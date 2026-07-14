Fatty Liver Explainer: लिवर में चर्बी जमा होना कितना खतरनाक है? जानें इसके लक्षण, कारण और इलाज

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Written By: Anju Rawat | Published : July 14, 2026 7:31 PM IST
Medically Verified By: Dr. Amit Miglani
Fatty Liver: क्या आपको हर वक्त थकान और कमजोरी रहती है? आपका लगातार बिना वजह वजन कम हो रहा है? अगर ये संकेत दिख रहे हैं, तो इनकी अनदेखी करना सही नहीं है। ये फैटी लिवर रोग के लक्षण हो सकते हैं। आजकल फैटी लिवर की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले इस बीमारी को शराब पीने वाले लोगों से जोड़ा जाता था। लेकिन, अब खराब खान-पान, मोटापे और डायबिटीज की वजह से फैटी लिवर के मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय फैटी लिवर एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि शुरुआत में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं और इससे फैटी लिवर का निदान करने में काफी देरी हो जाती है। फिर जब फैटी लिवर का पता चलता है, तो तब तक लिवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। आइए, एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्ट एंड एचओडी-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. अमित मिगलानी (Dr Amit Miglani, Director & HOD- Gastroenterology, Asian Hospital ) से जानते हैं फैटी लिवर के बारे में-
fatty liver
डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि लिवर हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। यह शरीर में कई जरूरी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे- भोजन को पचाने, ऊर्जा को एकत्रित करने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और जरूरी प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन, जब लिवर की कोशिकाओं में सामान्य से ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तो इस स्थिति को फैटी लिवर कहा जाता है। जब लिवर की कोशिकाओं में 5 फीसदी या उससे ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो इसे ही फैटी लिवर रोग कहा जाता है। आपको बता दें कि आमतौर पर फैटी लिवर रोग 2 प्रकार के होते हैं-
fatty liver medicine
विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरुआती चरण का फैटी लिवर आमतौर पर गंभीर नहीं होता और सही समय पर उपचार तथा जीवनशैली में बदलाव से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है।
फैटी लिवर बढ़ने पर लिवर में सूजन (स्टीटोहेपेटाइटिस), फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कुछ मामलों में लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, ऐसे लोगों में हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी संबंधी बीमारियों का जोखिम भी अधिक पाया गया है।
डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि शुरुआती स्टेज में फैटी लिवर के लक्षण महसूस हो, यह जरूरी नहीं है। ज्यादातर मामलों में फैटी लिवर के लक्षण तब महसूस होते हैं, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इसलिए इन संकतों की अनदेखी बिल्कुल न करें-
fatty liver test
डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि फैटी लिवर के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर कुछ टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इनमें शामिल हैं-
डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि आमतौर पर फैटी लिवर के रोगियों के लिए कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मरीज की स्थिति और मेडिकल कंडीशन के अनुसार ही इलाज करते हैं। इसलिए अगर फैटी लिवर की शिकायत होती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा या सप्लीमेंट न लें।
डॉ अमित मिगलानी बताते हैं कि अगर फैटी लिवर को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसे रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए दवाइयों के साथ ही, एक स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना भी जरूरी है। जैसे-
फैटी लिवर को ठीक करने के लिए वजन कम करना बहुत जरूरी होता है। फैटी लिवर रोग से पीड़ित ज्यादा लोगों का वजन ज्यादा होता है, अगर वजन कम किया जाए तो इसे लिवर में जमा फैट और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है।
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फैटी लिवर को ठीक करने के लिए बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी होता है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और मौसमी फल जरूर शामिल करें। रोज की डाइट में दाल, बीन्स और प्रोटीन का सेवन करें। फैटी लिवर के रोगियों को पैकेज्ड फूड्स और जूस नहीं पीना चाहिए। तली-भुनी और ज्यादा मसालेदार चीजों के सेवन से भी परहेज करना चाहिए।
फैटी लिवर के रोगियों को शारीरिक रूप से भी सक्रिय जरूर रहना चाहिए। फैटी लिवर रोगियों के लिए साइकिल चलाना, स्विमिंग या वॉक करना फायदेमंद हो सकता है। सप्ताह में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज या योगाभ्यास भी किया जा सकता है।
शराब को फैटी लिवर का एक मुख्य कारण माना जाता है, हालांकि इसके अलावा भी कई अन्य कारणों से फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर होने पर आपको शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
अगर आपको फैटी लिवर की दिक्कत है, तो इस रोग से राहत पाने के लिए शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। इससे लिवर को ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है।
fatty liver risk factor
डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि वैसे तो फैटी लिवर रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन, कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। इनमें शामिल हैं-
Disclaimer: फैटी लिवर आजकल काफी लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीमारी को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, यह बीमारी शरीर में धीरे-धीरे बिना लक्षण के बढ़ती रहती है। लेकिन, अगर लंबे समय से थकान, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, मोटापा, डायबिटीज या हर वक्त कमजोर महसूस हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। आपको बता दें कि फैटी लिवर का इलाज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट करते हैं, इसलिए इनकी सलाह पर टेस्ट और इलाज जरूर कराएं। शुरुआती स्टेज में इलाज कराने से लिवर को गंभीर नुकसान होने से बचाया जा सकता है।