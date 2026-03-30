किडनी में पथरी कैसे बनती है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज क्या हैं

Kidney Stone: किडनी में पथरी एक आम समस्या है, जो मिनरल्स और नमक के क्रिस्टल बनने से होती है। इसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में गंभीर दर्द हो सकता है।

किडनी में पथरी

किडनी हमारे शरीर का बहुत अहम अंग है। यह खून को साफ करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। किडनी के रास्ते से सभी विषाक्त पदार्थ पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन, कई बार कुछ मिनरल्स और नमक शरीर में जमा हो जाते हैं और छोटे-छोटे क्रिस्टल बनकर कठोर हो जाते हैं। इन्हें ही किडनी की पथरी कहा जाता है।

Kidney Stone: आपको बता दें कि अस्वस्थ खान-पान, पानी कम पीना और खराब जीवनशैली की वजह से किडनी में पथरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई बार पथरी छोटी होती है, जो पेशाब के साथ निकल जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में पथरी निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के यूरोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं किडनी की पथरी क्या होती है, यह कैसे बनती है और इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में-

किडनी की पथरी क्या है?

किडनी की पथरी एक जमा हुआ कठोर पदार्थ है, जो किडनी के अंदर मिनरल्स और नमक के क्रिस्टल से बनता है। जब पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल बना लेते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। किडनी स्टोन के हर मरीज में पथरी का आकार अलग-अलग हो सकता है। पथरी के आकार के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है।

किडनी में पथरी कैसे बनती है?

आपको बता दें कि किडनी में पथरी एकदम से नहीं होती है। किडनी में पथरी धीरे-धीरे बनती है। जब शरीर में कुछ मिनरल्स और केमिकल्स की मात्रा असंतुलित हो जाती है, तो वे पेशाब में घुलने के बजाय क्रिस्टल के रूप में जमने लगते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। पथरी बनने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

जब पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सभी तत्व मिलकर छोटे-छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। फिर ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं और कठोर होकर पथरी बन जाते हैं। अगर इस स्थिति में पर्याप्त पानी न पिया जाए तो स्थिति खतरनाक हो सकती है।

किडनी में पथरी के क्या लक्षण हैं?

किडनी में पथरी होने पर कई लक्षण महसूस होते हैं। हालांकि, कई बार छोटी पथरी में कोई लक्षण महसूस नहीं होता है। लेकिन, जब पथरी बड़ी होती है तो गंभीर दर्द होने लगता है।

कमर में दर्द

किडनी में पथरी होने पर आपको कमर या पीठ में दर्द महसूस हो सकता है। स्टोन की वजह से कमर के एक तरफ या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसे किडनी में पथरी का सबसे आम लक्षण माना जाता है।

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पेशाब में जलन

अगर आपको पेशाब करते समय तेज दर्द या जलन महसूस हो तो इस संकेत को भी नजरअंदाज न करें। यह किडनी में पथरी का लक्षण हो सकता है। जब मूत्रनली में पथरी फंसती है तो इसकी वजह से पेशाब करते समय दर्द महसूस हो सकता है।

पेशाब का रंग बदलना

किडनी स्टोन की वजह से पेशाब में खून के कण निकल सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब का रंग हल्का लाल या गुलाब नजर आ सकता है। किडनी में पथरी की वजह से आपको बार-बार पेशाब आ सकता है। अगर आपको ज्यादा पेशाब आता है तो एक बार चेकअप जरूर कराएं।

पेशाब से बदबू आना

किडनी में पथरी की वजह से पेशाब से बदबू आ सकती है। पेशाब में झाग आ सकता है। कई बार पथरी की वजह से संक्रमण हो जाता है, जिससे पेशाब से बदबू आ सकती है।

किडनी में पथरी के क्या कारण हैं?

किडनी में पथरी बनने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं-

कम पानी पीने से किडनी में पथरी बन सकती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, उनमें किडनी स्टोन होने का खतरा ज्यादा रहता है। जब व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पीता है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और मिनरल्स जमा होने लगते हैं।

ज्यादा नमक का सेवन करने से भी किडनी में पथरी हो सकती है। जो लोग ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें किडनी में पथरी का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा, प्रोटीन भी किडनी स्टोन के खतरे को बढ़ाता है।

कुछ खाद्य पदार्थों जैसे पालक, चॉकलेट और कुछ नट्स में ऑक्सलेट होता है। अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सलेट लिया जाता है, तो इससे पथरी का खतरा बढ़ सकता है।

मोटापा भी किडनी में पथरी के खतरे को बढ़ाता है। मोटे लोगों में किडनी में पथरी का खतरा ज्यादा रहता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।

जिन लोगों के परिवार में किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, उनमें इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा, कुछ दवाइयां भी किडनी में पथरी का कारण बनती हैं।

किडनी में पथरी का इलाज कैसे किया जाता है?

