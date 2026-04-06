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बॉडी में मसल अगर सही हैं तो समय से पहले मौत का खतरा उतना ही कम होगा: रिसर्च

Muscles Health: हमारे स्वास्थ्य के लिए मांसपेशियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं और रिसर्च दावा करती हैं, कि ज्यादा मांसपेशियां उम्र को बढ़ाने का काम करती हैं। इस लेख में हम इसी बारे में कुछ जानकारियां लेंगे।

बॉडी में मसल अगर सही हैं तो समय से पहले मौत का खतरा उतना ही कम होगा: रिसर्च

Written by Mukesh Sharma |Published : April 6, 2026 7:22 PM IST

Tips to live a healthy life: यह बात सच है कि अच्छा दिखने के लिए शरीर में हेल्दी मसल्स का होना जरूरी है और इसलिए लड़के-लड़कियां जिम में जाकर खूब मेहनत करते हैं और मसल्स बनाते हैं। लेकिन मसल्स सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होती है, बल्कि यह शरीर के लिए बेहद जरूरी होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए इसके कोई एक या दो नहीं बल्कि बहुत से फायदे होते हैं। मसल्स सिर्फ हमें अच्छा दिखने में और शरीर की ताकत बढ़ाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि यह शरीर के बहुत से फंक्शन्स को सुधार देता है। जिनमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना, ब्लड शुगर कंट्रोल रहना, मेंटल हेल्थ सुधार और क्रोनिक बीमारियों का खतरा कम होना भी शामिल है। लेकिन इन सबके साथ-साथ इसका एक फायदा और है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और वहा है शरीर की उम्र बढ़ाने में मदद करना। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही रिसर्चों के बारे में बात करेंगे जिनमें दावा किया गया है कि बॉडी में अगर मसल ज्यादा है तो वह कैसे उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती है।

स्ट्रॉन्ग मसल्स मतलब लंबा जीवन

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी यह माना है कि अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, तो आप लंबा और हेल्दी जीवन जी सकेंगे। मेडिकल न्यूज टूडे के एक आर्टिकल में डॉक्टर क्रिस्टेन लेटनबर्गर के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ-साथ मांसेफिशियों की सघनता और शरीर की ताकत जितना हो सके मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि मसल्स मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने में मदद करती हैं, इंसुलिन लेवल को मैनेज रखती हैं, हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करती हैं और शरीर को अन्य कई फायदे पहुंचाती हैं।

अगर मसल्स इन सभी चीजों में फायदा करती हैं, तो इसका सीधा असर आपके जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ेगा और साथ ही आप एक लंबी उम्र जी पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो अगर हेल्दी मसल्स हैं, तो समय से पहले मृत्यु होने का खतरा भी कम हो सकता है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि हेल्दी मसल्स क्रोनिक बीमारियां होने के खतरे को कम कर देती हैं।

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(और पढ़ें - मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?)

कैसे उम्र बढ़ाती हैं मांसपेशियां?

अब सवाल यह भी आता है कि आखिर मांसपेशियां हमारे शरीर में क्या करती हैं, जिससे उम्र को बढ़ाने में मदद मिलती है। हालांकि, वैसे तो क्रोनिक बीमारियों का खतरा कम होना आदि वैसे ही उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ-साथ स्केलेटल मसल्स जब सिकुड़ती हैं, तो मायोकिन्स नाम का एक रिलीज करती है, जो ब्रेन को सब कुछ सही होना का मैसेज देता है। साथ ही मायोकिन्स इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है, कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर बनाता है और हार्ट हेल्थ में भी सुधार करता है।

(और पढ़ें - मांसपेशियों की ऐंठन को कैसे ठीक करें)

कैसे कमजोर मसल उम्र को कम करती हैं

मांसपेशियों की सघनता कम होना यानी लो मसल मास आपकी उम्र को कम करने वाले कारणों में से एक है। मांसपेशियों की सघनता कम होने की स्थिति को लो सार्कोपेनिया (Sarcopenia) भी कहा जाता है। जिसमें सिर्फ मांसपेशियां ही कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि कई क्रोनिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर होने के कारण हड्डियां का सपोर्ट कम हो जाता है, जो बोन फ्रैक्चर के खतरे को बढ़ाता है। ये सभी स्थितियां उम्र कम करने का कारण बन सकती हैं।

मसल मास कैसे बढ़ाएं

शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना बहुत ही आसान है और उसके लिए सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और सही डाइट लें। आपको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज के बाद अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके लिए आप शाम के समय एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही डाइट होना बेहद महत्वपूर्ण है, अपने खाने में हाई प्रोटीन फूड्स जरूर लें जैसे अंडा, चिकन, दालें, सोयाबीन, दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स आदि।

साथ ही हाई फाइबर फूड्स जैसे साबुत अनाज, मौसमी फल व सब्जियां आदि जरूर लें। रोजाना पर्याप्त पानी पीते रहें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद को तनाव मुक्त रखें। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन है, तो अपनी डाइट में कुछ भी बदलाव लाने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More