देश के इन अस्पतालों में होता है ब्लड कैंसर का मुफ्त इलाज, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक का पूरा प्रोसेस

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Written By: Anju Rawat | Published : May 26, 2026 7:31 PM IST
Hospitals for Blood Cancer Treatment: क्या आपके परिवार या रिश्तेदारी में किसी को ब्लड कैंसर है? अगर हां, तो आपको पता ही होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस कैंसर का इलाज कराना कितना महंगा होता है। दरअसल, ब्लड कैंसर के कई मामलों में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और खून की कमी भी हो जाती है। ऐसे में इलाज के दौरान बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए निजी अस्पतालों में ब्लड कैंसर का इलाज करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप सरकारी अस्पतालों का रुख कर सकते हैं, यहां ब्लड कैंसर का इलाज मुफ्त या काफी कम कीमत में हो जाता है। आपको बता दें कि लोगों मेंब्लड कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 28 मई को विश्व ब्लड कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए, आज इस मौके पर जानते हैं कि ब्लड कैंसर का मुफ्त में इलाज कहां होता है?
एम्स हॉस्पिटल के Hematology Department में Leukemia यानी ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कई ओपीडी चलती हैं, इसमें ब्लड कैंसर के मरीजों का भी शामिल है। अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी, ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए सबसे पहले हेमेटोलॉजी विभाग की ओपीडी पर्ची बनवानी होती है, इसके बाद डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं।
एम्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?
पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ में साल 2011 में Hematology एंड Medical Oncology department शुरू किया गया है। इस विभाग में थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर और रक्त से जुड़ी दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज संभव है। यह देश के बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है। असप्ताल में ब्लड कैंसर डायग्नोसिस से लेकर इलाज तक की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इस विभाग में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जेनेटिक टेस्टिंग, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आदि की भी सुविधाएं मिलती हैं।
PGIMER में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?
नई दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में देशभर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में लगभग सभी तरह की बीमारियों का मुफ्त में इलाज होता है। अगर ब्लड कैंसर की बात करें, तो इस विभाग में इसका इलाज भी पूरी तरह से फ्री है। सफदरगंज अस्पताल में हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, दोनों विभाग हैं। इस अस्पताल में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी समेत कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ब्लड कैंसर की पुष्टि भी इस अस्पताल में की जा सकती है। देशभर के कई लोग ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए इस अस्पताल का रुख करते हैं।
सफदरजंग में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?
Disclaimer: ब्लड कैंसर का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इसका इलाज संभव है। लेकिन, प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर का इलाज काफी महंगा हो सकता है। वहीं, सरकारी अस्पतालों में कम कीमत में इसका इलाज हो सकता है।