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लिवर क्या और कैसे काम करता है?

Liver Function: स्वस्थ जीवन जीने के लिए लिवर का भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यह शरीर में कई जरूरी कार्य करता है।

लिवर क्या और कैसे काम करता है?
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Written by Anju Rawat |Published : April 27, 2026 10:48 AM IST

Liver Function: क्या आपको पता है लिवर हमारे शरीर में कितने काम करता है? आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं- क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह अंग 10, 50 या 100 नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा कार्य करता है। इसलिए स्वस्थ तरीके से जिंदा रहने के लिए लिवर की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल खराब खान-पान और अस्वस्थ जीवनशैली की वजह से लिवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ रहा है। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस जैसे रोगियों के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन, क्या आपको पता है लिवर कैसे और क्या काम करता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-हेपेटोलॉजी डॉ. राहुल राई (Dr. Rahul Rai, Sr. Consultant - Hepatology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं-

लिवर का क्या और कैसे काम होता है?

लिवर शरीर में कई जरूरी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए लिवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। लिवर के कार्य इस प्रकार हैं-

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  • जब हम खाना खाते हैं, तो यह पेट और आंतों में जाकर टूटता है। फिर इसके पोषक तत्व रक्त के जरिए लिवर तक पहुंचते हैं। लिवर इन पोषक तत्वों को शरीर की जरूरत के अनुसार ऊर्जा में बदलता है। साथ ही, अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टोर करता है।
  • लिवर शरीर से हानिकारक पदार्थों जैसे शराब, दवाइयों और टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम करता है। इसलिए लिवर को शरीर का डिटॉक्स सिस्टम भी कहा जाता है।
  • लिवर पित्त रस का निर्माण करता है और फैट को पचाने में मदद करता है।
  • लिवर शरीर के लिए प्रोटीन का निर्माण भी करता है। यह प्रोटीन खून के जमने और शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है।
  • लिवर विटामिन ए, डी, ई और के को भी स्टोर करता है। यह जरूरत पड़ने पर शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। लिवर सही से काम नहीं करता है तो थकान, वजन कम होना और पीलिया जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं।

लिवर को हेल्दी बनाने के लिए क्या करें?

  • लिवर को हेल्दी बनाने के लिए आप बैलेंस डाइट लें। अपने खान-पान में फाइबर शामिल करें।
  • शराब लिवर को खराब कर सकता है। इसलिए शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें।
  • रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। इससे लिवर की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
  • लिवर को स्वस्थ रखने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का सेवन न करें।
  • ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से परहेज करें।
  • हेपेटाइटिस की वैक्सीन जरूर लगाएं।
  • वजन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें।
  • नींबू पानी, नारियल पानी आदि का सेवन करें। इससे लिवर डिटॉक्स होता है और सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है।

Highlights:

  • लिवर शरीर में 500 से ज्यादा कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।
  • लिवर को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।
  • शराब और धूम्रपान का सेवन करने से बचना चाहिए।

लिवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। एक स्वस्थ लिवर न सिर्फ खाना पाचने, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन और ऊर्जा के लिए भी जरूरी होता है। अगर आपको लिवर खराबी से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

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FAQs

लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या पिएं?

लिवर हेल्थ के लिए नींबू पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है।

क्या शराब पीने से लिवर खराब होता है?

जी हैं, शराब का सेवन करने से लिवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है।

लिवर को हेल्दी कैसे रखें?

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More