दर्द को कंट्रोल करने के लिए बार-बार पेन किलर की बजाय पेन कंट्रोल डिवाइस क्यों ज्यादा फायदेमंद हैं?

Pain Control Devices: आजकल लोग डेली लाइफस्टाइल में होने वाली दर्द को कंट्रोल करने के लिए बार-बार पेनकिलर नहीं बल्कि खास पेन मैनेजमेंट डिवाइसेस का उपयोग करने लगे हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

जब भी हमें स्वास्थ्य से जुड़ी आम छोटी-मोटी समस्याएं होने लगती हैं, तो हम आमतौर पर हमारी खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी हैबिट्स को ब्लेम करने लगते हैं। जबकि हमें समस्या से छुटकारा पाने के तरीकों पर उस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ा दर्द आज कामकाजी वयस्कों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है। अलग-अलग पेशों से जुड़े लोगों पर किए गए शोध बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दिनभर की बैठने का गलत पोस्चर, काम के तरीके और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण लंबे समय तक रहने वाले दर्द की शिकायत करते हैं। जो समस्या अक्सर हल्की अकड़न से शुरू होती है, वही धीरे-धीरे थकान, मांसपेशियों में जकड़न और जोड़ों पर दबाव का रूप ले लेती है। इसका असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि काम की प्रोडक्टिविटी, नींद की गुणवत्ता और ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है। जैसे-जैसे ये समस्याएं सामने आ रही हैं, लोग अब अपने रोजमर्रा के जीवन में दर्द को कैसे संभालें, इस पर अधिक ध्यान देने लगे हैं।

अब बदल रहा है दर्द कंट्रोल करने का तरीका

CURAPOD के फाउंडर और सीटीओ सूर्य प्रकाश मगुलुरी के अनुसार जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो पेन मैनेजमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं और अब बार-बार पेन किलर लेने या सर्जिकल प्रोसीजर की बजाय ज्यादा ध्यान पेन मैनेज करने वाले वियरेबल डिवाइस पर दिया जा रहा है। क्योंकि बार-बार पेन किलर लेने से साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये लिवर या किडनी पर असर डालते हैं दूसरी तरफ दर्द कम करने कम करने के लिए की जाने वाली सर्जिकल प्रोसीजर महंगी होती हैं और उनसे कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा भी रहता है। जबकि इन डिवाइसेस का उपयोग करने से कोई परेशानी नहीं होती है। ये नॉन-इनवेसिव वियरेबल डिवाइस खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी संभावनाएं लेकर आएं हैं, जो लंबे समय से दर्द से जूझ रहे हैं। इन डिवाइस की एक प्रमुख विशेषता है कि ये रेड और नियर-इन्फ्रारेड लाइट थेरेपी के जरिए फोटोबायोमॉड्यूलेशन प्रदान करते हैं।

यह तकनीक बॉडी के डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर करने की प्रक्रिया को एक्टिवेट कती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। यानी पेन किलर दवाओं की तरह यह दर्द को केवल छिपाने के बजाय बायोलोजिकली उन्हें कम करने की दिशा पर काम करती है।

कैसे किया जाता है इस्तेमाल?

सबसे खास बात यह है कि आजकल आ रहे ये एडवांस वियरेबल हेल्थ डिवाइस का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। ये साइज में छोटे होने के साथ-साथ इन्हें डिजाइन भी खास तरीके से किया जाता है, ताकि इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इन मेडिकल डिवाइस शरीर के उस हिस्से पर सीधे लगाया जा सकता है जहां उपचार की जरूरत हो, जैसे घुटना, कमर का निचला हिस्सा, कंधा या गर्दन। आर्थराइटिस या टेंडोनाइटिस से परेशान लोगों के लिए ये काफी सहायक हो सकते हैं, क्योंकि यह क्रोनिक यानी लंबे समय से हो रहे दर्द को कम करने में काफी मददगार होते हैं। साथ ही खेल से जुड़ी चोटों या लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाले दर्द को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

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पर्सनलाइज्ड और एडैप्टिव थेरेपी

दर्द को कम या कंट्रोल करने वाले पुराने तरीकों की बजाय आज के एडवांस वियरेबल डिवाइस ऐसी एडैप्टिव टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जो मांसपेशियों और ऊतकों की प्रतिक्रिया के आधार पर रियल-टाइम में थेरेपी के स्तर को बदलती रहती है। लेटेस्ट टेकनोलॉजी से लैस होने के कारण ये डिवाइस मोबाइल एप्स के साथ भी काम करने लगे हैं, जिनकी मदद से यूजर यह ट्रैक कर सकते हैं कि दर्द कहां हो रहा है, किस प्रकार का है और कितना गंभीर है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपचार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव हो पाता है।

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रिकवरी की प्रक्रिया के साथ-साथ थेरेपी भी बदलती रहती है, जिससे सत्र अधिक आरामदायक बने रहते हैं और बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस तरह यह तरीका क्लिनिक और घर के बीच की दूरी को कम करते हुए रियल-टाइम दर्द प्रबंधन को संभव बनाता है।

प्रिवेंटिव और सेल्फ-मैनेज्ड केयर

आजकल लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है और अब दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग पेनकिलर या सर्जिकल प्रोसीजर की बजाय इन मेडिकली एडवांस डिवाइसेस को इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं अब इन डिवाइसेस का इस्तेमाल दर्द से बचे रहने के लिए भी किया जाता है, जो एक प्रिवेंटिव और सेल्फ मैनेज्ड केयर के रूप में काम करता है।

देखा गया है कि लोग अब ऐसे डिवाइसेस को प्राथमिकता दे रहे हैं, दर्द से जुड़ी परेशानियों के लिए नियमित रूप से ऐसे डिवाइसेस का उपयोग किया जा रहा है। बदलती कार्यशैली, जीवनशैली और तकनीक के साथ दर्द प्रबंधन अब अधिक सुलभ और व्यक्ति-केंद्रित होता जा रहा है। आसान उपकरण, वेयरेबल थेरेपी विकल्प और घर पर अपनाए जा सकने वाले तरीके एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां रोजमर्रा के दर्द को संभालना आधुनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।