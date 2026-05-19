कितना खतरनाक है इबोला वायरस, क्या है इसके शुरुआती लक्षण; यहां जानें इससे जुड़ी 10 बातें

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 3:57 PM IST
दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिने जाने वाला इबोला वायरस एक बार फिर चर्चा में है। मध्य अफ्रीका के देश युगांडा और कांगों में इबोला वारयस तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों में इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार जा चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो चुकी है। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। साथ ही, WHO ने सभी देशों से अपील की है कि वह इबोला वायरस पर नजर बनाकर रखें। WHO के अनुसार, इबोला एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इस वायरस के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। वैश्विक स्तर पर ईबाला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इबोला वायरस कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं?
WHO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इबोला एक वायरल संक्रमण है, जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस शरीर में पहुंचकर कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अंबाला से पीड़ित व्यक्ति को गंभीर मामलों में शरीर के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ईबाला का इलाज तुरंत न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और इसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है।
सांकेतिक तस्वीर
इबोला वायरस (Ebola Virus Disease - EVD) एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरल संक्रमण है। WHO के अनुसार, इबोला वायरस संक्रमण के मामलों में मृत्यु दर 50% से 90% तक पहुंच सकती है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में गिना जाता है।
इबोला वायरस के शुरुआती लक्षण किसी वायरल इंफेक्शन या फीवर जैसे लग सकते हैं। इसलिए इसके लक्षणों की पहचान करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ईबला वायरस के लक्षणों शामिल हैः
इबोला घातक संक्रमण है।
इबोला संक्रमण आपको प्रभावित न करे इसके लिए आप नीचे बताए गए उपायों का अपना सकते हैंः
Disclaimer: इबोला वायरस बेहद गंभीर और जानलेवा संक्रमण है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते मेडिकल हेल्प लें।