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कितना खतरनाक है इबोला वायरस, क्या है इसके शुरुआती लक्षण; यहां जानें इससे जुड़ी 10 बातें

अफ्रीकी देश में इबोला से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। वहीं, इस संक्रमण से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए इबोला वायरस के बारे में जानना हम सबके लिए जरूरी है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 3:57 PM IST

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दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिने जाने वाला इबोला वायरस एक बार फिर चर्चा में है। मध्य अफ्रीका के देश युगांडा और कांगों में इबोला वारयस तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों में इबोला वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार जा चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो चुकी है। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। साथ ही, WHO ने सभी देशों से अपील की है कि वह इबोला वायरस पर नजर बनाकर रखें। WHO के अनुसार, इबोला एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में इस वायरस के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। वैश्विक स्तर पर ईबाला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इबोला वायरस कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं?

क्या है इबोला वायरस?

WHO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इबोला एक वायरल संक्रमण है, जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस शरीर में पहुंचकर कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। अंबाला से पीड़ित व्यक्ति को गंभीर मामलों में शरीर के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ईबाला का इलाज तुरंत न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और इसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है।

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Ebola Virus सांकेतिक तस्वीर

इबोला वायरस कितना खतरनाक है?

इबोला वायरस (Ebola Virus Disease - EVD) एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरल संक्रमण है। WHO के अनुसार, इबोला वायरस संक्रमण के मामलों में मृत्यु दर 50% से 90% तक पहुंच सकती है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में गिना जाता है।

इबोला वायरस के लक्षण क्या हैं?

इबोला वायरस के शुरुआती लक्षण किसी वायरल इंफेक्शन या फीवर जैसे लग सकते हैं। इसलिए इसके लक्षणों की पहचान करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। ईबला वायरस के लक्षणों शामिल हैः

  1. बहुत ज्यादा ठंड लगना
  2. शरीर का कमजोर और थका हुआ रहना
  3. बुखार
  4. भूख कम लगना
  5. मांसपेशियों में तेज दर्द
  6. गला खराब होना
  7. दस्त में खून आना
  8. आंखों की नसों का लाल होना

New Ebola strain to Hantavirus and Nipah virus: 5 deadly viral outbreaks of 2026 so far इबोला घातक संक्रमण है।

इबोला वायरस से जुड़ी 10 अहम बातें

  1. इबोला वायरस किसी भी अन्य संक्रमण की तुलना में शरीर में तेजी से फैलता और शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है।
  2. इस संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति की गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है।
  3. WHO के अनुसार, इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए इस संक्रमण से बचाव करना थोड़ा मुश्किल है।
  4. इबोला वायरस के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार होता है। यह बुखार किसी नॉर्मल वायरल बुखार जैसा लगता है, लेकिन बाद में इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है।
  5. इबोला से संक्रमित व्यक्ति बेहद कमजोर महसूस करता है। इसमें चक्कर आना, बेहोशी और उल्टी की परेशानी होती है।
  6. इबोला संक्रमण शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। यह संक्रमण पाचन तंत्रिका को प्रभावित करता है। इसके कारण मरीज को लगातार उल्टी और दस्त हो सकते हैं।
  7. इबोला के गंभीर मामलों में संक्रमण के कारण नाक, मसूड़ों या शरीर के अंदर हैवी ब्लीडिंग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
  8. इबोला कोविड-19 की तरह हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, लेकिन संक्रमित तरल पदार्थ बेहद खतरनाक होते हैं।
  9. अब इबोला के लिए कुछ वैक्सीन और इलाज विकसित किए जा चुके हैं, जिससे खतरा कम करने में मदद मिलती है।
  10. इबोला अब तक का सबसे घातक संक्रमण है। इसलिए इसससे बचाव थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है।

इबोला से बचाव कैसे करें?

इबोला संक्रमण आपको प्रभावित न करे इसके लिए आप नीचे बताए गए उपायों का अपना सकते हैंः

  1. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें।
  2. बाहर से घर में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं।
  3. केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मेडिकल गाइडलाइन का पालन करें
  4. जंगली जानवरों के संपर्क में सावधानी बरतें। घर में कोई जानवर है तो सावधानी से रहें।

Disclaimer: इबोला वायरस बेहद गंभीर और जानलेवा संक्रमण है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते मेडिकल हेल्प लें।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More