5 मिनट में सूजी हुई आंखों से कैसे छुटकारा पाएं? जानिए क्यों होती है आंखों में सूजन

Remedies for Puffy eye : आंखों में सूजन की परेशानी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं किन कारणों से आंखों की सूजन को कम किया जा सकता है?

swollen eyes

Home remedies for swollen eyes : रात को सोकर उठने के बाद कई लोगों की आंखें सूजी हुई, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को यह पता नहीं होता कि इसकी असल वजह क्या होती है। बहुत से लोग इसके लिए एलर्जी, नींद की कमी या तनाव को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वैसे, तो ये कारण बहुत आम है, लेकिन एक और कारण यह है कि ऐसा आपकी थायरॉयड ग्रंथि की वजह से होता है। इसकी वजह से आपकी आंखों में सूजन, सूखापन और लालिमा की समस्याएं हो सकती है। इसलिए आंखों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए शुरुआती पहचान बहुत ज़रूरी है।

थायराइड क्या है और इसके लक्षण?

बता दें कि थायरॉयड गर्दन में एक छोटी ग्रंथि होती है, जो यह कंट्रोल करती है कि आपका शरीर कितनी तेज़ी से या धीरे-धीरे काम करता है। यह एनर्जी लेवल, दिल की धड़कन, वजन और यहां तक कि आपकी आंखें कैसी दिखती और महसूस होती हैं, इसे भी प्रभावित करती है। जब थायरॉयड ठीक से काम नहीं करता है, तो कभी-कभी इसके शुरुआती संकेत आंखों में दिख सकते हैं। थायरॉयड की समस्याओं से जुड़ी एक स्थिति है थायरॉयड आई डिजीज।

यह तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से आंखों के आसपास के टिशूज पर हमला करता है। नतीजतन, आंखें और पलकें सूज सकती हैं और उनमें सूजन आ सकती है। लोगों को फूली हुई पलकें, लालिमा, आंखों से पानी आना, सूखापन, या आंखों के आसपास भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ मामलों में, आंखें ज़्यादा उभरी हुई या बाहर निकली हुई दिख सकती हैं।

ये लक्षण होते हैं गंभीर

अचानक या लंबे समय तक पलकों में सूजन लाल, चिड़चिड़ी, या पानी वाली आंखें रोशनी के प्रति संवेदनशीलता आंखों को पूरी तरह बंद करने में कठिनाई आंखों की बनावट में साफ बदलाव

अगर ये लक्षण बने रहते हैं, तो इन्हें नज़रअंदाज़ करना भारी पड़ सकता है। शुरुआती निदान आंखों की समस्याओं को बिगड़ने से रोकने और दृष्टि की रक्षा करने में मदद करता है। इसलिए आप किसी भी आईज स्पेशलिस्ट या फिर एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट आपकी मदद कर सकता है। अगर आप शुरुआत में ही इस समस्या का इलाज करवा लेते हैं, तो यह काफी सही रहता है। इससे आपको बेहद आराम मिल सकता है।

सूजी हुई आंखों से राहत पाने के घरेलू उपाय और तरीके

अगर आप सूजी हुई आंखों से तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो इलाज के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

ठंडी सिकाई : आंखों की सूजन को दूर करने के लिए एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर 5-10 मिनट के लिए बंद पलकों पर रखें। इससे सूजन दूर होने में मदद मिलती है।

You may like to read

टी बैग्स : ठंडे और इस्तेमाल किए गए टी बैग्स भी आंखों की सूजन को कम करने में मददगार हो सकती हैं।

हाइड्रेटेड रहें : अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तो इससे डिहाईड्रेशन की वजह से होने वाली सूजन से निजात मिल जाएगी।

एलर्जी का इलाज : अगर आपकी आंखें एलर्जी की वजह से सूज रही है, तो एलर्जी क इलाजकरवाने की जरूरत है।

एलोवेरा जेल : आंखों की सूजन को कम करने के लिए आसपास की जगह पर ठंडे एलोवेरा जेल को लगाने से फायदा मिल सकता है।

पर्याप्त नींद लें : आंखों की सूजन से राहत पाने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी होता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

आंखों में सूजन होना सामान्य नहीं होता है।

आंखों के आसपास सूजन का कारण थायराइड हो सकता है।

इसे कुछ नुस्खों से कम किया जा सकत है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।