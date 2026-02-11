यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ कैसे होते हैं प्रभावित? जानें कैस बनती है गाउट की समस्या

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
High Uric Acid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान की वजह से कई बीमारियां दस्तक दे रही हैं। इसमें हाई यूरिक एसिड भी एक बीमारी है, जो शरीर में गाउट समेत कई समस्याओं का कारण बनता है। बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगती है। हालांकि, ज्यादातर लोग जोड़ों के दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह शरीर के भीतर पनप रहे एक गंभीर असंतुलन का संकेत हो सकता है। यानी यह हाई यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है।
आपको बता दें कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक अपशिष्ट है। यह तब बनता है, जब शरीर प्यूरीन नामक रासायनिक को तोड़ता है। प्यूरीन शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे रेड मीट और सी फूड में भी होता है। दरअसल, किडनी यूरिक एसिड को खून से फिल्टर करती है और पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन, समस्या तब शुरू होती है जब शरीर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है या फिर किडनी इसे सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती है। इस स्थिति में खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को "हाइपरयूरिसीमिया" कहा जाता है। इससे जोड़ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आइए, SCM हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ कैसे प्रभावित होते हैं?
जब खून में यूरिक एसिड का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो यह जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जमा होने लगता है। इसके बाद यह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। ये क्रिस्टल जोड़ों के बीच में जाकर चुभने लगते हैं और इस स्थिति में इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द, सूजन और रेडनेस जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। इसी स्थिति को गाउट कहा जाता है।
अचानक और तीव्र दर्द: गाउट की वजह से आपको अचानक और तेज दर्द उठ सकता है। यह समस्या रात और सुबह के समय ज्यादा देखने को मिल सकती है। गाउट में सबसे ज्यादा पैर के अंगूठे प्रभावित होते हैं।
सूजन और रेडनेस: गाउट की वजह से आपके जोड़ काफी प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से आपको जोड़ों में सूजन और लालिमा महसूस हो सकती है। इस स्थिति में जोड़ों को डिलाना-डुलाना मुश्किल हो जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
