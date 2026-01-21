कैसे पता करें कि शुगर है या नहीं? जानें डायबिटीज का पता लगाने के लिए कौन-से टेस्ट हैं जरूरी

Sugar Level: कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं। यह कुछ लक्षणों से पता चल सकता है। लेकिन, टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। जानें, शुगर लेवल की जांच के लिए जरूरी टेस्ट कौन-से हैं?

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, साल 2024 में 89.8 मिलियन लोग डायबिटीज पीड़ित थे। वहीं, अनुमान है कि साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 156.7 मिलियन हो जाएगा। यानी आगामी सालों में डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि होने वाली है। लेकिन, क्या आपको पता है कई बार लोगों को पता तक नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था। वह प्री-डायबिटीज स्टेज में थीं और शरीर भी कोई संकेत नहीं दे रहा था। एक बार उन्होंने रैंडम बॉडी चेकअप कराया तो पता चला कि वह प्री-डायबिटिक हैं। हालांकि, अब उनका प्री-डायबिटीज रिवर्स हो गया है और वह डायबिटीज मुक्त हो गई हैं। लेकिन, मेरी मम्मी की तरह की ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि शुगर का पता कैसे लगाया जाए? या डायबिटीज के लिए कौन-से टेस्ट करवाए जाए? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा (Dr. Monika Sharma, Senior Consultant - Endocrinology, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि शुगर है या नहीं, इसका पता कैसे चल सकता है?

कैसे पता करें कि शुगर है या नहीं?

हालांकि, डायबिटीज होने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये लक्षण इस प्रकार हैं-

ये सभी डायबिटीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों पर ही निर्भर रहना सही नहीं है। इस स्थिति में आपको एक बार शुगर लेवल की जांच भी जरूर करानी चाहिए।

क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं, "डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है। इसके शुरुआत में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब तक डायबिटीज के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, तब तक शरीर के कई अंग प्रभावित हो चुके होते हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है, तो नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं। खासकर, अगर आपके घर में डायबिटीज का इतिहास रहा हो।"

डायबिटीज का पता लगाने के लिए टेस्ट

फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट HbA1c टेस्ट सामान्य 70–99 mg/dL 140 mg/dL से कम 5.6% से कम प्री-डायबिटीज 100–125 mg/dL 160 mg/dL 5.7%–6.4% डायबिटीज 126 mg/dL या उससे अधिक 200 mg/dL या उससे अधिक 6.5% या उससे अधिक

1. फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट को खाली पेट किया जाता है। इस टेस्ट को 8 से 10 घंटे भूखे पेट रहने के बाद किया जाता है। अगर आप खाली पेट है और ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं,तो इसे ही फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहा जाता है।

सामान्य: 70–99 mg/dL

प्री-डायबिटीज: 100–125 mg/dL

डायबिटीज: 126 mg/dL या उससे अधिक

2. पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए आप पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। यह टेस्ट खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है।

सामान्य: 140 mg/dL से कम

प्री-डायबिटीज- 160 mg/dL

डायबिटीज: 200 mg/dL या उससे अधिक

3. HbA1c टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए HbA1c टेस्ट भी किया जाता है। डायबिटीज के लिए इस टेस्ट को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इस टेस्ट की मदद से 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर का आकलन किया जाता है।

सामान्य: 5.6% से कम

प्री-डायबिटीज: 5.7%–6.4%

डायबिटीज: 6.5% या उससे अधिक

4. रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस टेस्ट को दिन के किसी भी समय पर किया जा सकता है। अगर रैंडम शुगर 200 mg/dL से ज्यादा है और लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो डायबिटीज की पुष्टि कर दी जाती है।

डायबिटीज का टेस्ट किसे कराना चाहिए?

30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मोटापा, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर आपके माता-पिता या भाई-बहन को डायबिटीज है तो ब्लड शुगर चेक करें। गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर करनी चाहिए।

