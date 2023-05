आपकी स्किन को लगातार बूढ़ा बना रहा आपका मोबाइल, जानें ब्लू लाइट से स्किन पर क्या असर पड़ता है

Blue light effects on skin: अगर आपको भी घंटों-घंटों तक फोन चलाने की आदत है, तो जान लें फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी स्किन को गहराई से डैमेज कर रही है। साथ ही जानें क्या है इसका बचाव करने का तरीका।

What are the side effects of blue light on skin: शरीर के अन्य अंगों की तरह हमारी स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है और खास बात यह है कि कई बार हमारा स्किन केयर आपकी सेहत से अलग होता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए उसके अलावा कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको इस उदाहरण से समझाते हैं। धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, लेकिन धूप स्किन के निखार को तो छीन ही लेती है साथ ही सनबर्न आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी ही हमारी दिनचर्या की बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारी स्किन को लगातार खराब कर रही हैं और हमें उनकी जानकारी भी नहीं है। हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला मोबाइल फोन भी लगातार हमारी स्किन को खराब कर रहा होता है, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। यदि आपको भी बैठकर घंटों-घंटों तक मोबाइल फोन चलाना पसंद है, तो स्किन पर पड़ने वाले इसके इफेक्ट्स जरूर जान लें।

कितनी खतरनाक है ब्लू लाइट

मोबाइल, टीवी स्क्रीन व अन्य किसी सोर्स से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी स्किन के लिए बेहद खतरनाक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अल्ट्रावॉयलेट रेज की तरह स्ट्रॉंग व प्रभावशाली होती है। पराबैंगनी किरणों की तरह नीली रोशनी भी आपकी स्किन को सीधे नुकसान पहुंचा सकती है।

ब्लू लाइट से स्किन एजिंग

फोन से निकलने वाली रोशनी इसलिए खतरनाक होती है, क्योंकि वह हमारे चेहरे के और ज्यादा करीब होती है। इससे निकलने वाली रोशनी सीधा हमारी स्किन पर अटैक करती है, जिससे झुर्रियां व लकीरें बनने लगती हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली ब्लू लाइट से स्किन सेल्स सिकुड़ने लगते हैं और कई बार कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं जिसके कारण एजिंग के लक्षण होने लगते हैं।

स्किन कैंसर का खतरा

इतना ही नहीं बल्कि लंबे समय तक ब्लू लाइट के संपर्क में आना स्किन कैंसर के खतरे को भी तेजी से बढ़ा सकता है। वेरीवेलहेल्थ के अनुसार एक रिसर्च में भी यह पाया गया है कि लंबे समय तक लो एनर्जी वाली ब्लू लाइट अल्ट्रावॉयलेट रेज से भी ज्यादा स्किन की गहराई में जा सकती हैं, जिसके कारण स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे करें बचाव

जितना हो सके ब्लू लाइट के संपर्क में कम से कम आना ही इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। फोन का कम से कम इस्तेमाल करें खासतौर पर रात को बिस्तर पर लेटने के बाद फोन यूज न करें, क्योंकि ऐसा करने से फोन हमारी चेहरे के ज्यादा करीब होता है और ब्लू लाइट ज्यादा प्रभाव डालती है। इसके अलावा सनस्क्रीन व अन्य स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी कुछ हद तक स्किन को नीली रोशनी के प्रभाव से बचाया जा सकता है।

डॉक्टर से संपर्क

यदि आपको लगता है कि आपके ज्यादा फोन यूज करने के कारण आपकी स्किन में झुर्रियां आदि पड़ने लगी हैं, तो इस बारे में एक बार किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी स्किन की जांच करके आपको इसके कारण व इलाज बता देंगे। साथ ही समय-समय पर स्किन केयर एक्सपर्ट से जांच कराना सही रहता है, ताकि कैंसर जैसी किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या को विकसित होने से पहले ही रोका जा सके।

