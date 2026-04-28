हार्ट क्या और कैसे काम करता है? जानें Heart Health के बारे में सबकुछ

Written by Anju Rawat|Published : April 28, 2026 12:40 PM IST
Heart Function: जब किसी व्यक्ति का बीपी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो डॉक्टर तुरंत इलाज की सलाह देते हैं। क्योंकि हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके कार्य को प्रभावित करते हैं। कहा भी जाता है कि जिंदा रहने के लिए हृदय का सही से काम करना बहुत जरूरी होता है। जब हृदय के कार्य में कोई रुकावट आती है, तो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। हृदय शरीर में कई ऐसे कार्य करता है कि अगर यह सही से काम न करें, तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। क्या आपको पता है हृदय क्या काम करता है और इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है? तो आइए, इस बारे में पारस हेल्थ, गुरुग्राम में कार्डियोलॉजी विभाग में डायरेक्टर और यूनिट हेड के रूप में कार्यरत डॉ. अमित भूषण शर्मा से-
हार्ट का क्या काम होता है?
हृदय छाती के बीच में, बाईं तरफ स्थित होता है। यह एक मजबूत मांसपेशियों से बना अंग है, जो मुट्ठी के आकार जितना होता है। हृदय का मुख्य काम शरीर में खून का संचार बनाए रखना है। यह लगातार धड़कता रहता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है।
हार्ट शरीर से गंदा (ऑक्सीजन रहित) खून लेता है और इसे फेफड़ों तक भेजता है, जहां खून में ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद साफ खून यानी ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है।
हार्ट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने का काम करता है।
यह हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है।
हार्ट शरीर में पोषक तत्वों की सप्लाई करने का काम करता है। यह शरीर से वेस्ट हटाने में भी मदद करता है।
वजन कंट्रोल में रखें, इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें। ये दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं।
ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समय-समय पर जांच कराते रहें।
हृदय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसलिए हृदय का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। हृदय शरीर में कई ऐसे कार्य करता है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। इसलिए हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हृदय रोगों से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।