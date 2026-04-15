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Liver Health: किन फूड्स में पाया जाता है फ्रुक्टोज और कैसे यह लिवर को नुकसान पहुंचाता है?

Fructose Effects on Liver: खाने-पीने की कुछ चीजें जिनमें ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है, अगर इन फूड्स का ज्यादा मात्रा में सेवन हो रहा है तो उसका सीधा असर आपके लिवर पर भी पड़ सकता है।

Liver Health: किन फूड्स में पाया जाता है फ्रुक्टोज और कैसे यह लिवर को नुकसान पहुंचाता है?
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. G. S. Lamba

Written by Mukesh Sharma |Published : April 15, 2026 7:31 PM IST

High Fructose Foods to Avoid in hindi: लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है, जिसका स्वस्थ होना और स्वस्थ तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आजकल खराब खानपान और प्रोसेस्ड फूड्स की बढ़ती आदत के कारण लिवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे बाहर का खानपान जैसे जंक फूड्स और प्रोसेस फूड्स हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. जी. एस. लांबा ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उनके अनुसार दरअसल बाहर के खाने का लिवर पर प्रभाव पड़ने का सबसे बड़ा कारण उनमें मौजूद फ्रुक्टोज है। यह एक तरह की शुगर होती है, जो कई रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों में पाई जाती है। हालांकि, अगर सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह नुकसान नहीं करती, लेकिन ज्यादा सेवन लिवर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि फ्रुक्टोज क्या है और कितनी मात्रा में सेवन करने से यह लिवर को नुकसान पहुंचाती है।

एक तरह की नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज

खाने-पीने की मीठी चीजों जैसे शहद, फल और कुछ सब्जियों आदि में फ्रुक्टोज पाई जाती है, जो एक तरह की नेचुरल शुगर होती है। अब जैसा कि यह एक नेचुरल शुगर है तो यह शरीर के लिए इतनी भी नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इसे प्रोसेस्ड फूड्स के जरिए अधिक मात्रा में लेने लगते हैं। कुछ फूड्स में फ्रुक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जैसे -

  • कोल्ड ड्रिंक्स
  • सॉफ्ट ड्रिंक्स
  • पैकेज्ड जूस
  • एनर्जी ड्रिंक्स
  • मिठाइयां
  • कैंडी
  • चॉकलेट
  • बिस्किट
  • केक
  • बेकरी आइटम
  • पैकेज्ड स्नैक्स
  • प्रोसेस्ड फूड

हमारे शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल कई अंग करते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज को मुख्य रूप से लिवर द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब सीधा है कि जब हम ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज लेते हैं, तो लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप लिवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, लगातार अधिक सेवन से इंसुलिन का असर कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। साथ ही यह आगे चलकर लिवर में सूजन के लक्षण दिखने समेत कई गंभीर बीमारियों का बन सकता है। लंबे समय तक अधिक फ्रुक्टोज लेने से लिवर की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं और सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति का जोखिम भी बढ़ जाता है।

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क्या है बचाव के उपाय

इसका उपाय बहुत ही सिंपल है, बस आपको खाने-पीने की चीजों का माध्यम से जरूरत से ज्यादा शुगर लेने से बचना है और ऐसा आप अपनी डेली की खानपान की आदतों को सुधार कर कर सकते हैं। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन जितना हो सके कम करें, क्योंकि इनमें अक्सर छुपी हुई शुगर ज्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस और मीठे पेय से दूरी बनाना भी जरूरी है। जूस की बजाय ताजे और पूरे फल खाना बेहतर होता है, क्योंकि इनमें फाइबर होता है जो शुगर के असर को नियंत्रित करता है।

साथ ही आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट खरीदते समय उसका लेबल जरूर पढ़ें और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे तत्वों से बचें। सबसे अहम बात यह है कि संतुलित और घर पर बने खाने को प्राथमिकता दें, जिससे न सिर्फ फ्रुक्टोज का सेवन नियंत्रित रहेगा बल्कि लिवर भी लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More