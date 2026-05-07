डायबिटीज और हाई बीपी कैसे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं?

आज के समय में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दो ऐसी आम बीमारियां बन चुकी हैं, जो धीरे-धीरे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा किडनी को होता है। किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करने, विषैले तत्वों को बाहर निकालने और शरीर में पानी-इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन जब ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहते हैं, तो ये किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए, , एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं इसके बारे में-
डायबिटीज किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाती है?
डायबिटीज रोगियों में किडनी से जुड़े रोग होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। जब डायबिटीज की वजह से किडनी में कोई समस्या होती है, तो इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है।
डायबिटीज में ब्लड शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो इससे किडनी के फिल्टर करने की क्षमता प्रभावित होती है।
हाई शुगर लेवल की वजह से किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे नेफ्रॉन पर दबाव बढ़ता है।
शुगर का स्तर बढ़ने से किडनी की छोटी रक्त वाहिकाएं मोटी और कमजोर हो जाती हैं। इससे किडनी रोग विकसित हो सकते हैं।
जब किडनी के फिल्टर खराब होने लगते हैं, तो यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। इस स्थिति को एल्ब्यूमिन्यूरिया कहा जाता है।
ज्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।
शुगर इनटेक को कम करें। इससे किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है।
स्मोकिंग और ज्यादा शराब किडनी की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं।
समय-समय पर किडनी की जांच कराते रहें।
Disclaimer: डायबिटीज और हाई बीपी आम समस्याएं हैं। लेकिन, लंबे समय तक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। हाई बीपी और हाई शुगर लेवल किडनी फेलियर का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए आपको समय-समय पर जांच जरूर करवानी चाहिए।
Add The Health Site as a Preferred Source
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.