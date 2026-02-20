थायराइड रोग कैसे होता है और यह ग्रंथि कैसे काम करती है? जानें Thyroid Hormone के बारे में सबकुछ

Thyroid Disease: थायराइड एक आम समस्या है, जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यह थायराइड हार्मोन के कम या ज्यादा उत्पादन से होता है। आइए, जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी-

थायराइड एक बहुत जरूरी एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो शरीर की कई जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। यह ग्रंथि गर्दन के सामने और तितली के आकार की होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से हार्मोन का निर्माण करती है, जो मेटाबॉलिज्म का उत्पादन और उसके उपयोग की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

Thyroid Disease in Hindi: थायराइड रोग एक आम, लेकिन गंभीर हार्मोनल समस्या है। यह रोग तब होता है, जब थायराइड ग्रंथि शरीर की जरूरत के अनुसार हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है। खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से थायराइर रोग विकसित होता है। थायराइड हार्मोन शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग और सिस्टम को प्रभावित करता है। क्योंकि इसका मुख्य कार्य ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना होता है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है। इसके बाद ये हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। थायराइड रोग आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोगों के मन में थायराइड से जुड़े कई सवाल रहते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं थायराइड कैसे काम करता है और इसकी जांच कैसे की जाती है?

थायराइड कितने प्रकार का होता है?

मुख्य तौर पर थायराइड 4 प्रकार का होता है, इसमें शामिल हैं-

1. हाइपोथायराइडिज्म

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती है। इस स्थिति में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को थकान, वजन बढ़ना, ठंड अधिक लगना, त्वचा का रूखापन और बाल झड़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

2. हाइपरथायराइडिज्म

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन का उत्पादन करने लगती है। इस स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। तेजी से वजन कम होना,दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट, ज्यादा पसीना आना और नींद की समस्या आदि इसके लक्षण होते हैं।

3. ग्वाइटर रोग

ग्वाइटर रोग एक वह स्थिति होती है, जब थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। यह आयोडीन की कमी या हार्मोनल असंतुलन की वजह से हो सकता है। इस स्थिति में गर्दन में गांठ या सूजन दिखाई दे सकती है।

4. थायराइडाइटिस

जब थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है, तो इस स्थिति को थायराइडाइटिस कहा जाता है। यह स्थिति संक्रमण या ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के कारण होती है। इस स्थिति में हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है और बाद में कम भी हो सकता है।

थायराइड रोग के कारण क्या हैं?

1. आयोडीन की कमी

थायराइड रोग का सबसे प्रमुख कारण आयोडीन की कमी होता है। आपको बता दें कि थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन एक बहुत जरूरी तत्व होता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है, तो थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इस स्थिति में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है।

2. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर

आपको बता दें कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डरभी थायराइड रोग का एक बड़ा कारण माना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। इसकी वजह से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम या ज्यादा हो सकता है।

3. हार्मोनल असंतुलन

जब शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, तो थायराइड रोग विकसित हो सकता है। खासकर, प्रेग्नेंसी, मेनोपॉजी और पीरियड्स के दौरान हार्मोन में बदलाव होते हैं। इसकी वजह से थायराइड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है और थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का उत्पादन कम या ज्यादा कर सकती है।

4. तनाव और खराब जीवनशैली

जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो थायराइड रोग विकसित हो सकता है। नींद की कमी होने और अनियमित खान-पान भी थायराइड का कारण बन सकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में अनुवांशिक कारण भी थायराइड रोग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

थायराइड हार्मोन शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है?

थायराइड हार्मोन शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। दरअसल, थायराइड का मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म का उत्पादन करना और ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करना होता है। जब थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है, तो ये हार्मोन रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं और उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।

1. हार्ट हेल्थ पर असर

थायराइड हार्मोन हार्ट हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इस हार्मोन का असर हृदय पर पड़ता है। यह दिल की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। जब थायराइड हार्मोन का स्तर कम या ज्यादा होता है, तो दिल की धड़कन भी प्रभावित होने लगती है। हार्मोन का ज्यादा स्तर दिल की धड़कन को तेज करता है और हार्मोन का कम स्तर दिल की धड़कन को धीमा करता है।

2. ब्रेन हेल्थ पर असर

थायराइड हार्मोन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। यह हार्मोन मानसिक संतुलन, याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावितकरता है। हार्मोन असंतुलन होने पर व्यक्ति को तनाव, डिप्रेशन या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, जब हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है तो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है।

