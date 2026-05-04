हार्मोन इंबैलेंस के वे 4 लक्षण जिन्हें महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, बाद में स्थिति गंभीर हो जाती है

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 4, 2026 2:32 PM IST
अगर आप लोगों से पूछेंगे कि वे स्वस्थ क्यों नहीं रह पा रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग समय की किल्लत का ही जवाब देंगे। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उनके पास समय नहीं है। खासकर महिलाएं जो सुबह से लेकर सोने तक किसी न किसी काम में लगी ही रहती हैं। वह ऑफिस, घर, बच्चे और अपने शौक सबको साथ लेकर चलती हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए जिंदगी भागदौड़ से भरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही महिलाएं अक्सर अपने शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नॉर्मल मानकर अनदेखा कर देती हैं। लेकिन यही नॉर्मल से दिखने वाले संकेत भविष्य में चलकर गंभीर हार्मोनल समस्याओं जैसे पीसीओएस, थायरॉइड व इन्फर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। कई रिसर्च इस बात को साबित भी कर चुकी हैं कि हार्मोन शरीर के लगभग हर सिस्टम, जैसे, मेटाबॉलिज्म, मूड, प्रजनन और नींद को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में हार्मोन का हल्का सा असंतुलन भी कई तरह की परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अक्सर ही महिलाएं इग्नोर कर देती हैं।
कई महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पीरियड्स का समय से न आना, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना, सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बल्कि हार्मोनल असंतुलन का महत्वपूर्ण संकेत है। Hormonal Imbalance and Its Causes in Young Females” (ResearchGate, 2016) के अनुसार 15–40 वर्ष की महिलाओं में लगभग 55% अनियमित पीरियड्स की समस्या ग्रसित हैं, जो हार्मोनल गड़बड़ी से जुड़ी थी। महिलाएं अक्सर इसे लाइफस्टाइल या थकान का असर मानकर टाल देती हैं, लेकिन यह पीसीओएस या थायरॉइड की शुरुआत हो सकता है। ऐसे में आपको इस समस्या को नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए।
(और पढ़ें - पीरियड्स के दौरान ये लक्षण दिखना किस बीमारी का संकेत)
अक्सर ही तेजी से गुस्सा आना, बिना कारण उदासी महसूस होना या एंग्जायटी होती है न? लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि हार्मोनल बदलाव का असर भी हो सकता है। Mood and Hormone Changes in Women” (Journal of Psychosomatic Research, ScienceDirect) की रिसर्च में पाया गया कि मिडल-एज महिलाओं में 51% तक चिड़चिड़ापन देखा जाता है, जो हार्मोन लेवल से जुड़ा होता है। लेकिन आप इसे अक्सर “मूड खराब है, बात मत करो” कहकर नजरअंदाज कर देती हैं। मगर यह एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है।
कई बार बिना डाइट बदले या एक्सरसाइज किए अचानक वजन बढ़ जाता है या घट रहा है। फिर आप इसे खाने-पीने की गलती मान लेती हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन यह इंसुलिन रेजिस्टेंस या थायरॉइड समस्या के होने का एक संकेत हो सकता है। असल में हार्मोन मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनका असंतुलन वजन में बदलाव ला सकता है, जो आपको पता ही नहीं होता।
आफिस जाने वाली महिलाएं हो या घर पर रहने वाली अक्सर ही कई बार पूरी नींद लेने के बाद भी थकान या नींद आने की परेशानी महसूस करती हैं। ये परेशानी भी हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। Sleep and Hormonal Changes in Women” (Sleep Medicine Reviews, ScienceDirect) स्टडी में पाया गया कि हार्मोन लेवल का नींद (insomnia) से सीधा संबंध होता है। ऐसे में आप इसे काम का दबाव या रूटीन की समस्या समझकर अनदेखा न करें, क्योंकि यह कॉर्टिसोल या थायरॉइड हार्मोन के असंतुलन का परिणाम हो सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्दश्य सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां प्रदान करना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या का इलाज करने के लिए नहीं है। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
इर्रेग्यूलर पीरियड्स के अलावा मोटापा, एक्ने और ऑयली स्किन, शरीर और चेहरे पर बालों की ग्रोथ बढ़ जाना,थकान, कमजोरी और एंग्जायटी जैसी समस्याएं पीसीओएस के लक्षण हो सकती हैं।
आमतौर पर फाइब्राइड, पीसीओडी और एंडोमेट्रिओसिस जैसी बीमारियों में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द महसूस हो सकता है।
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे ब्लोटिंग और थकान दूर होती है। साथ ही, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है।
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