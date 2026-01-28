Add The Health Site as a
हाई ब्लड प्रेशर में खाली पेट रहना कितना खतरनाक? डॉक्टर से जानिए पूरी सच्चाई

High Blood Pressure: क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के दौरान अगर आप अपने पेट खाली रखें तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। आइए डॉक्टर से सही जानकारी लेते हैं।

VerifiedVERIFIED By: Dr Rakesh Pandit

Written by Vidya Sharma |Published : January 28, 2026 8:57 AM IST

High BP Or Khali Pet: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग वजन घटाने, इंटरमिटेंट फास्टिंग या व्यस्त दिनचर्या की वजह से लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं। कुछ लोग तो अपनी बीमारियों को अनदेखा कर त्योहारों पर फास्टिंग भी करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) की समस्या है, तो खाली पेट रहना उसकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमने आकाश हेल्थकेयर के इंटरनल मेडिसिन हेड और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राकेश पंडित से बात की।

एक्सपर्ट का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भोजन और दवाओं के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने डॉक्टर से कई सवाल-जवाब किए, जिसके उन्होंने बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में जवाब दिए, ताकि सभी लोग समझ पाएं। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं और आप कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं।

खाली पेट रहने से क्यों बढ़ता है खतरा?

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर में पहले से ही हार्मोनल और मेटाबॉलिक असंतुलन होता है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, घबराहट और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई मामलों में इससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे या बहुत ऊपर चला जाता है, जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है।

डॉक्टर कहते हैं, 'हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए लंबे समय तक खाली पेट रहना सुरक्षित नहीं है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन(कॉर्टिसोल) बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर को और ज्यादा असंतुलित कर सकता है।'

दवाओं के साथ खाली पेट का असर

अधिकांश हाई बीपी मरीज रोजाना दवाएं लेते हैं। अगर ये दवाएं खाली पेट ली जाएं या लंबे समय तक कुछ खाया न जाए, तो दवाओं का असर शरीर पर अलग तरह से पड़ सकता है। इससे लो ब्लड प्रेशर, मितली, पेट में जलन और कभी-कभी बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है।

डॉ. के अनुसार 'कई बीपी की दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हल्के भोजन के बाद लेना बेहतर होता है। खाली पेट दवा लेने से साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं और मरीज की हालत बिगड़ सकती है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग और हाई बीपी

आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। कुछ शोध बताते हैं कि सीमित फास्टिंग से वजन और मेटाबॉलिज्म में सुधार हो सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह हर स्थिति में फायदेमंद नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के फास्टिंग अपनाना नुकसानदेह साबित हो सकता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हाई बीपी का मरीज फास्टिंग करना चाहता है, तो उसे अपने डॉक्टर से ब्लड प्रेशर, दवाओं और दिनचर्या के अनुसार सही योजना बनवानी चाहिए।

हाई बीपी मरीजों को क्या करना चाहिए?

  • लंबे समय तक भूखे न रहें, हर 3–4 घंटे में हल्का और संतुलित भोजन लें
  • सुबह दवा लेने से पहले या बाद में डॉक्टर की सलाह जरूर मानें
  • नमक, तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं
  • पर्याप्त पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बीपी बढ़ सकता है
  • किसी भी तरह का उपवास या फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें

हाई ब्लड प्रेशर एक 'साइलेंट किलर' माना जाता है और इसमें छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। खाली पेट रहना, खासकर लंबे समय तक, हाई बीपी मरीजों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। संतुलित आहार, नियमित दवा और डॉक्टर की सलाह ही इस बीमारी को नियंत्रित रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

