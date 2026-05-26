देश के इन अस्पतालों में होता है ब्लड कैंसर का मुफ्त इलाज, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक का पूरा प्रोसेस

ब्लड कैंसर का इलाज काफी महंगा होता है। हर कोई इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे में कई सरकारी अस्पताल हैं, जहां इस बीमारी का मुफ्त में इलाज संभव है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 26, 2026 7:31 PM IST

blood cancer treatment (image-AI)

Hospitals for Blood Cancer Treatment: क्या आपके परिवार या रिश्तेदारी में किसी को ब्लड कैंसर है? अगर हां, तो आपको पता ही होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस कैंसर का इलाज कराना कितना महंगा होता है। दरअसल, ब्लड कैंसर के कई मामलों में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और खून की कमी भी हो जाती है। ऐसे में इलाज के दौरान बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए निजी अस्पतालों में ब्लड कैंसर का इलाज करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप सरकारी अस्पतालों का रुख कर सकते हैं, यहां ब्लड कैंसर का इलाज मुफ्त या काफी कम कीमत में हो जाता है। आपको बता दें कि लोगों मेंब्लड कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 28 मई को विश्व ब्लड कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए, आज इस मौके पर जानते हैं कि ब्लड कैंसर का मुफ्त में इलाज कहां होता है?

ब्लड कैंसर का फ्री इलाज कहां होता है?

1. एम्स हॉस्पिटल

एम्स हॉस्पिटल के Hematology Department में Leukemia यानी ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कई ओपीडी चलती हैं, इसमें ब्लड कैंसर के मरीजों का भी शामिल है। अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी, ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए सबसे पहले हेमेटोलॉजी विभाग की ओपीडी पर्ची बनवानी होती है, इसके बाद डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं।

एम्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

आप aiims की वेबसाइट या ORS पोर्टल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

इसके अलावा, सुबह अस्पताल जाकर फिजिकल रेजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है।

अस्पताल में पहली बार आने पर UHID Card बनाया जाता है।

इसके बाद, ब्लड कैंसर का मरीज Hematology OPD में डॉक्टर को दिखा सकता है।

2. पीजीआईएमईआर

पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ में साल 2011 में Hematology एंड Medical Oncology department शुरू किया गया है। इस विभाग में थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर और रक्त से जुड़ी दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज संभव है। यह देश के बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है। असप्ताल में ब्लड कैंसर डायग्नोसिस से लेकर इलाज तक की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इस विभाग में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जेनेटिक टेस्टिंग, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आदि की भी सुविधाएं मिलती हैं।

PGIMER में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

आप अस्पताल में जाकर ओपीडी कार्ड बन सकते हैं।

पहली बार इस हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं और आपके पास रेफर कार्ड नहीं है, तो सबसे पहले Internal Medicine OPD card बनवाएं।

इसके बाद डॉक्टर मरीज को हेमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में रेफर करते हैं।

फिर इस विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसके बाद मरीज का इलाज शुरू होता है।

सफदरजंग अस्पताल

नई दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में देशभर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में लगभग सभी तरह की बीमारियों का मुफ्त में इलाज होता है। अगर ब्लड कैंसर की बात करें, तो इस विभाग में इसका इलाज भी पूरी तरह से फ्री है। सफदरगंज अस्पताल में हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, दोनों विभाग हैं। इस अस्पताल में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी समेत कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ब्लड कैंसर की पुष्टि भी इस अस्पताल में की जा सकती है। देशभर के कई लोग ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए इस अस्पताल का रुख करते हैं।

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सफदरजंग में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

अगर आपके पास हेमेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी विभाग में रेफर की पर्ची है, तो आप इस विभाग का कार्ड बनवा सकते हैं।

लेकिन, अगर आपको किसी ने रेफर नहीं किया है तो सबसे पहले इंटरनल मेडिसिन विभाग का कार्ड बनेगा।

इसके बाद, इस विभाग के डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए हेमेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी में रेफर कर सकते हैं।

आप इस अस्पताल का ओपीडी कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरह से बना सकते हैं।

Disclaimer: ब्लड कैंसर का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज संभव है। लेकिन, प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर का इलाज काफी महंगा हो सकता है। वहीं, सरकारी अस्पतालों में कम कीमत में इसका इलाज हो सकता है।