इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है, जानें पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के लक्षण

पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के लक्षण : ज्यादातर लोगों को लगता है कि हार्मोनल असंतुलन (Hormonal imbalance) सिर्फ महिलाओं को ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों में भी ये समस्या होती है। जानते हैं इसके कारण और लक्षण।

Hormonal imbalance in men in hindi: पुरुषों का शरीर महिलाओं के शरीर से काफी अलग होता है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि दोनों में हो सकती हैं। ऐसी ही एक समस्या है हार्मोन असंतुलन (Hormonal imbalance)। हार्मोन असंतुलन को लेकर अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये समस्या महिलाओं को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों में भी हार्मोन असंतुलन होता है। इसके कारण पुरुषों में इनफर्टिलिटी से लेकर पेट की बीमारियों तक कई समस्याएं होती हैं। दरअसल, पुरुषों में हार्मोनल अंसतुलन के पीछे सबसे बड़ा कारण है एंडोक्राइन ग्लैंड्स (endocrine glands) से जुड़ी गड़बड़ियां। ये असल में तमाम हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है लेकिन जब इसमें गड़बड़ी आती है तो, हार्मोन अंसतुलित हो जाते हैं। इसके कारण पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के कई लक्षण (hormonal imbalance in men symptoms) नजर आते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, टेंशन में रहना, थकान और कई स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं। पर उससे पहले जानते हैं पुरुषों में हार्मोन असंतुलन का कारण और फिर विस्तार से जानेंगे लक्षण और बचाव के टिप्स।

पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के कारण -Causes of Hormonal imbalance in men

पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला कारण है पुरुषों में हार्मोनल परिवर्तन, जो कि बाद में जा कर गड़बड़ियां पैदा करने लगता है। इसकी शुरुआत असल में खराब लाइफस्टाइल से होती है और बाद में ये दवाइयों और बाकी स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ जाती है। जैसे कि

-पहले ये कोर्टिसोल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और थायराइड हार्मोन में बदलाव से शुरू होता है।

-शरीर में प्रोटीन की कमी जो कि हार्मोन प्रोडक्शन में कमी का कारण बने।

-खराब डाइट जो कि हार्मोनल बदलाव करे।

-बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, जो कि नींद की कमी और हार्मोनल असंतुलन से जुड़ा हुआ है।

-एक्सरसाइज की कमी और इनएक्टिव लाइफस्टाइल

-खराब हाजमा और मोटापा

-शराब और स्मोकिंग

पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के लक्षण-Hormonal imbalance in men symptoms in hindi

पुरुषों में हार्मोन असंतुलन के लक्षण अलग-अलग उम्र और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार नजर आते हैं। जैसे कि

- हमेशा गुस्से में रहना और चिक-चिक करना

-मूड खराब रहना

-नींद की कमी

-इरेक्टाइल डिसफंक्शन

-मांसपेशियों की कमजोरी और थकान

-धड़कनों का अक्सर तेज रहना

-कब्ज रहना और भूख ना लगना

-बार-बार प्यास लगना या फिर पेशाब लगना

-हड्डियों के जोड़ों में अकड़न और दर्द रहना

-इनफर्टिलिटी

-एंग्जायटी और डिप्रेशन

-कमजोर बाल, नाखून और स्किन में सूजन।

हार्मोनल असंतुलन को कैसे ठीक करें?

पुरुषों के लिए अगर हम हार्मोनल असंतुलन के इलाज (male hormonal imbalance treatment) की बात करें तो, ये दो प्रकार से हो सकती है। पहला डॉक्टरी इलाज जो कि मेडिकल कंडीशन को देख कर किए जाते हैं और दूसरा नेचुरल इलाज जिसमें कि आप लाइफ स्टाइल और डाइट की मदद ले सकते हैं। मेडिकल कंडीशन को देख कर टेस्टोस्टेरोनट्रीटमेंट, दवाइयां और कई हार्मोन थेरेपी दी जाती है। वहीं डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें तो, पहले तो

-स्ट्रेस कम लें।

-एक्सरसाइज करें, खेलकूद में भाग लें और एक्टिव रहें।

-प्रोटीन से भरपूर डाइट लें।

-हेल्दी फैट का सेवन करें।

-ज्यादा नमक, चीनी और कार्ब्स से भरपूर चीजों के सेवन से बचें।

इसके अलावा आप हमेशा एक अच्छी नींद लें। समय पर सो जाएं और समय पर जागें। ना ज्यादा सोएं ना ज्यादा जागते रहें। इस तरह एक बैलेंस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर आप हार्मोनल असंतुलन की समस्या से बच सकते हैं या फिर इसे कम कर सकते हैं।