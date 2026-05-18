किचन और बाथरूम की दीवारों में पनप रहे बैक्टीरिया भी बना रहे बीमार, कैसे करें इनसे बचाव

बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणु सिर्फ गंदे बर्तनों या खराब खाने में ही नहीं बल्कि घर की दीवारों में भी पैदा हो सकती हैं और इसके लिए सिर्फ नियमित रूप से सफाई करना काफी नहीं है बल्कि कई बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 18, 2026 4:18 PM IST

bacteria and virus risk (Image Credit: chatgpt)

जब बात परिवार के स्वास्थ्य की आती है तो उसके लिए घर को स्वस्थ रखना भी जरूरी होता है और आज के समय में एक स्वस्थ घर की परिभाषा अब कई मायनों में बदल चुकी है और यह बदलाव हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता। पहले स्वस्थ घर का मतलब केवल अच्छी धूप, बेहतर वेंटिलेशन और साफ-सफाई तक सीमित माना जाता था। हालांकि, ये सभी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, लेकिन अब स्वस्थ घर की अवधारणा केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं रही। यह उन सूक्ष्म पहलुओं तक भी पहुंच चुकी है, जिन्हें हम सीधे देख नहीं पाते, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली पर गहरा असर डालते हैं। नल से आने वाले पानी से लेकर दीवारों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और घर के अंदर की व्यवस्थाओं तक, स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच अब बदल चुकी है। अब यह केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि बेहतर और समझदारी भरे डिजाइन का हिस्सा बन गई है। आज के समय में यह समझना जरूरी हो गया है कि हमारे घर सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य, आराम और बेहतर जीवन को भी सीधे प्रभावित करते हैं।

साफ-सफाई से पूरी स्वच्छता की गारंटी नहीं

आजकल घरों के अंदर टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आजकल के घर एक जटिल इकोसिस्टम बन चुके हैं। रसोई अब केवल खाना बनाने की जगह नहीं रही, बल्कि यह स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी सीधे जुड़ी हुई है। वहीं, यूटिलिटी एरिया, जिन्हें पहले ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, अब घर के कई जरूरी कामों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा, घर के भीतर मौजूद प्लंबिंग सिस्टम भी स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण चीज अब भी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है और वह है मटेरियल का चयन। सिर्फ इसलिए कि कोई किचन साफ दिखाई देता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह स्वच्छ भी है। कई सतहें बाहर से चमकदार और साफ नजर आती हैं, लेकिन उनकी छिद्रयुक्त बनावट या समय के साथ कम होती गुणवत्ता के कारण उनमें बैक्टीरिया और कीटाणु पनप सकते हैं। जिससे संक्रमण होना का खतरा बढ़ता है।

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सही सामग्री का चयन जरूरी

यहीं पर घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह केवल घर को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित, मजबूत और स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। किसी भी मटेरियल की गुणवत्ता इस बात को तय करती है कि उसे साफ रखना कितना आसान होगा और वह गंदगी व संक्रमण से कितनी सुरक्षा दे सकता है।

उदाहरण के लिए, ऐसे मटेरियल जो पानी को अंदर नहीं सोखते और जिनमें जंग नहीं लगती, वे किचन और बाथरूम जैसी जगहों के लिए ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। इनमें कीटाणु और बैक्टीरिया आसानी से पनप नहीं पाते। साथ ही, इन्हें साफ करना आसान होता है और ये लंबे समय तक पानी और गर्मी का असर भी झेल सकते हैं।

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सिर्फ किचन की सफाई करने से काम नहीं चलेगा

किचन और उसमें मौजूद हर चीज सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, यहां तक कि किचन की दीवारें और फिटिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दीवारें या फिटिंग स्वच्छ नहीं है, तो उनसे भी आप उसी तरह से बीमार पड़ सकते हैं जैसे कि एक अस्वच्छ बर्तन से। रसोई घर में वह जगह है जहां भोजन और पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां की सतहें और फिटिंग्स स्वच्छता पर सीधा असर डालती हैं। सिंक, किचन काउंटर और बर्तनों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल यह तय करता है कि उन पर दाग, बदबू और बैक्टीरिया कितनी आसानी से जमा होंगे। आजकल स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें साफ रखना आसान होता है और इनमें गंदगी व कीटाणु जल्दी नहीं पनपते। साथ ही ये लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं और कम मेहनत में बेहतर साफ-सफाई बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी वजह से ऐसे मटेरियल आधुनिक और स्वस्थ रसोई का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं।

खतरा जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं

हम किचन की सफाई पर तो बहुत ध्यान देते हैं और बर्तनों की भी खूब सफाई करते रहते हैं, लेकिन एक चीज अक्सर इग्नोर हो जाती है। पानी की टंकी, वाटर टैप और प्लंबिंग सिस्टम को अगर स्वास्थ्य की नजर से देखें तो वे हमारे लिए एक बर्तन की तरह ही हैं। अगर इनमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल खराब हो जाए या उसमें जंग लगने लगे, तो पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और कई बार इसका पता भी जल्दी नहीं चलता। घर की स्वच्छता में पानी की टंकियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। सामान्य टंकियों में काई जमना, पानी का ज्यादा गर्म हो जाना और समय के साथ उनका खराब होना आम समस्याएं हैं। ऐसे में स्टेनलेस स्टील की टंकियां बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही हैं। ये टंकियां सूरज की तेज किरणों से बेहतर सुरक्षा देती हैं और पानी में बैक्टीरिया पनपने की संभावना को कम करती हैं। यह बदलाव केवल पानी जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे लंबे समय तक साफ, सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

घर का वह हिस्सा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है

यूटिलिटी एरिया घर का ऐसा हिस्सा होता है जहां नमी, पानी और लगातार इस्तेमाल की वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खासकर दरवाजों के फ्रेम और आसपास के हिस्सों पर बदलते तापमान और नमी का असर जल्दी दिखाई देता है। लॉन्ड्री एरिया, स्टोरेज रूम और ड्रेनेज जैसी जगहों को अक्सर घर बनाते समय ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जबकि इन्हें मजबूत और आसानी से साफ होने वाले मटेरियल की जरूरत होती है। ऐसे मटेरियल जो जंग न लगने वाले हों, नमी को न सोखें और जल्दी खराब न हों, लंबे समय तक सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं। स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल कई जगहों पर इसलिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे टिकाऊ होने के साथ-साथ साफ-सफाई के लिहाज से भी सुरक्षित होते हैं।

जागरूकता होना बहुत जरूरी

हालांकि, अब यह देखा जा रहा है कि आजकल मकान खरीदने से पहले लोग इस तरह की चीजों पर ध्यान देने लगे हैं और अब पहले से ज्यादा समझदारी के साथ फैसले ले रहे हैं। वे केवल घर की सुंदरता और कीमत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसकी मजबूती, सुरक्षा और लंबे समय तक मिलने वाले फायदे पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब लोगों की सोच सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रही कि कोई चीज लगाते समय कितनी अच्छी दिखती है, बल्कि इस पर भी है कि वह आने वाले कई वर्षों तक कितनी बेहतर बनी रहती है।

जहां पहले घर में आरामदायक चीजों को तरफ देखा जाता था, अब उसके साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि घर की कौन सी चीज का असर उनके परिवार के लोगों पर पड़ता है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल स्वच्छता से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।