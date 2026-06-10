45°C की गर्मी किडनी पर कितना दबाव डालती है? जानिए डॉक्टर की राय

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 10, 2026 10:37 AM IST
Medically Verified By: Dr. Rajasekara Chakravarthi Madarasu
देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी सिर्फ असहजता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर के कई अंगों पर अतिरिक्त दबाव भी डालती है। इनमें किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले अंगों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, क्लीनिकल डायरेक्टर और एचओडी (नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज) डॉ. राजशेखर चक्रवर्ती मदारासु के अनुसार, 45°C जैसी गर्मी में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अधिक पसीना निकालता है। इसके कारण शरीर से बड़ी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं।
जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो खून गाढ़ा हो सकता है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में किडनी को खून को फिल्टर करने और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लगातार डिहाइड्रेशन रहने पर किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने और सोडियम-पोटैशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखने का काम करती है। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता, तो यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहने पर कुछ लोगों में एक्यूट किडनी इंजरी (Acute Kidney Injury) का खतरा बढ़ सकता है। यह जोखिम उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जो पहले से किडनी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
काफी ज्यादा गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरतह होती है। आइए जानते हैं-
यदि ये लक्षण लगातार बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है।
डॉ. मदारासु सलाह देते हैं कि गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-
Disclaimer : 45°C की गर्मी सिर्फ शरीर को थकाती नहीं, बल्कि किडनी पर भी अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। पर्याप्त पानी पीना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना और डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानना किडनी को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गर्मियों में हाइड्रेशन को प्राथमिकता देना आपकी किडनी की सुरक्षा के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है।