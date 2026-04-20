किडनी कैसे और क्या काम करती है? जानें इसके बारे में

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Kidney Function: किडनी हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक हैं। ये न सिर्फ शरीर से गंदगी बाहर निकालती हैं, बल्कि कई जरूरी प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करती हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए किडनी का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किडनी कैसे और क्या काम करती हैं? दरअसल, किडनी दो सेम के आकार के अंग होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और पेट के पीछे स्थित होते हैं। हर व्यक्ति के पास दो किडनी होती हैं और ये दोनों मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं किडनी के काम के बारे में-
आपको बता दें कि किडनी रोजाना कई लीटर खून को फिल्टर करती है। किडनी इसमें से गंदे तत्व और अतिरिक्त पानी अलग कर देती है। अब किडनी फिल्टर किए गए टॉक्सिन्स (गंदे तत्व) और पानी को यूरिन में बदल देती है। यह यूरिन ब्लैडर में जमा होता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। हालांकि, किडनी जरूरी चीजों को बाहर नहीं निकालती है। यह ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जरूरी मिनरल्स को दोबारा खून में वापस भेज देती है। किडनी के कार्य की यह प्रक्रिया लगातार 24 घंटे चलती रहती है।
किडनी शरीर के लिए कई जरूरी काम करती है। यह बीपी को कंट्रोल करने और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए किडनी को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
1. शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना: किडनी शरीर में मौजूद यूरिया, क्रिएटिनिन और अन्य वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। जब किडनी सही से काम नहीं करती है, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं।
2. पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना: किडनी शरीर में सोडियम, पोटैशियम जैसे मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखने का काम भी करती है। इससे शरीर में पानी की मात्रा सही बनी रहती है।
3. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना: किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम भी करती है। दरअसल, किडनी कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाती है, जो बीपी को कंट्रोल करते हैं।
4. ब्लड सेल्स बनाना: किडनी शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम भी करती है। यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती है।
5. हड्डियों को मजबूत बनाना: किडनी, शरीर में विटामिन डी को एक्टिव करने में मदद करती है। इससे शरीर कैल्शियम का सही तरीके से उपयोग करता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
जब खून में शुगर लेवल बढ़ता ह, तो इससे किडनी की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है।
किडनी मुख्य रूप से अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पेन किलर की दवाइयों के ज्यादा सेवन के कारण खराब होती है।
किडनी का सबसे मुख्य काम खून को फिल्टर करना है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information