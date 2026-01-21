Select Language

कैसे पता करें कि शुगर है या नहीं? जानें डायबिटीज का पता लगाने के लिए कौन-से टेस्ट हैं जरूरी

Sugar Level: कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं। यह कुछ लक्षणों से पता चल सकता है। लेकिन, टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। जानें, शुगर लेवल की जांच के लिए जरूरी टेस्ट कौन-से हैं?

कैसे पता करें कि शुगर है या नहीं? जानें डायबिटीज का पता लगाने के लिए कौन-से टेस्ट हैं जरूरी
VerifiedVERIFIED By: Dr. Monika Sharma

Written by Anju Rawat |Published : January 21, 2026 3:14 PM IST

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, साल 2024 में 89.8 मिलियन लोग डायबिटीज पीड़ित थे। वहीं, अनुमान है कि साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 156.7 मिलियन हो जाएगा। यानी आगामी सालों में डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि होने वाली है। लेकिन, क्या आपको पता है कई बार लोगों को पता तक नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था। वह प्री-डायबिटीज स्टेज में थीं और शरीर भी कोई संकेत नहीं दे रहा था। एक बार उन्होंने रैंडम बॉडी चेकअप कराया तो पता चला कि वह प्री-डायबिटिक हैं। हालांकि, अब उनका प्री-डायबिटीज रिवर्स हो गया है और वह डायबिटीज मुक्त हो गई हैं। लेकिन, मेरी मम्मी की तरह की ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि शुगर का पता कैसे लगाया जाए? या डायबिटीज के लिए कौन-से टेस्ट करवाए जाए? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा (Dr. Monika Sharma, Senior Consultant - Endocrinology, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि शुगर है या नहीं, इसका पता कैसे चल सकता है?

कैसे पता करें कि शुगर है या नहीं?

हालांकि, डायबिटीज होने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये लक्षण इस प्रकार हैं-

  • बार-बार पेशाब आना
  • ज्यादा प्यास लगना
  • थकान और कमजोरी का अनुभव
  • वजन कम होना या बढ़ना
  • धुंधला दिखाई देना
  • घाव का देरी से भरना

ये सभी डायबिटीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों पर ही निर्भर रहना सही नहीं है। इस स्थिति में आपको एक बार शुगर लेवल की जांच भी जरूर करानी चाहिए।

Also Read

More News

sugar level

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं, "डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है। इसके शुरुआत में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब तक डायबिटीज के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, तब तक शरीर के कई अंग प्रभावित हो चुके होते हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है, तो नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं। खासकर, अगर आपके घर में डायबिटीज का इतिहास रहा हो।"

डायबिटीज का पता लगाने के लिए टेस्ट

फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टपोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्टHbA1c टेस्ट
सामान्य70–99 mg/dL140 mg/dL से कम5.6% से कम
प्री-डायबिटीज100–125 mg/dL160 mg/dL5.7%–6.4%
डायबिटीज126 mg/dL या उससे अधिक200 mg/dL या उससे अधिक6.5% या उससे अधिक

1. फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट को खाली पेट किया जाता है। इस टेस्ट को 8 से 10 घंटे भूखे पेट रहने के बाद किया जाता है। अगर आप खाली पेट है और ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं,तो इसे ही फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहा जाता है।

  • सामान्य: 70–99 mg/dL
  • प्री-डायबिटीज: 100–125 mg/dL
  • डायबिटीज: 126 mg/dL या उससे अधिक

2. पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए आप पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। यह टेस्ट खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है।

  • सामान्य: 140 mg/dL से कम
  • प्री-डायबिटीज- 160 mg/dL
  • डायबिटीज: 200 mg/dL या उससे अधिक

3. HbA1c टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए HbA1c टेस्ट भी किया जाता है। डायबिटीज के लिए इस टेस्ट को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इस टेस्ट की मदद से 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर का आकलन किया जाता है।

  • सामान्य: 5.6% से कम
  • प्री-डायबिटीज: 5.7%–6.4%
  • डायबिटीज: 6.5% या उससे अधिक

4. रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट

डायबिटीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस टेस्ट को दिन के किसी भी समय पर किया जा सकता है। अगर रैंडम शुगर 200 mg/dL से ज्यादा है और लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो डायबिटीज की पुष्टि कर दी जाती है।

TRENDING NOW

डायबिटीज का टेस्ट किसे कराना चाहिए?

  1. 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
  2. मोटापा, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए।
  3. अगर आपके माता-पिता या भाई-बहन को डायबिटीज है तो ब्लड शुगर चेक करें।
  4. गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर करनी चाहिए।

Highlights:

  • डायबिटीज का पता लगाने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं।
  • अगर शुगर का कोई लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें।
  • 30 साल के बाद ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More