3. पाचन-तंत्र पर असर

थायराइड हार्मोन का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। यह हार्मोन भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, इस हार्मोन की अधिकता बार-बार मल त्याग की समस्या का कारण बन सकता है।

4. मांसपेशियों पर असर

थायराइड हार्मोन मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर है। जब थायराइड हार्मोन असंतुलित होता है, तो इसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं और दर्द का अनुभव हो सकता है।

5. त्वचा पर बालों पर असर

थायराइड हार्मोन त्वचा और बालों को भी प्रभावित करता है। थायराइड असंतुलन की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो सकता है और स्किन ड्राई बन सकती है।

थायराइड की जांच कैसे की जाती है?

थायराइड की सही स्थिति पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कराने बहुत जरूरी होते हैं। इसमें TSH, T3 और T4 शामिल हैं।

1. थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन टेस्ट (TSH)

थायराइड की स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपको थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर TSH का स्तर ज्यादा होता है, तो यह Hypothyroidism का संकेत होता है। वहीं, जब TSH का स्तर कम होता है तो यह Hyperthyroidism का संकेत हो सकता है।

2.थाईआयोडोथायरोनिन और थाइरॉक्सिन (T3 और T4)

इसके अलावा, डॉक्टर थाईआयोडोथायरोनिन और थाइरॉक्सिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। थायराइड का पता लगाने के लिए ये दोनों टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों हार्मोन सीधे तौर पर थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। T3 और T4 के स्तर से यह पता चलता है कि शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन सामान्य है या नहीं।

3. थायरॉइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट (TPO)

थायरॉइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी टेस्ट की मदद से भी थायराइड की जांच की जा सकती है। अगर व्यक्ति में ऑटोइम्यून थायराइड रोग का संदेह हो तो इस स्थिति में डॉक्टर TPO टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इस जांच से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला तो नहीं कर रही है। इन सभी जांचों के बाद ही थायराइड से जुड़ी समस्या की पहचान होती है और इसके बाद ही इलाज शुरू होता है।

थायराइड ग्रंथि कैसे काम करती है?

थायराइड ग्रंथि का कार्य सीधे तौर पर दिमाग से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड के काम को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड,TRH नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH नामक हार्मोन बनाने के लिए संकेत देता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, TSH हार्मोन को रक्त के माध्यम से थायराइड ग्रंथि तक पहुंचाता है।

आपको बता दें कि TSH हार्मोन, थायराइड को दो मुख्य हार्मोन (T3 और T4)बनाने के लिए प्रेरित करता है। इन दोनों हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है, जो हमें भोजन से मिलता है। जब थायराइड T3 और T4 हार्मोन बनाता है, तो ये दोनों हार्मोन्स रक्त में मिलकर शरीर के कई अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचते हैं।

T3 और T4 हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को कई निर्देश देते हैं जैसे- उन्हें कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है। क्योंकि ऊर्जा के उपयोग से ही पता चलता है कि ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसी से तय होता है कि शरीर कितनी तेजी से कैलोरी जलाएगा, दिल धड़कन कितनी तेज होगी और शरीर का तापमान कितना होगा।

आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि एक फीडबैक सिस्टम के तहत काम करती है। जब शरीर में T3 और T4 हार्मोन का स्तर पर्याप्त हो जाता है, तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH का उत्पादन कम करने का संकेत देता है। इससे थायराइड हार्मोन का निर्माण संतुलित बना रहता है और हार्मोन बैलेंस में रहते हैं।

इस तरह थायराइड ग्रंथि दिमाग से मिले संकेतों के अनुसार ही हार्मोन का निर्माण करती है। यह ग्रंथि पूरे शरीर के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है।

थायराइड से बचाव कैसे करना चाहिए?

थायराइड से बचने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है।

लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज और योगाभ्यास जरूर करें।

थायराइड से बचने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी होता है।

अगर आपको थायराइड रोग है तो प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से परहेज करें।

40 की उम्र के बाद समय-समय पर थायराइड की जांच जरूर कराएं।

अगर परिवार में थायराइड का इतिहास रहा है, तो इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है।

Highlights:

थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है।

40 की उम्र के बाद थायराइड का जोखिम बढ़ जाता है।

थायराइड की जांच के लिए TSH टेस्ट बहुत जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।