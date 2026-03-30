किडनी में पथरी कैसे बनती है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज क्या हैं

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किडनी हमारे शरीर का बहुत अहम अंग है। यह खून को साफ करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। किडनी के रास्ते से सभी विषाक्त पदार्थ पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन, कई बार कुछ मिनरल्स और नमक शरीर में जमा हो जाते हैं और छोटे-छोटे क्रिस्टल बनकर कठोर हो जाते हैं। इन्हें ही किडनी की पथरी कहा जाता है।
Kidney Stone: आपको बता दें कि अस्वस्थ खान-पान, पानी कम पीना और खराब जीवनशैली की वजह से किडनी में पथरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई बार पथरी छोटी होती है, जो पेशाब के साथ निकल जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में पथरी निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के यूरोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं किडनी की पथरी क्या होती है, यह कैसे बनती है और इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में-
किडनी की पथरी एक जमा हुआ कठोर पदार्थ है, जो किडनी के अंदर मिनरल्स और नमक के क्रिस्टल से बनता है। जब पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल बना लेते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। किडनी स्टोन के हर मरीज में पथरी का आकार अलग-अलग हो सकता है। पथरी के आकार के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है।
आपको बता दें कि किडनी में पथरी एकदम से नहीं होती है। किडनी में पथरी धीरे-धीरे बनती है। जब शरीर में कुछ मिनरल्स और केमिकल्स की मात्रा असंतुलित हो जाती है, तो वे पेशाब में घुलने के बजाय क्रिस्टल के रूप में जमने लगते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। पथरी बनने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
किडनी में पथरी होने पर कई लक्षण महसूस होते हैं। हालांकि, कई बार छोटी पथरी में कोई लक्षण महसूस नहीं होता है। लेकिन, जब पथरी बड़ी होती है तो गंभीर दर्द होने लगता है।
किडनी में पथरी होने पर आपको कमर या पीठ में दर्द महसूस हो सकता है। स्टोन की वजह से कमर के एक तरफ या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसे किडनी में पथरी का सबसे आम लक्षण माना जाता है।
अगर आपको पेशाब करते समय तेज दर्द या जलन महसूस हो तो इस संकेत को भी नजरअंदाज न करें। यह किडनी में पथरी का लक्षण हो सकता है। जब मूत्रनली में पथरी फंसती है तो इसकी वजह से पेशाब करते समय दर्द महसूस हो सकता है।
किडनी स्टोन की वजह से पेशाब में खून के कण निकल सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब का रंग हल्का लाल या गुलाब नजर आ सकता है। किडनी में पथरी की वजह से आपको बार-बार पेशाब आ सकता है। अगर आपको ज्यादा पेशाब आता है तो एक बार चेकअप जरूर कराएं।
किडनी में पथरी की वजह से पेशाब से बदबू आ सकती है। पेशाब में झाग आ सकता है। कई बार पथरी की वजह से संक्रमण हो जाता है, जिससे पेशाब से बदबू आ सकती है।
किडनी में पथरी बनने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं-
किडनी में पथरी का इलाज इसके आकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। आमतौर पर किडनी की पथरी दवाइयों से ही निकल जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस प्रकार हैं-
ज्यादातर मामलों में किडनी स्टोन को दवाइयों की मदद से ही निकाल दिया जाता है। डॉक्टर पथरी को निकालने वाली दवाइयां लिखते हैं। दवाइयों से दर्द को कम करने में भी मदद मिलती है। दवाइयां मूत्रनली को आराम देती हैं और इससे पथरी आराम से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है।
किडनी स्टोन होने पर डॉक्टर सबसे पहले ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। जब पथरी छोटी होती है, तो पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है और पथरी के दर्द से राहत मिल जाती है। इसलिए अगर आपको किडनी में पथरी है तो रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। ज्यादा पानी पीने से पथरी के छोटे-छोटे कण पेशाब के साथ बाहर निकलते रहते हैं और कुछ समय बाद पथरी ठीक हो जाती है। पथरी छोटी हो या बड़ी, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए।
शॉक वेव थेरेपी एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बिना चीर-फाड़ के पथरी को बाहर निकाला जाता है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों की मदद से पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इससे पथरी के कण पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। हालांकि, इस थेरेपी को डॉक्टर की सलाह पर ही करवाया जाना चाहिए।
किडनी की पथरी निकालने के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी की मदद भी ली जाती है। यह एक आधुनिक तकनीक है, इसमें छोटा चीरा लगाकर पथरी को तोड़ा या निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में आधे से एक घंटे का समय लग सकता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में दर्द कम होता है और जल्दी रिकवरी में भी मदद मिलती है।
आपको बता दें कि हर किडनी स्टोन के मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है।
किडनी में पथरी होने पर कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है।
इन स्थितियों में डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं और फिर सर्जरी करवाने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में किडनी की पथरी दवाइयों और जीवनशैली में बदलाव करके ही ठीक हो जाती है।
किडनी स्टोन से बचने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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