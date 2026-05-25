इन 2 गलतियों के कारण कमजोर हो रही है आपकी हड्डियां, आज ही हो जाए सतर्क

युवाओं में बढ़ती हड्डियों की परेशानी में खानपान के अलावा 2 गलत आदतें भी शामिल हैं। अगर इन 2 गलतियों को समय पर सुधारा न जाए तो इससे हड्डी की बीमारियों का खतरा कई गुणा ज्यादा हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Dr Ashis Acharya | Published : May 25, 2026 7:52 PM IST

Bone weekness (Image Credit: chatgpt)

क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन हमें मजबूती से खड़ा रखने का काम आखिर कौन करता है? केवल हमारी मांसपेशियां या इच्छाशक्ति नहीं, बल्कि हमारी हड्डियां पूरे शरीर को संभलाती हैं। रोजाना चलना, दौड़ना, सीढ़िया चढ़ना जैसे कई काम हैं, जो हड्डियों के बिना संभव ही नहीं हैं। पर इन दिनों भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे पहले हड्डियों की सेहत को ही नजरअंदाज करते हैं। यही कारण है कि युवाओं को भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो रही है। हड्डियों की समस्या होने का मुख्य कारण है उसका कमजोर होना। आज की बदलती जीवनशैली में दो आदतें ऐसी हैं जो धीरे-धीरे हमारी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रही हैं- धूम्रपान और शराब का सेवन। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि कई सालों के बाद कमजोरी, फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में सामने आता है।

हड्डियों का साइलेंट किलर है सिगरेट

सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान की बात करें तो अक्सर लोग फेफड़ों और हार्ट की बीमारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसका असर हड्डियों पर भी बेहद गंभीर होता है। सिगरेट में मौजूद जहरीले रसायन रक्त के जरिए पूरे शरीर में फैलते हैं और हड्डियों तक ऑक्सीजन व जरूरी पोषक तत्वों की सप्लाई कम कर देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि शरीर की नई हड्डी बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से धीमी पड़ जाती है और धीरे- धीरे आपके शरीर की बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसके कारण छोटी सी भी चोट लगने पर हड्डी के टूटकर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट पीना पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित होता है। जब महिलाएं सिगरेट पीती हैं तब उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन ही हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी होता है।

हड्डियों को खोखला कर देती है शराब

सिगरेट के अलावा शराब का सेवन करना भी हड्डियों की सेहत के लिए घातक होती है। शराब शरीर में कैल्शियम और विटामिन D के अवशोषण को प्रभावित करती है। यानी अगर आप शराब पीते हैं तो खाने के जरिए कितना भी कैल्शियम क्यों न लें शरीर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसके अलावा, ज्यादा शराब पीने से वे हार्मोन भी प्रभावित होते हैं जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। नशे की हालत में गिरने या एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई रिसर्च में भी यह बात सामने आ चुकी है कि लंबे समय तक शराब पीने वालों में हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा ज्यादा जाता है। इसके अलावा उनकी हड्डियों की चोट की रिकवरी भी मुश्किल होती है।

जो युवा शराब और सिगरेट का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, उनमें हड्डियों की समस्या ज्यादा होती है। अंत में यही समझना जरूरी है कि जब भी आप सिगरेट जलाते हैं या जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं, तो नुकसान केवल फेफड़ों या लिवर का नहीं होता, बल्कि आप अपने शरीर की उस बुनियाद को कमजोर कर रहे होते हैं जो आपको जिंदगीभर संभालकर रखती है। इसलिए हड्डियों की परेशानी से बचने के लिए सिगरेट और शराब से दूरी बनाकर रखना जरूरी है।