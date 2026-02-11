यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ कैसे होते हैं प्रभावित? जानें कैस बनती है गाउट की समस्या

High Uric Acid: यूरिक एसिड बढ़ने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह जोड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जानें, इसके बारे में-

High Uric Acid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान की वजह से कई बीमारियां दस्तक दे रही हैं। इसमें हाई यूरिक एसिड भी एक बीमारी है, जो शरीर में गाउट समेत कई समस्याओं का कारण बनता है। बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगती है। हालांकि, ज्यादातर लोग जोड़ों के दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह शरीर के भीतर पनप रहे एक गंभीर असंतुलन का संकेत हो सकता है। यानी यह हाई यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है।

आपको बता दें कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक अपशिष्ट है। यह तब बनता है, जब शरीर प्यूरीन नामक रासायनिक को तोड़ता है। प्यूरीन शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे रेड मीट और सी फूड में भी होता है। दरअसल, किडनी यूरिक एसिड को खून से फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन, समस्या तब शुरू होती है जब शरीर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है या फिर किडनी इसे सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है। इस स्थिति में खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को "हाइपरयूरिसीमिया" कहा जाता है। इससे जोड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आइए, SCM हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ कैसे प्रभावित होते हैं?

यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ कैसे होते हैं प्रभावित?

जब खून में यूरिक एसिड का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो यह जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जमा होने लगता है। इसके बाद यह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। ये क्रिस्टल जोड़ों के बीच में जाकर चुभने लगते हैं और इस स्थिति में इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द, सूजन और रेडनेस जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। इसी स्थिति को गाउट कहा जाता है।

गाउट के मुख्य लक्षण क्या हैं?

अचानक और तीव्र दर्द: गाउट की वजह से आपको अचानक और तेज दर्द उठ सकता है। यह समस्या रात और सुबह के समय ज्यादा देखने को मिल सकती है। गाउट में सबसे ज्यादा पैर के अंगूठे प्रभावित होते हैं।

सूजन और रेडनेस: गाउट की वजह से आपके जोड़ काफी प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से आपको जोड़ों में सूजन और लालिमा महसूस हो सकती है। इस स्थिति में जोड़ों को डिलाना-डुलाना मुश्किल हो जाता है।

यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?

यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण गलत खान-पान हो सकता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा, मीठे पेय पदार्थ और शराब के सेवन से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

मोटापा भी हाई यूरिक एसिड का कारण बन सकता है। अधिक वजन से किडनी को यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मुश्किल हो सकती है।

यूरिक एसिड जेनेटिक भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को गाउट की दिक्कत है, तो आप में इसका जोखिम बढ़ सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी की बीमारियों की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

यूरिक एसिड से बचाव कैसे करें?

यूरिक एसिड कम करने के लिए आपको जीवनशैली और डाइट में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है।

यूरिक एसिड कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। इससे किडनी बेहतर तरीके से काम करेगी।

यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए प्यूरीन युक्त भोजन से परहेज करें। रेड मीट और सी-फूड का सेवन न करें।

विटामिन सी से भरपूर डाइट लें। अपनी डाइट में संतरा, नींबू और आंवला शामिल करें।

रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे यूरिक एसिड कंट्रोलमें रहता है।

