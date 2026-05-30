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Written By: Dr Samir Kubba | Published : May 30, 2026 2:11 PM IST
आप में से कई लोगों में यह महसूस किया होगा कि जब भी हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। हमें लगता है कि ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन ये हार्ट डिजीज गंभीर लक्षण हो सकता है। कई लोग इसे थकान, बढ़ती उम्र या फेफड़ों से जुड़ी समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह समस्या दिल से जुड़ी बीमारियों का संकेत साबित हो सकती है। खासर उन लोगों को तो इस परेशानी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो शरीर नहीं हिलाते हैं या ज्यादातर समय आराम करते हैं और लेटे रहते हैं।
मैं सबसे पहले आपको यब बताना चाहता हूं कि सांस लेने का प्रोसेस में हार्ट और फेफड़े दोनों की अहम भूमिका होती है। एक तरह जहां दिल शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर फेफड़े ऑक्सीजन को बल्ड में मिलाने का काम करते हैं। जब हमारे फेफड़ों में लीक्वीड भी तभी भरा है जब हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि कई बार सांस की समस्या डायरेक्टली हार्ट डिजीज से जुड़ी होती है।
हां हार्ट डिजीज में सांस फूलना सबसे आम लक्षणों में से एक है। खासकर हार्ट फेल्योर की सिचुएशन में तो दिल बहुत ही कमजोर हो जाता है और फिर शरीर की ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं कर पाता। इसके वजह से व्यक्ति को गहरी सांस लेने में परेशानी होने लगती है और सीने में भारीपन या हवा की कमी महसूस होती है। मेरे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें रात में अचानक सांस फूलने के कारण नींद से उठना पड़ता है, जोकि हृदय की गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।
देखें, सभी नहीं, लेकिन कुछ हार्ट डिजीज ऐसी होती हैं, जिनमें सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। जैसे हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट वाल्व से जुड़ी समस्याएं और अनियमित धड़कन इसमें शामिल हैं। यह हार्ट की पंप करने की क्षमता प्रभावित करते हैं, जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है और सांस फूलने लगती है।
सभी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बार सांस लेने में परेशानी का कारण हार्ट से ही जुड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। अस्थमा, सीओपीडी, लंग इंफेक्शन, मोटापा, थायरॉयड की समस्या या घबराहट और स्ट्रेस भी सांस फूलने की वजह बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको गहरी सांस लेने में तकलीफ के साथ सीने में दर्द, पसीना, चक्कर आना, तेज या अनियमित धड़कन महसूस हो रही है, तो यह हार्ट डिजीज की संभावना को बढ़ा सकता है।
देखें अगर आपको डेली के काम करने जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की मेहनत वाले कामों में भी सांस फूल रही है, तो साफ-सीधी चेतावनी हो सकती है कि हार्ट हेल्थ बिगड़ रही है। इसके अलावा लेटते समय सांस लेने में परेशानी, पैरों या टखनों में सूजन, लगातार थकान और रात में बार-बार खांसी आना भी दिल से जुड़ी समस्या के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में खुद कोई घरेलू नुस्खा या उपाय अपने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें।
मैं यही सलाह दुंगा कि हार्ट डिजीज से जुड़ी सांस की परेशानी को समय रहते पहचान लिया जाए, तो गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और कई जांचों के जरिए आप अपनी परेशानी का सही कारण का पता लगा सकते हैं। सही समय पर इलाज शुरू होने से हार्ट फंक्शनिंग को संभाला जा सकता है और लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: लंबी सांस लेने में परेशानी हो तो इसे इग्नोर न करें। ये हार्ट डिजीज का खतरा पैदा कर सकता है। जब यह समस्या बार-बार हो या धीरे-धीरे बढ़ती जाए, तो सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं।