करता है।
थायराइड हार्मोन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। यह हार्मोन मानसिक संतुलन, याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावितकरता है। हार्मोन असंतुलन होने पर व्यक्ति को तनाव, डिप्रेशन या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, जब हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है तो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है।
थायराइड हार्मोन का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। यह हार्मोन भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, इस हार्मोन की अधिकता बार-बार मल त्याग की समस्या का कारण बन सकता है।
थायराइड हार्मोन मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर है। जब थायराइड हार्मोन असंतुलित होता है, तो इसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं और दर्द का अनुभव हो सकता है।
थायराइड हार्मोन त्वचा और बालों को भी प्रभावित करता है। थायराइड असंतुलन की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो सकता है और स्किन ड्राई बन सकती है।
थायराइड की सही स्थिति पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं। इसमें TSH, T3 और T4 शामिल हैं।
थायराइड की स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपको थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर TSH का स्तर ज्यादा होता है, तो यह Hypothyroidism का संकेत होता है। वहीं, जब TSH का स्तर कम होता है तो यह Hyperthyroidism का संकेत हो सकता है।
इसके अलावा, डॉक्टर थाईआयोडोथायरोनिन और थाइरॉक्सिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। थायराइड का पता लगाने के लिए ये दोनों टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों हार्मोन सीधे तौर पर थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। T3 और T4 के स्तर से यह पता चलता है कि शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन सामान्य है या नहीं।
थायरॉइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट की मदद से भी थायराइड की जांच की जा सकती है। अगर व्यक्ति में ऑटोइम्यून थायराइड रोग का संदेह हो तो इस स्थिति में डॉक्टर TPO टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इस जांच से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला तो नहीं कर रही है। इन सभी जांचों के बाद ही थायराइड से जुड़ी समस्या की पहचान होती है और इसके बाद ही इलाज शुरू होता है।
सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड,TRH नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH नामक हार्मोन बनाने के लिए संकेत देता है।
इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, TSH हार्मोन को रक्त के माध्यम से थायराइड ग्रंथि तक पहुंचाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से 2 हार्मोन बनाती है। इसमें टी3 और टी4 शामिल हैं।
थायराइड एक तितली के आकार की छोटी ग्रंथि होती है, गर्दन के सामने मौजूद रहती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है।
अगर सही समय पर थायराइड की इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन, थायराइड का इलाज करने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, सही लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी होता है।