किडनी में पथरी का इलाज इसके आकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। आमतौर पर किडनी की पथरी दवाइयों से ही निकल जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस प्रकार हैं-

1. दवाइयां

ज्यादातर मामलों में किडनी स्टोन को दवाइयों की मदद से ही निकाल दिया जाता है। डॉक्टर पथरी को निकालने वाली दवाइयां लिखते हैं। दवाइयों से दर्द को कम करने में भी मदद मिलती है। दवाइयां मूत्रनली को आराम देती हैं और इससे पथरी आराम से पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है।

2. ज्यादा पानी पीना

किडनी स्टोन होने पर डॉक्टर सबसे पहले ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। जब पथरी छोटी होती है, तो पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है और पथरी के दर्द से राहत मिल जाती है। इसलिए अगर आपको किडनी में पथरी है तो रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। ज्यादा पानी पीने से पथरी के छोटे-छोटे कण पेशाब के साथ बाहर निकलते रहते हैं और कुछ समय बाद पथरी ठीक हो जाती है। पथरी छोटी हो या बड़ी, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए।

3. शॉक वेव थेरेपी

शॉक वेव थेरेपी एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बिना चीर-फाड़ के पथरी को बाहर निकाला जाता है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों की मदद से पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इससे पथरी के कण पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। हालांकि, इस थेरेपी को डॉक्टर की सलाह पर ही करवाया जाना चाहिए।

4. एंडोस्कोपिक सर्जरी

किडनी की पथरी निकालने के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी की मदद भी ली जाती है। यह एक आधुनिक तकनीक है, इसमें छोटा चीरा लगाकर पथरी को तोड़ा या निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में आधे से एक घंटे का समय लग सकता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में दर्द कम होता है और जल्दी रिकवरी में भी मदद मिलती है।

क्या किडनी की पथरी को सर्जरी से निकाला जाता है?

आपको बता दें कि हर किडनी स्टोन के मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है।

छोटी पथरी दवाइयों और ज्यादा पानी पीने से ही निकल जाती है। इसलिए किडनी स्टोन होने पर डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं।

जब किडनी की पथरी का आकार बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से गंभीर समस्याएं होने लगती हैं, तब सर्जरी की सलाह दी जाती है। आजकल किडनी स्टोन की ज्यादातर सर्जरी मिनिमली इनवेसिव तकनीकों से की जा रही है, इससे जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है।

किडनी की पथरी में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है?

किडनी में पथरी होने पर कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है।

जब पथरी का आकार 6 से 7 मिमी से बड़ा होता है तब सर्जरी करनी पड़ सकती है।

जब पथरी मूत्रनली में फंस जाती है, तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं।

अगर किडनी में पथरी की वजह से गंभीर और बार-बार दर्द उठता है तो भी सर्जरी करनी पड़ सकती है।

अगर किडनी स्टोन की वजह से बार-बार यूरिन इंफेक्शन हो रहा है तो सर्जरी करनी पड़ सकती है।

जब पथरी की वजह से किडनी को नुकसान होने का खतरा रहता है, तब सर्जरी की सलाह दी जाती है।

इन स्थितियों में डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं और फिर सर्जरी करवाने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में किडनी की पथरी दवाइयों और जीवनशैली में बदलाव करके ही ठीक हो जाती है।

किडनी की पथरी से बचाव कैसे करें?

किडनी स्टोन से बचने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।

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किडनी स्टोन से बचाव के लिए आपको रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए।

किडनी स्टोन से बचने के लिए आपको ज्यादा नमक और जंक फूड्स से परहेज करना चाहिए।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट लें। अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें।

रेगुलर एक्सरसाइज करें। योग और प्राणायाम भी जरूर करें।

बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न लें।

Highlights:

किडनी में पथरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

पेट के निचले हिस्से में दर्द किडनी स्टोन का आम लक्षण है।

किडनी स्टोन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।