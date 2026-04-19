क्या सिगरेट और शराब पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं?

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How do smoking and alcohol consumption weaken your bone structure: हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खड़े रहते हैं, चलते हैं, काम करते हैं और यह सब संभव होता है हमारी हड्डियों की वजह से। मजबूत हड्डियां ही हमें सक्रिय और दर्द-रहित जीवन देती हैं। लेकिन आज के समय में दो आम आदतें धूम्रपान और शराब का सेवन चुपचाप हमारी हड्डियों की मजबूती को नुकसान पहुंचा रही हैं। अक्सर इसका असर तब दिखता है जब स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है। एक ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ के तौर पर मैं यह बात सबसे कहना चाहता हूं कि हड्डियां जीवित ऊतक (Living Tissue) होती हैं, जो लगातार बनती और टूटती रहती हैं। जब गलत खानपान, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो हड्डियों के ऊतक का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
धूम्रपान का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। सिगरेट में मौजूद हानिकारक केमिकल्स खून चले जाते हैं। जब इस प्रकार का केमिकल वाला खून पूरे शरीर में फैलता है, तो फेफड़ों, लिवर और यहां तक की हड्डियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को कम कर देते हैं। इससे हड्डियों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सिगरेट के हानिकारक तत्वों के कारण धीरे- धीरे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं।
सिगरेट हड्डियों के घनत्व को कम करती है।
महिलाओं में इसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। धूम्रपान एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को कम कर देता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि धूम्रपान करने वाली महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और हिप फ्रैक्चर का खतरा अधिक होता है। पुरुषों में भी यह रीढ़ और कूल्हे की चोटों का जोखिम बढ़ाता है।
शराब का अत्यधिक सेवन हड्डियों की सेहत पर गहरा असर डालता है। यह शरीर में कैल्शियम और विटामिन D के अवशोषण (Absorption) को बाधित करता है। यानी आप कितना भी पौष्टिक भोजन लें, शरीर उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता।विशेषज्ञों के अनुसार, शराब हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित करती है, जिससे हड्डियों के निर्माण और टूटने की प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। इसके अलावा नशे की अवस्था में गिरने और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
यह धारणा गलत है कि हड्डियों की समस्याएं केवल बुजुर्गों में होती हैं। आज की जीवनशैली जैसे लंबे समय तक बैठकर काम करना, धूम्रपान और शराब का बढ़ता चलन युवाओं में भी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। जबकि 20 से 30 वर्ष की उम्र में हड्डियों की मजबूती अपने चरम पर होनी चाहिए, वहीं गलत आदतें इसे समय से पहले ही कम कर रही हैं। आज के समय में गलत खानपान के कारण भी कम उम्र में हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो रही है।
हड्डियों की बीमारी से बचाव करने के लिए नीचे बताए गए उपाय को अपनाएं-
अंत में, यह समझना जरूरी है कि हर सिगरेट और हर अतिरिक्त पेग सिर्फ आपके फेफड़ों या लीवर को ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों को भी कमजोर कर रहा है। इसलिए हड्डियों की बीमारी से बचाव के लिए सही खानपान और लाइफस्टाइल को अपनाएं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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