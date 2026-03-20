सालों से शरीर में छिपी टीबी अचानक से कैसे एक्टिव हो जाती है?

TB kaise hota hai: बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि टीबी शरीर में सालों तक बिना किसी प्रकार के लक्षण दिखाए रह सकता है और मौका देख कर अचानक से एक्टिव हो सकता है।

What is Latent TB in Hindi: टीबी कोई आम बीमारी नहीं है और इस बारे में आज लगभग हर व्यक्ति को पता है। लेकिन यह भी सच है कि टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टीबी से ग्रसित किसी व्यक्ति का जब सही और पूरा इलाज हो जाता है, तो टीबी उसके शरीर से खत्म हो जाती है। जबकि इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है। दरअसल, टीबी का कारण बनने वाला बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (Mycobacterium tuberculosis) कहा जाता है, वह सालों तक शरीर में चुपके से बिना एक्टिव हुए रह सकता है। इसलिए टीबी कोई आम बीमारी नहीं है और न ही यह कोई इलाज के बाद पूरी तरह से खत्म होने वाली बीमारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीबी के बैक्टीरिया सालों तक शरीर में चुपचाप छिपे रह सकते हैं और अचानक एक्टिव हो सकते हैं?

लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब बैक्टीरिया शरीर में छिपा होता है, तो उस समय इन्फेक्शन क्यों नहीं फैला रहा होात है। दरअसल, यह बैक्टीरिया इन-एक्टिव यानी निष्क्रिय होकर शरीर के अंदर रहता है और ऐसा कह सकते हैं कि इन्फेक्शन को फिर से फैलाने के सही समय का इंतजार करता है। जब किसी बीमारी, कोई दवा, खराब लाइफस्टाइल या फिर किसी भी कारण से व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, तो ये बैक्टीरिया एक्टिव होकर इन्फेक्शन शुरु कर देता है।

सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहता टीबी

टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं होती, बल्कि शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। फेफड़ों के अलावा यह रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ नोड्स, मस्तिष्क और किडनी जैसे अंगों को प्रभावित कर सकता है। इन अंगों के अलावा भी शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच कर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं।

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सालों तक निष्क्रिय रह सकता है बैक्टीरिया

सबसे खास बात यह है कि टीबी के बैक्टीरिया कई सालों तक शरीर में “साइलेंट” यानी निष्क्रिय अवस्था में छिपे रह सकते हैं। इसे लेटेंट टीबी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और वह दूसरों को संक्रमित भी नहीं करता। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यही छिपी हुई टीबी अचानक एक्टिव हो सकती है, जिसके बाद लक्षण भी दिखने लगते हैं और इससे मरीज दूसरों में भी संक्रमण फैला सकता है।

(और पढ़ें - टीबी पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय लगे तो क्या होगा?)

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इम्यूनिटी कमजोर होने पर करता है अटैक

जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) मजबूत होती है, तो यह टीबी के बैक्टीरिया को दबाकर रखती है या फिर ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन पैदा नहीं करने देती है। लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी कमजोर होती है, बैक्टीरिया दोबारा सक्रिय होकर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे संक्रमण पैदा हो जाता है और बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं।

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क्यों कमजोर होती है इम्यूनिटी?

शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, कुपोषण, एचआईवी, कैंसर, लंबे समय तक स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का सेवन या फिर बढ़ती उम्र (वृद्धावस्था)। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है जैसे लगातार तनाव, खराब लाइफस्टाइल, नींद की कमी और धूम्रपान भी शरीर की रक्षा क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे टीबी एक्टिव होने का खतरा बढ़ जाता है।

एक बार टीबी हो चुका है तो ध्यान दें

कई बार लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें पहले कभी टीबी हुआ था और इलाज हो गया, तो अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर इलाज अधूरा रह जाए या शरीर कमजोर हो जाए, तो टीबी दोबारा एक्टिव हो सकती है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को पहले टीबी हुआ है और उसका पूरा इलाज हो चुका है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे बाद में कभी टीबी न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से शरीर की प्रकृति और व्यक्ति की जीवनशैली पर निर्भर करता है।

इसलिए लक्षणों की पहचान जरूरी

आपको पहले कभी टीबी हुई हो या नहीं, लेकिन आपको इसके लक्षणों की खासतौर पर पहचान कर लेनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें कि एक्टिव टीबी के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं। इनमें लगातार 2 से 3 हफ्तों तक खांसी, बलगम में खून आना, बुखार (खासतौर पर शाम को), रात में पसीना आना, वजन कम होना और कम भूख लगना आदि शामिल हो सकते हैं। कई बार ये लक्षण हल्के होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ सकती है।

बचाव और सावधानियां

आपको पहले टीबी हुई हो या नहीं टीबी से बचाव के लिए सबसे जरूरी है मजबूत इम्यूनिटी बनाए रखना। इसके लिए संतुलित आहार लें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर हों। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव को कम करने की कोशिश करें।

अगर आपको पहले टीबी हो चुका है या आप किसी टीबी मरीज के संपर्क में रहे हैं, तो समय-समय पर जांच कराना जरूरी है। क्योंकि कई बार शुरुआती लक्षण दिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रेगुलर टेस्ट करवा रहा है, तो कई बार शुरुआत में ही बीमारी की पकड़ की जा सकती है। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं।

इलाज का कोर्स पूरा करना जरूरी

टीबी का इलाज करा रहे मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी का इलाज पूरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीबी एक बेहद गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसलिए अगर इसका इलाज पूरा न हो पाए या अधूरा छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर शुरु से इलाज करना पड़ता है और कई बार दवाओं का असर असर भी कम हो सकता है, जिस स्थिति को ड्रग रेजिस्टेंस कहा जाता है।

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हालांकि, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि टीबी कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। बशर्ते समय पर पहचान और सही इलाज हो। बाद में भी अगर सही जीवनशैली का पालन किया जाए, बीमारी से जुड़ी पूरी जानकारी रखी जाए और नियमित जांच की जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।