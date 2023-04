शोध में हुआ खुलासा, जो लोग धूम्रपान नहीं करते आखिर उन्हें कैसे होता है फेफड़ों का कैंसर!

Causes of Lung cancer: फेफड़ों के कैंसर (Causes of Lung cancer) का एक कारण है धूम्रपान करना, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनमें फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है? इस रहस्य पर से पर्दा हटाया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के एक हिस्से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) ने। आखिर जो लोग कभी भी धूम्रपान नहीं करते हैं, उनमें फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) कैसे होता है? इसके लिए स्मोकिंग के इतिहास वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर के जीनोमिक विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में पाया गया है कि अधिकांश ट्यूमर शरीर में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण उत्परिवर्तन के संचय से उत्पन्न होते हैं।

यह अध्ययन राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के हिस्से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें उन लोगों में पहली बार फेफड़ों के कैंसर के तीन आणविक उपप्रकारों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। शोध के निष्कर्ष इस सप्ताह की शुरूआत में नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुए थे।

एनसीआई के कैंसर महामारी विज्ञान और आनुवंशिकी विभाग में एकीकृत ट्यूमर महामारी विज्ञान शाखा में महामारी विज्ञानी एमडी, पीएचडी मारिया टेरेसा लैंडी, जिन्होंने शोध का नेतृत्व किया है, ने कहा, "हम जो देख रहे हैं वह यह है कि कभी धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के विभिन्न उपप्रकार होते हैं, जिनमें विशिष्ट आणविक विशेषताएं और विकासवादी प्रक्रियाएं होती हैं।"

फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण है। हर साल, दुनिया भर में 20 लाख से अधिक लोगों को इस बीमारी से जूझना पड़ता है। पर्यावरणीय जोखिम कारक, जैसे कि रेडॉन, वायु प्रदूषण और एस्बेस्टस के संपर्क में आना, फेफड़ों से संबंधित पहले की बीमारियां, धूम्रपान न करने वालों में कुछ फेफड़ों के कैंसर की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं जानते हैं कि इनमें से अधिकांश कैंसर का कारण क्या है।

जीनोमिक विश्लेषण ने कभी धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर के तीन नोवेल उपप्रकारों का भी खुलासा किया, जिसके लिए शोधकर्ताओं ने ट्यूमर में 'नॉयस' (यानी जीनोमिक परिवर्तनों की संख्या) के स्तर के आधार पर म्यूजिकल नाम दिए। प्रमुख 'पियानो' उपप्रकार में सबसे कम उत्परिवर्तन थे; यह पूर्वज कोशिकाओं की सक्रियता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जो नई कोशिकाओं के निर्माण में शामिल हैं।

एनसीआई के डिविजन ऑफ कैंसर एपिडेमियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के निदेशक, एमडी स्टीफन जे. चानॉक ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि जीनोमिक ट्यूमर विशेषताओं की इस जासूसी-शैली (डिटेक्टिव-स्टाइल) की जांच से कई प्रकार के कैंसर के लिए खोज के नए रास्ते खुलेंगे।" अध्ययन एनसीआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायर्नमेंटल हेल्थ साइंसेज के इंट्रामुरल रिसर्च प्रोग्राम द्वारा आयोजित किया गया था।

